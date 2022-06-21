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Жаргон советских таксистов 1970-х

Жаргон советских таксистов 1970-х

Автор:
21 июня 2022 18:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   авто   интересное   история   правила жизни   такси   
1031
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Самым обычным среди советских стюардесс было предупредить пассажиров на выходе из самолёта: "И будьте осторожнее с московскими таксистами". И это было не зря, особенно для счастливых работяг, возвращавшихся с северной вахты, с огромными деньгами.
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Источник:

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Метки: Жизнь   СССР   авто   интересное   история   правила жизни   такси   
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11  комментариев
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126k
Аааа 5 часов назад
Сколько помню таксистов, что в нормальное советское время, что в горбачевщину, что в 90ые, что в 2000ые - всегда они вели себя как конченные три-два-расы!

Только в в 2010ых, когда на 10 человек стало 9 легковых машин, они перестали наглеть и вести себя по-хамски. А с появлением агрегаторов их вообще на ноль помножили и они стали занимать заслуженное место на социальной лестнице.

С появлением приложений у этих говнюков уже не получается стоять весь день у вокзала ради одной поездки с лохом, которая весь день окупит. И куда-то испарились фразочки в стиле "да я меньше чем за 200 рублей даже с места не двинусь" (а 200 рублей 15 лет назад стоили как нынешние 1000-1500)
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1k
courvoisier 14 минут назад
Почитал комменты, и сделал выводы, что агрегаторы - добро. Последние годы никаких проблем с такси не испытываю. Дёшево и удобно.
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2k
Пошляк Стебаныч 4 часа назад
Диванная экспертша рассказывает о сленге таксистов... Ну-ну.
"Поляна" - вкусное место. Аэропорт, вокзал, конечные метро.
"Бригада" - группа таксистов, работающих на "поляне".
"Бригадир", "Разводящий", "Решала" - понятно без перевода.
"Вратарь", "Голкипер", "Встречающий" - тот, который в зале бубнит "Такси недорого..."
"Экипаж" - мама, папа и сын с дочкой. Либо 3-4 человека одной компанией.
"Марьяж" - парень с девушкой.
"Фраер" - один пассажир без подсадки.
"Оплёвыши", "Биомасса", "Наборка" - четыре слабоплатёжеспособных пассажира до ближайшего метро.
"Залётный", "Чужак" - таксист не работающий в бригаде. Если грамотный, договориться с бригадиром и за малую толику однократно возьмёт пассажиров. Если без договора, будет иметь неприятности.
Много прочего, сейчас уже не упомню. Старый стал, память подводит...
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 4 часа назад
" машину поднимали домкратом и крутили колёса"
ВРУЧНУЮ?
Или с заведённым мотором?
Какой дебил эту фразу придумал и какой дятел её здесь написал?
Тот же бензин налево продавали, ещё одна статья дохода.
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15k
Bill 5 часов назад
Оказывается, в СССР не все жили бедно. Ждем разбор фильма "Афоня" про богатых сантехников. "Ты - мне, я - тебе" - про нуворишей-банщиков. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" - о том как стоматологи купались в золоте.
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5k
hhwost 6 часов назад
начало рабочей смены называлось "воровать поехал".
это всё, что вам стоит знать о советском такси.
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11k
Kostick 6 часов назад
пробег накручивали тросиком спидометра. какой идиот будет крутить колёса? пломбы там не всегда были. да и тот кто их ставил, за бабло снимал на время накрутки одометра.
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minimalism

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