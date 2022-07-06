Целуйтесь всегда и везде: 20 исторических фото в честь дня поцелуя

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Говорят, что поцелуи любви продлевают жизнь на 5 лет. Так давайте будем любить и целоваться! С праздником!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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