20 невероятных исторических фото, с не менее невероятными пояснениями

Снимок сделан на Олимпийских играх в Токио в 1964 году. В то время на соревнования по бегу не использовалась видеофиксация, поэтому за тем, кто первым пересечет финишную ленту наблюдало сразу более двух десятков "надзирателей". Так много для того, чтобы исключить вероятность ошибки. Примечательно, что внизу можно рассмотреть специальную фотокамеру на треноге, которая делала снимок в момент прикосновения к финишной ленте первого спортсмена автоматически. Однако показания такой камеры официально использовать разрешили только на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году.