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20 интересных фото с полей сражений ВОВ, которые вы не сразу поймете

20 интересных фото с полей сражений ВОВ, которые вы не сразу поймете

Автор:
12 мая 2022 07:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: ВОВ   Исторические факты   загадка   интересное   расшифровка   фото   
1873
20

Исторические подборки с загадочными фото у нас уже были. Пришло время отдельного направления - военных фотографий времен ВОВ. Здесь тоже есть над чем подумать.

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Источник:

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Метки: ВОВ   Исторические факты   загадка   интересное   расшифровка   фото   
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4  комментария
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3k
Frank Borman 38 минут назад
Карикатура, 1942 год - наблюдатель за чашей

The bowl gazer - глазеющий в унитаз.
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1k
bgv 9 минут назад
в подписи зовут Айли Жоги
а на фото написано Юргенсон.
фамилия школьницы "по мужу"?
или кто то врет?
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
"Кратеры бомб..." Эк заковыристо автор обозвал обычные воронки)
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