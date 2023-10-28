В Парижском музее заменили восковую фигуру Дуэйна Джонсона, которую критиковали за непохожесть

Музей Гревен в Париже недавно прославился в интернете своей восковой фигурой актёра Дуэйна Джонсона — её как следует раскритиковали за неправильный цвет кожи и общую непохожесть. Даже сам актёр выложил в своих соцсетях пост, в котором сказал, что слышал о недовольстве фанатов и попросил своих менеджеров связаться с представителями музея, чтобы те внесли некоторые коррективы.
Они и внесли. Смотрите, что получилось.
В начале октября парижский Музей Гревен представил его восковую фигуру, которая привлекла к себе много внимания. В первую очередь тем, что на актёра, имеющего полинезийские и афроамериканские корни, она вовсе не похожа. Особенно оттенком кожи.
Фанаты Скалы тут же набросились на это творение с усмешками и мемами, хайп поднялся настолько большой, что о нём узнал и сам Джонсон. Актёр выложил пост в соцсетях, где признался, что сам посмеялся, и попросил представителей музея что-то с этим сделать, пообещав, что лично заедет в Гревен, чтобы выпить с самим собой.
К слову, посещаемость музея — 800 тысяч человек в год.
Даже выпустили видео, где рассказали о том, как сложно подобрать подходящий оттенок кожи, так как фотографии, которые берутся как образец, сделаны с разным освещением.
Мы больше года работали над фигурой Дуэйна Джонсона, в частности над воспроизведением его сложнейших татуировок. Мы использовали фотографии, так как Дуэйн не мог поехать в Париж.
Вот как на обновление отреагировали в комментариях на странице музея
😂 Ребята, вы всё ещё ничего не поняли… он темнокожий самоанец… это всё ваш этноцентризм…🥴
Восковая фигура всё ещё выглядит слишком по-европейски. Костная структура лица всё ещё нарушена. У Джонсона более широкие глаза. Странно, что создатели таких фигур всегда склоняются к европоцентризму, создавая фигуры афроамериканцев или других небелых людей, независимо от их примеси. Восковая фигура похожа на загорелого белого парня. Джонсон имеет ярко выраженные полинезийские черты.
Это всё ещё главный референс восковой копии Джонсона
Это скорее не Дуэйн Джонсон, а мистер Пропер
Разумеется, пошутили и о том, что вся эта история — явный заказной подкол от Вина Дизеля.
А как вам кажется, похожа ли восковая фигура, прежняя или исправленная, на Скалу?
Источник:
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