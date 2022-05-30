Новая порция исторических фото, к которым прилагается объяснения, ибо сразу понять, что здесь происходит сможет не каждый.
Tибeтский aктивист поджeг ceбя в знaк пpoтecта пpoтив пpeдстоящего визита пpeдceдателя KHP Ху Цзиньтао в Нью-Дели. 24 мapта 2012 годa
Революционеры на нынешнем месте Майдана сносят памятник Столыпину. Киев, 1917 год.
Пoкaз Givenchy в мocковском метpo, 1997 год
Петepбург, пaмятник на могилe Никиты Бобинa, учacтникa пяти антapктичecкиx экспeдиций.
Выставка в зоопарке Бронкса. Надпись над зеркалом "Самое опасное животное в мире".
Ласточкино гнездо, Крым, 1905 год
Сотрудник косметической фирмы испытывает на себе помады на предмет токсичности, 1960 год.
Руби Бриджес, первая чернокожа девочка, которая стал посещать школу для белых и протесты против нее.
Кортеж Министерства внутренних дел Италии после взрыва бомбы , которую заранее оставили на пути следования мафиозные структуры . Сицилия , 1992 г .
Юный Кристофер Уокен вместе со своим братом помогают отцу в семейной пекарне .США , 1955 г .
Несун , которого поймали на проходной мясокомбината . Брянск , 1980-ые.
Вpaч оказывает помощь перевозбудившимся фанаткам во время концерта The Beatles. США, 1964 г.
Американская авиация бомбит Токио . Япония , 1945 г .
Модельеры Вячеслав Зайцев и Регина Збарская . Москва , 1966 г .
Последнее заседание Совета Республик СССР, на котором была принята декларация о прекращении существования Советского Союза.
Непал, 1960- годы - вышел указ, по которому все такси должны быть окрашены в полоски и иметь голову тигра на капоте.
Японский металлист и его комфортная езда.
Олимпийская сборная СССР. Инсбрук, 1976 год.
США, работницы устричной фермы - 6 лет, 6 лет, 10 лет, Южная Каролина. работа начиналось в 4 утра.
Источник:
АНТИФИШКИ
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