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Когда деревья были маленькими: 20 главных достопримечательностей на стадии строительства

Когда деревья были маленькими: 20 главных достопримечательностей на стадии строительства (19 фото)

Автор:
11 марта 2022 15:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   достопримечательности   занимательное   интересное   история   стройка   фото   
627
19

Все мы знаем эти достопримечательности - кто-то о них читал, кто-то видел своими глазами. Но видели ли вы все это на стадии строительства, когда еще непонятно - что оно будет такое и какую роль сыграет в мировой индустрии туризма, экономике, да и просто жизни человечества.

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Источник:

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Метки: Исторические факты   достопримечательности   занимательное   интересное   история   стройка   фото   
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