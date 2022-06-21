Жаргон советских таксистов 1970-х

У таксистов также была в ходу и блатная лексика. "Лопатник" (кошелёк), "лох", "заряжать". Были среди них и "каталы", которые обычно сажали с пьяным пассажиром, сообщника - "поднатчика", "подсадного", который предлагал сыграть в карты с понятным результатом. Это в лучшем случае, а то мог и просто ограбить. Многие "деловые" зарабатывали не открытым грабежом. Продавали водку по завышенным ценам, после времени, когда уже нельзя её было купить в магазинах. Ловля "на старика" - не выключенный счётчик после предыдущего пассажира. Завышение цены под самыми разными предлогами, типа "законченной смены", ну и другие трюки, которые давали больше выгоды и меньше рисков.

"Профи" мог за смену "наварить" от 20 до 50 рублей выше "белого дохода". Конечно, часть денег уходила коллегам по бизнесу - мойщикам таксопарка, механикам, контролёрам диспетчерам, знакомым гаишникам. От 50 копеек до 10 рублей отдавалось разным структурам, но большая часть всё равно оставалась у таксиста.