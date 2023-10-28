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В Парижском музее заменили восковую фигуру Дуэйна Джонсона, которую критиковали за непохожесть

В Парижском музее заменили восковую фигуру Дуэйна Джонсона, которую критиковали за непохожесть

Автор:
28 октября 2023 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дуэйн Джонсон   Юмор   восковая фигура   забавно   знаменитости   фото   
1383
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Музей Гревен в Париже недавно прославился в интернете своей восковой фигурой актёра Дуэйна Джонсона — её как следует раскритиковали за неправильный цвет кожи и общую непохожесть. Даже сам актёр выложил в своих соцсетях пост, в котором сказал, что слышал о недовольстве фанатов и попросил своих менеджеров связаться с представителями музея, чтобы те внесли некоторые коррективы.

Они и внесли. Смотрите, что получилось.

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В начале октября парижский Музей Гревен представил его восковую фигуру, которая привлекла к себе много внимания. В первую очередь тем, что на актёра, имеющего полинезийские и афроамериканские корни, она вовсе не похожа. Особенно оттенком кожи.

Фанаты Скалы тут же набросились на это творение с усмешками и мемами, хайп поднялся настолько большой, что о нём узнал и сам Джонсон. Актёр выложил пост в соцсетях, где признался, что сам посмеялся, и попросил представителей музея что-то с этим сделать, пообещав, что лично заедет в Гревен, чтобы выпить с самим собой.

К слову, посещаемость музея — 800 тысяч человек в год.

Даже выпустили видео, где рассказали о том, как сложно подобрать подходящий оттенок кожи, так как фотографии, которые берутся как образец, сделаны с разным освещением.

Мы больше года работали над фигурой Дуэйна Джонсона, в частности над воспроизведением его сложнейших татуировок. Мы использовали фотографии, так как Дуэйн не мог поехать в Париж.


Вот как на обновление отреагировали в комментариях на странице музея

😂 Ребята, вы всё ещё ничего не поняли… он темнокожий самоанец… это всё ваш этноцентризм…🥴

Восковая фигура всё ещё выглядит слишком по-европейски. Костная структура лица всё ещё нарушена. У Джонсона более широкие глаза. Странно, что создатели таких фигур всегда склоняются к европоцентризму, создавая фигуры афроамериканцев или других небелых людей, независимо от их примеси. Восковая фигура похожа на загорелого белого парня. Джонсон имеет ярко выраженные полинезийские черты.

Это скорее не Дуэйн Джонсон, а мистер Пропер


Разумеется, пошутили и о том, что вся эта история — явный заказной подкол от Вина Дизеля.

А как вам кажется, похожа ли восковая фигура, прежняя или исправленная, на Скалу?

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Метки: Дуэйн Джонсон   Юмор   восковая фигура   забавно   знаменитости   фото   
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5  комментариев
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920
Sexxxton 50 минут назад
Больше на этого товарища похоже.
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1k
Елена Полминуты назад
На мой взгляд, сделали только хуже. Получился накрашеный Дуэйн Джонсон.
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5k
foggen2 36 минут назад
Я смотрю Иосиф Пригожин в качалку записался......)
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4k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
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3k
Пластичный Дятел 51 минуту назад
Вин Дизель, как же)))
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