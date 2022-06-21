Жаргон советских таксистов 1970-х

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Самым обычным среди советских стюардесс было предупредить пассажиров на выходе из самолёта: "И будьте осторожнее с московскими таксистами". И это было не зря, особенно для счастливых работяг, возвращавшихся с северной вахты, с огромными деньгами.
У таксистов давно была дурная репутация, причём со времён царского времени, когда извозчики тоже были опасны для клиента.
В начале 20 века, в Москве, было примерно 40 тысяч извозчиков, которые частенько пьяными возили пассажиров, оглушающе матерились и постоянно торговались. В 1910-х появились таксисты - на "Руссо-Балтах", "Опелях" и "Матт". Вид, конечно был презентабельнее, чем у "ваньки", но и они тоже не пользовались народной любовью. Газеты часто писали о них, как о ворах, мелких мошенниках и сутенёрах.
В начале 20 века, в Москве, было примерно 40 тысяч извозчиков, которые частенько пьяными возили пассажиров, оглушающе матерились и постоянно торговались. В 1910-х появились таксисты - на "Руссо-Балтах", "Опелях" и "Матт". Вид, конечно был презентабельнее, чем у "ваньки", но и они тоже не пользовались народной любовью. Газеты часто писали о них, как о ворах, мелких мошенниках и сутенёрах.
Недалеко от дореволюционного ушло и советское такси. Хамство и обман были всегда рядом. Но такси всё равно были востребованы, ведь как-то надо было добраться с багажом от вокзала или же из ресторана поздно ночью. "Шашечки" множились. В 1970 году в столице было 17 таксопарков и чуть больше 14 тысяч машин. Но таксисты не утратили желания нажиться и стали несколько криминализированным сообществом. При том, что они могли заработать вполне приличные деньги - 250-300 рублей в месяц. Это "белыми".
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"Чёрными" же выходило больше, так что в крупных городах опытные таксисты могли обогнать по уровню заработка профессоров. Владимир Козловский в 1973-1975 годах изучал жаргон московских таксистов. Особенно его интересовали "деловые" (они же "мастера") - те, кто уже были давно в этой работе, знали все особенности шофёрского языка и извлекали все выгоды этой работы.
Например тех, кто делали всё по правилам, называли "додиками" или "тротуарщиками" (потому что они брали тех, кто голосовал на дороге, на тротуаре).
Самые "вкусные" места занимали "вокзальщики" и "аэродромщики": таксисты, у которых были связи с дежурными аэропортов и вокзалов. Они платили дежурному примерно 5-10 рублей и тот берёг место. У шофёров был постоянный спрос, причём спрос опаздывающих или же перегруженных багажом, которые готовы были платить в разы больше положенного, ведь выбора не было.
Самые "вкусные" места занимали "вокзальщики" и "аэродромщики": таксисты, у которых были связи с дежурными аэропортов и вокзалов. Они платили дежурному примерно 5-10 рублей и тот берёг место. У шофёров был постоянный спрос, причём спрос опаздывающих или же перегруженных багажом, которые готовы были платить в разы больше положенного, ведь выбора не было.
Также были "ковровщики". Эти, как писал Козловский "считают позором, если у него пассажир побывал в машине". Ковровщики платили продавцам в магазинах, закупали дефицитные товары (ковры, например) и торговали ими из машин. Километраж накручивали ночью при помощи механика таксопарка: машину поднимали домкратом и крутили колёса.
Ну и куда же без извоза проституток. Этих шофёров называли "амамщиками". Они обычно, в компании со знакомой "метлой" стояли у вокзалов или же гостиницы "Москва". Девушка обслуживала клиента прямо на заднем сиденье машины. После чего таксист получал и за поездку (по счётчику) и долю от секс-работницы - примерно треть.
"Холодильщики" и "мебельщики" сотрудничали с магазинами техники и мебельными магазинами. Постоянно возили тех, кто купил какой-то крупный габарит. Конечно же за хорошие деньги. Также были "мешочники", которые работали с рыночными торговцами, ездили с ними по деревням и продуктами за долю, а то и сами торговали едой. Также работали и "дальнобойщики", которые брали полную машину в Подмосковье, но брали с каждого полную плату по таксометру, получая три четверти суммы в свой карман.
Вратарь - работник таксопарка, работающий у ворот;
Лох - пассажир, которого легко обмануть;
Шляпа - жадный пассажир, оставляющий на чай для приличий всего копеек 20, часто интеллигентного вида, в шляпе;
Сладкий - щедрый клиент;
Шляповоз (он же "додик", он же "тротуарщик") - неопытный таксист.
Лох - пассажир, которого легко обмануть;
Шляпа - жадный пассажир, оставляющий на чай для приличий всего копеек 20, часто интеллигентного вида, в шляпе;
Сладкий - щедрый клиент;
Шляповоз (он же "додик", он же "тротуарщик") - неопытный таксист.
У таксистов также была в ходу и блатная лексика. "Лопатник" (кошелёк), "лох", "заряжать". Были среди них и "каталы", которые обычно сажали с пьяным пассажиром, сообщника - "поднатчика", "подсадного", который предлагал сыграть в карты с понятным результатом. Это в лучшем случае, а то мог и просто ограбить. Многие "деловые" зарабатывали не открытым грабежом. Продавали водку по завышенным ценам, после времени, когда уже нельзя её было купить в магазинах. Ловля "на старика" - не выключенный счётчик после предыдущего пассажира. Завышение цены под самыми разными предлогами, типа "законченной смены", ну и другие трюки, которые давали больше выгоды и меньше рисков.
"Профи" мог за смену "наварить" от 20 до 50 рублей выше "белого дохода". Конечно, часть денег уходила коллегам по бизнесу - мойщикам таксопарка, механикам, контролёрам диспетчерам, знакомым гаишникам. От 50 копеек до 10 рублей отдавалось разным структурам, но большая часть всё равно оставалась у таксиста.
"Профи" мог за смену "наварить" от 20 до 50 рублей выше "белого дохода". Конечно, часть денег уходила коллегам по бизнесу - мойщикам таксопарка, механикам, контролёрам диспетчерам, знакомым гаишникам. От 50 копеек до 10 рублей отдавалось разным структурам, но большая часть всё равно оставалась у таксиста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь СССР авто интересное история правила жизни такси
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Только в в 2010ых, когда на 10 человек стало 9 легковых машин, они перестали наглеть и вести себя по-хамски. А с появлением агрегаторов их вообще на ноль помножили и они стали занимать заслуженное место на социальной лестнице.
С появлением приложений у этих говнюков уже не получается стоять весь день у вокзала ради одной поездки с лохом, которая весь день окупит. И куда-то испарились фразочки в стиле "да я меньше чем за 200 рублей даже с места не двинусь" (а 200 рублей 15 лет назад стоили как нынешние 1000-1500)
"Поляна" - вкусное место. Аэропорт, вокзал, конечные метро.
"Бригада" - группа таксистов, работающих на "поляне".
"Бригадир", "Разводящий", "Решала" - понятно без перевода.
"Вратарь", "Голкипер", "Встречающий" - тот, который в зале бубнит "Такси недорого..."
"Экипаж" - мама, папа и сын с дочкой. Либо 3-4 человека одной компанией.
"Марьяж" - парень с девушкой.
"Фраер" - один пассажир без подсадки.
"Оплёвыши", "Биомасса", "Наборка" - четыре слабоплатёжеспособных пассажира до ближайшего метро.
"Залётный", "Чужак" - таксист не работающий в бригаде. Если грамотный, договориться с бригадиром и за малую толику однократно возьмёт пассажиров. Если без договора, будет иметь неприятности.
Много прочего, сейчас уже не упомню. Старый стал, память подводит...
ВРУЧНУЮ?
Или с заведённым мотором?
Какой дебил эту фразу придумал и какой дятел её здесь написал?
Тот же бензин налево продавали, ещё одна статья дохода.
это всё, что вам стоит знать о советском такси.