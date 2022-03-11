Когда деревья были маленькими: 20 главных достопримечательностей на стадии строительства

Автор:
11 марта 2022 15:10
Все мы знаем эти достопримечательности - кто-то о них читал, кто-то видел своими глазами. Но видели ли вы все это на стадии строительства, когда еще непонятно - что оно будет такое и какую роль сыграет в мировой индустрии туризма, экономике, да и просто жизни человечества.
Строительство Диснейленда
Строительство статуи Христа-Искупителя, 1920-е
Статуя Свободы, еще пока в Париже
Мост Золотые ворота, Сан-Франциско
Строительство колокольни базилики Сакре-Кёр, Париж, 1880-е годы
Надпись Голливуд . Изначально там было написано Hollywoodland
Стройка стеклянной пирамиды в Лувре
Стройка Чернобыльской атомной станции
Мемориал "Брестская крепость"
Статуя Единства Индия (самая высокая статуя на сегодня - 182 метра)
Начало строительства мемориала ветеранам Вьетнама, США
Строительство крейсера Аврора
Источник:
АНТИФИШКИ
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