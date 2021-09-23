FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 972 поста • 215 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
20 невероятных исторических фото, с не менее невероятными пояснениями

20 невероятных исторических фото, с не менее невероятными пояснениями (20 фото)

Автор:
23 сентября 2021 16:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадки   интересное   пояснения   расшифровка   фото   
2218
20

Очередная наша подборка из фотографий, на которых, на первый взгляд, имеется недосказанность, загадка или какой-то особенный секрет. И мы вам сейчас полностью откроем карты, а вы уж, пожалуйста, смотрите, читайте, удивляйтесь...

×

Скелет святого Панкратия в доспехах.



Броня из крокодила, Древний Египет.



Открытый в 1923 году завод "Фиат" в Турине был спроектирован с километровой гоночной трассой на крыше, используемой как для для испытаний собранных автомобилей, так и для гонок.


Самолет АНТ–9 «Крокодил».


Домашний спектакль "Евгений Онегин". Татьяна - великая княгиня Елизавета, Онегин - будущий император Николай II, 1890-е.


Священники салютуют Гитлеру во время католического собрания молодежи. Берлин, 1933 год.


Зал отдыха самолёта Boeing-747, 1970-е.


Каpyceли с ручным приводом, 1990–е годы, Куба.



Aлкоголь, подготовлeнный к сжигaнию во вpeмя суxoго зaкона в CШA, 1920-e.


Шпионское устройство ЦРУ: устройство для улавливания сигналов радаров и систем ПВО, замаскированное под пень, способное передавать информацию через спутник.


Эта кость лодыжки - единственное реальное археологическое доказательство распятия, которое практиковали в качестве мучительной казни рабов и преступников римляне.


Французский фотокорреспондент снимает агонию умирающего от голода ребёнка , которого уже невозможно спасти . Самопровозглашенная республика Биафра , Нигерия , 1968 г .


Кашмирские братья-гиганты, охранники-стрекли индийского махараджи. Рост одного брата 2,36, второго 2,33.


"Opгoнный нaкoпитeль ". Такой девайс американцам продавали в 1950-е, он должен был помогать человеку, сидящему внутри притягивать "оргон" — "невесомую лечащую энергию". Один покупатель, университетский профессор, знал, что это надувательство, но все равно считал покупку полезной "потому что его жена тихо сидела внутри устройства по 4 часа каждый день".


Покупатели с yдивлeниeм рассматривают капроновые чулки в ГУМе. Москва, 1957 год.


Роберт Дауни-младший, будущий Железный человек, в тюрьме - в 1996 году он был арестован и приговорен к тюремному сроку в 16 месяцев за хранение кокаина, героина и оружия.


Британские зенитчики , получившие сигнал воздушной тревоги во время репетиции для армейской самодеятельности . Англия , 1940 г .


Прыгун из сборной Великобритании Джейсон Стейтем (крайний справа) в Москве на турнире «Весенние ласточки» в окружении команды СССР по прыжкам в воду, 1990 год.


Снимок сделан на Олимпийских играх в Токио в 1964 году. В то время на соревнования по бегу не использовалась видеофиксация, поэтому за тем, кто первым пересечет финишную ленту наблюдало сразу более двух десятков "надзирателей". Так много для того, чтобы исключить вероятность ошибки. Примечательно, что внизу можно рассмотреть специальную фотокамеру на треноге, которая делала снимок в момент прикосновения к финишной ленте первого спортсмена автоматически. Однако показания такой камеры официально использовать разрешили только на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   загадки   интересное   пояснения   расшифровка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Кархародон 23 секунды назад
Может, артиллеристы? На зенитку орудие не сильно похоже..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси “Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии 20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили 20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили 25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения 25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения Что это: 20 загадочных исторических фото, которые непонятны без пояснений Что это: 20 загадочных исторических фото, которые непонятны без пояснений 10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения 10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

645848



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
6
85
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
3
97
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
Русские в НХЛ
Русские в НХЛ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#подборка#люди#автомир#дтп#интересное#авто аварии#СССР#звезды#Разное
#Юмор#животные#история#прикол#картинки#знаменитости#в мире#сша#факты#неудача
#фото#ynews#автомобили#аварии#Россия#фотографии#кино#дети#шоу бизнес#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться