Когда деревья были маленькими: 20 главных достопримечательностей на стадии строительства

Все мы знаем эти достопримечательности - кто-то о них читал, кто-то видел своими глазами. Но видели ли вы все это на стадии строительства, когда еще непонятно - что оно будет такое и какую роль сыграет в мировой индустрии туризма, экономике, да и просто жизни человечества.