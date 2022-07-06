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Целуйтесь всегда и везде: 20 исторических фото в честь дня поцелуя

Целуйтесь всегда и везде: 20 исторических фото в честь дня поцелуя

Автор:
06 июля 2022 22:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   поцелуи   праздник   фото   целоваться   
1069
20

Говорят, что поцелуи любви продлевают жизнь на 5 лет. Так давайте будем любить и целоваться! С праздником!

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Источник:

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Метки: Исторические факты   интересное   поцелуи   праздник   фото   целоваться   
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8  комментариев
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3k
Едондер пуп 58 минут назад
Не целуйтесь, а то меня тошнит
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27k
Ashabad 5 минут назад
Целуйтесь всегда и везде: 20 исторических фото в честь дня поцелуяПосмотреть
Целуйтесь всегда и везде: 20 исторических фото в честь дня поцелуя
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344
Bendix 13 минут назад
Да-а, Хоннекер любил засосы. Мы диву давались, как он так?
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38k
Вепс Полчаса назад
Напомню автору, что пропаганда гомосексуализма в РФ запрещена и преследуется по закону, а вот несколько первых снимков специально добавлены в подборку, и так как это публичный ресурс то со всеми вытекающими. Минус.
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158
Ame onna Вепс 13 минут назад
Где вы там голубизну увидели?! Люди просто радуются,что кончилась война! А вы маньяк! Уже везде гадости видите. Вам психолог грамотный нужен!
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