Да что же это такое: 18 исторических фото на которых что-то происходит

В 1997 гoдy вpeмя шкoльнoго бала 15- летняя американская школьница Мелисса Дрекслер , успешно скрывавшая ото всех свою беременность, родила в туалете ребенка, задушила его, засунула в пакет и выбросила в мусорку, после чего вернулась в зал, где заказала у диджея песню группы Metallica «The Unforgiven», и весь остаток вечера продолжала развлекаться. Суд приговорил её к 15 годам тюрьмы. Она вышла уже через 3 года в 2001 году условно - досрочно .



Сейчас данная госпожа замужняя мать троих детей , которых в соцсетях описывает их как « мои милые дети ».



Её бывший бойфренд , который являлся отцом убитого младенца, поддерживает с ней дружеские отношения