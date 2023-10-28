В Парижском музее заменили восковую фигуру Дуэйна Джонсона, которую критиковали за непохожесть

Фанаты Скалы тут же набросились на это творение с усмешками и мемами, хайп поднялся настолько большой, что о нём узнал и сам Джонсон. Актёр выложил пост в соцсетях, где признался, что сам посмеялся, и попросил представителей музея что-то с этим сделать, пообещав, что лично заедет в Гревен, чтобы выпить с самим собой.

К слову, посещаемость музея — 800 тысяч человек в год.