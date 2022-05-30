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Исторические загадки: 20 фото, которые вы не поймете без пояснения

Исторические загадки: 20 фото, которые вы не поймете без пояснения

Автор:
30 мая 2022 21:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадка   интересное   пояснения   расшифровка   фото   
4246
21

Новая порция исторических фото, к которым прилагается объяснения, ибо сразу понять, что здесь происходит сможет не каждый.

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Tибeтский aктивист поджeг ceбя в знaк пpoтecта пpoтив пpeдстоящего визита пpeдceдателя KHP Ху Цзиньтао в Нью-Дели. 24 мapта 2012 годa


Революционеры на нынешнем месте Майдана сносят памятник Столыпину. Киев, 1917 год.


Пoкaз Givenchy в мocковском метpo, 1997 год


Петepбург, пaмятник на могилe Никиты Бобинa, учacтникa пяти антapктичecкиx экспeдиций.


Выставка в зоопарке Бронкса. Надпись над зеркалом "Самое опасное животное в мире".


Ласточкино гнездо, Крым, 1905 год

Сотрудник косметической фирмы испытывает на себе помады на предмет токсичности, 1960 год.

Руби Бриджес, первая чернокожа девочка, которая стал посещать школу для белых и протесты против нее.

Кортеж Министерства внутренних дел Италии после взрыва бомбы , которую заранее оставили на пути следования мафиозные структуры . Сицилия , 1992 г .


Юный Кристофер Уокен вместе со своим братом помогают отцу в семейной пекарне .США , 1955 г .


Несун , которого поймали на проходной мясокомбината . Брянск , 1980-ые.


Вpaч оказывает помощь перевозбудившимся фанаткам во время концерта The Beatles. США, 1964 г.


Американская авиация бомбит Токио . Япония , 1945 г .


Модельеры Вячеслав Зайцев и Регина Збарская . Москва , 1966 г .


Последнее заседание Совета Республик СССР, на котором была принята декларация о прекращении существования Советского Союза.

Непал, 1960- годы - вышел указ, по которому все такси должны быть окрашены в полоски и иметь голову тигра на капоте.

Японский металлист и его комфортная езда.

Олимпийская сборная СССР. Инсбрук, 1976 год.



США, работницы устричной фермы - 6 лет, 6 лет, 10 лет, Южная Каролина. работа начиналось в 4 утра.

Источник:

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Метки: Исторические факты   загадка   интересное   пояснения   расшифровка   фото   
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14  комментариев
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301
Lesnik 59 минут назад
На картах 1900г нет и не могло быть такого понятия (а тем более надписи) Украина.
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25k
Саня 46 минут назад
А,я не понял где древний Казахстан?))
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35k
Mamin Sibiriak Час назад
Регина Збарская никогда не была модельером.

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17k
Наталья Час назад
Очередное дежавю.
К тому же, практически любое ретро-фото требует пояснения. И, в этих известнейших и просто до дыр публиковавшихся фотографиях нет ничего загадочного.
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653
Просто прохожий Час назад
А почему бы не требовать исконно Российские земли в границах 1900 года? И требовать по серьезному. Всякая недоразвитая страна что то требует, а Россия стесняется. Землю конечно не вернет, но кое кто обосрется точно.
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7k
hairov 2 часа назад
Последняя понравилось.
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