Очередная наша подборка из фотографий, на которых, на первый взгляд, имеется недосказанность, загадка или какой-то особенный секрет. И мы вам сейчас полностью откроем карты, а вы уж, пожалуйста, смотрите, читайте, удивляйтесь...
Скелет святого Панкратия в доспехах.
Броня из крокодила, Древний Египет.
Открытый в 1923 году завод "Фиат" в Турине был спроектирован с километровой гоночной трассой на крыше, используемой как для для испытаний собранных автомобилей, так и для гонок.
Самолет АНТ–9 «Крокодил».
Домашний спектакль "Евгений Онегин". Татьяна - великая княгиня Елизавета, Онегин - будущий император Николай II, 1890-е.
Священники салютуют Гитлеру во время католического собрания молодежи. Берлин, 1933 год.
Зал отдыха самолёта Boeing-747, 1970-е.
Каpyceли с ручным приводом, 1990–е годы, Куба.
Aлкоголь, подготовлeнный к сжигaнию во вpeмя суxoго зaкона в CШA, 1920-e.
Шпионское устройство ЦРУ: устройство для улавливания сигналов радаров и систем ПВО, замаскированное под пень, способное передавать информацию через спутник.
Эта кость лодыжки - единственное реальное археологическое доказательство распятия, которое практиковали в качестве мучительной казни рабов и преступников римляне.
Французский фотокорреспондент снимает агонию умирающего от голода ребёнка , которого уже невозможно спасти . Самопровозглашенная республика Биафра , Нигерия , 1968 г .
Кашмирские братья-гиганты, охранники-стрекли индийского махараджи. Рост одного брата 2,36, второго 2,33.
"Opгoнный нaкoпитeль ". Такой девайс американцам продавали в 1950-е, он должен был помогать человеку, сидящему внутри притягивать "оргон" — "невесомую лечащую энергию". Один покупатель, университетский профессор, знал, что это надувательство, но все равно считал покупку полезной "потому что его жена тихо сидела внутри устройства по 4 часа каждый день".
Покупатели с yдивлeниeм рассматривают капроновые чулки в ГУМе. Москва, 1957 год.
Роберт Дауни-младший, будущий Железный человек, в тюрьме - в 1996 году он был арестован и приговорен к тюремному сроку в 16 месяцев за хранение кокаина, героина и оружия.
Британские зенитчики , получившие сигнал воздушной тревоги во время репетиции для армейской самодеятельности . Англия , 1940 г .
Прыгун из сборной Великобритании Джейсон Стейтем (крайний справа) в Москве на турнире «Весенние ласточки» в окружении команды СССР по прыжкам в воду, 1990 год.
Снимок сделан на Олимпийских играх в Токио в 1964 году. В то время на соревнования по бегу не использовалась видеофиксация, поэтому за тем, кто первым пересечет финишную ленту наблюдало сразу более двух десятков "надзирателей". Так много для того, чтобы исключить вероятность ошибки. Примечательно, что внизу можно рассмотреть специальную фотокамеру на треноге, которая делала снимок в момент прикосновения к финишной ленте первого спортсмена автоматически. Однако показания такой камеры официально использовать разрешили только на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году.
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