20 интересных фото с полей сражений ВОВ, которые вы не сразу поймете

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Исторические подборки с загадочными фото у нас уже были. Пришло время отдельного направления - военных фотографий времен ВОВ. Здесь тоже есть над чем подумать.
Немецкие женщины подметают улицы Берлина под присмотром Маруси Кузнецовой, которая 2 года работала в Германии в качестве подневольной работницы
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Айли Жоги - школьница из Эстонии, которая в ночь на 8 мая 1946 года взорвала советский памятник в Таллине
Ростовская область - начало акции Бессмертный полк. Матери несут портреты погибших сыновей, 1981 год
Вид сверху на захваченный советскими войсками немецкий авиаремонтный завод под Хайлигенбайлем (Heiligenbeil, ныне Мамоново Калиниградской области, РФ).
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И.С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 года
Германия. Май 1945 г. Мирное население во время возвращения в Берлин после капитуляции Германии во Второй мировой войне
СССР, Мурманск. Февраль 1942 г. Вид на город после налета немецкой авиации во время Великой Отечественной войны
Японские лётчики - камикадзе перед последним боевым вылетом . На фото юноши возрастом от 17 до 19 лет . Окинава, 1945 г .
Повара полевой кухни РККА варят колбасу. Вероятно, снимок сделан в Венгрии или Австрии. 1944-1945 гг.
Фотоконтроль удара штурмовиков Ил-2 советского 606-го штурмового авиаполка в районе деревни Вруды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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The bowl gazer - глазеющий в унитаз.
а на фото написано Юргенсон.
фамилия школьницы "по мужу"?
или кто то врет?