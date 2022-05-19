15 интересных фактов об истории России

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История нашей страны богатая. Она полна самых разных событий: радостных и не очень. Но Россия проходила и проходит через все испытания, выпавшие на её долю.
В истории России есть множество фактов, которые не пишут в школьных учебниках. Какие-то интересны, но не столь важны, о каких-то предпочитают не говорить. Но вот подборка удивительных и не самых известных.
1. Генетические и антропологические исследования показали, что люди, которые жили на Восточно-Европейской равнине, расположенной в нашей стране, скорее всего были предками не только русских, но и большинства европейцев.
2. Три века Россия была на первом месте по трезвости среди Европы. В период с XVII и до начала XX века алкогольные напитки содержали не больше 6% спирта. И вино ещё и разбавляли водой, как это делали древние греки.
3. Неизвестно происхождение нашей страны. Да, с древних времён она была "Русь", но вот откуда взялось именно это название - пока неизвестно. А вот "Русь" стала "Россией" благодаря византийцам, произносящим исконное название страны на свой манер.
2. Три века Россия была на первом месте по трезвости среди Европы. В период с XVII и до начала XX века алкогольные напитки содержали не больше 6% спирта. И вино ещё и разбавляли водой, как это делали древние греки.
3. Неизвестно происхождение нашей страны. Да, с древних времён она была "Русь", но вот откуда взялось именно это название - пока неизвестно. А вот "Русь" стала "Россией" благодаря византийцам, произносящим исконное название страны на свой манер.
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4. Homo Sapiens жили на территории России больше 50 тысяч лет назад, в то время когда большая часть Европы была покрыта льдом. Археологи давно подтвердили этот факт своими исследованиями.
5. В большинстве иностранных языков "дача" называется также - "dacha". А кто первым ввёл это понятие? Первые дачи были выданы Петром Первым своим подданным за свои заслуги. На загородном участке можно было вовсю реализовать свои чаяния в архитектуре, боясь испортить внешний вид города.
5. В большинстве иностранных языков "дача" называется также - "dacha". А кто первым ввёл это понятие? Первые дачи были выданы Петром Первым своим подданным за свои заслуги. На загородном участке можно было вовсю реализовать свои чаяния в архитектуре, боясь испортить внешний вид города.
6. В реке Тихая Сосна, в 1924 году, была поймана белуга весом 1227 кг, в животе которой было найдено 245 кг чёрной икры. Этот случай попал в Книгу рекордов Гинесса, как самая дорогая рыба в мире. Сегодня стоимость этой икры составила бы примерно 300 000 долларов.
7. На территории России города появились больше четырёх тысяч лет назад. Когда начинают говорить о древнейших государствах, то на ум сразу же приходят Греция с Римом. Но исторические факты говорят о том, что "страна городов" существовала на Урале ещё 4000 лет назад.
8. История России (записанная) начинается с 862 года. И именно тогда, опираясь на исторические факты, править Русью стал Рюрик. Он был основателем первой княжеской, а за ней и царской династии России.
9. Официально телесные наказания были окончательно отменены в России в 1904 году.
7. На территории России города появились больше четырёх тысяч лет назад. Когда начинают говорить о древнейших государствах, то на ум сразу же приходят Греция с Римом. Но исторические факты говорят о том, что "страна городов" существовала на Урале ещё 4000 лет назад.
8. История России (записанная) начинается с 862 года. И именно тогда, опираясь на исторические факты, править Русью стал Рюрик. Он был основателем первой княжеской, а за ней и царской династии России.
9. Официально телесные наказания были окончательно отменены в России в 1904 году.
10. Самый популярный образ Кутузова - с повязкой на правом глазу. Но на самом деле полководец никогда их не носил. Глаз действительно был повреждён, но он им видел и не было смысла прятать.
11. До 1917 года каждое слово, оканчивающееся на согласную букву, заканчивали знаком "ъ". Буква называлась "ять" и не имела вообще никакого звука и смысла в орфографии текста. Но при печати "ять" занимал до 8% места на каждом листе и казне печать этой буквы обходилась примерно в 400 тысяч рублей в год. Немаленькая сумма для тех лет!
12. На Руси самым дорогим подарком был сокол. Получить птицу в дар считалось признаком признания и благоволения. Во времена Золотой орды соколами расплачивались как дань татарам, а ценность его была такой же как у трёх чистокровных коней.
11. До 1917 года каждое слово, оканчивающееся на согласную букву, заканчивали знаком "ъ". Буква называлась "ять" и не имела вообще никакого звука и смысла в орфографии текста. Но при печати "ять" занимал до 8% места на каждом листе и казне печать этой буквы обходилась примерно в 400 тысяч рублей в год. Немаленькая сумма для тех лет!
12. На Руси самым дорогим подарком был сокол. Получить птицу в дар считалось признаком признания и благоволения. Во времена Золотой орды соколами расплачивались как дань татарам, а ценность его была такой же как у трёх чистокровных коней.
13. До революции огнестрельное и холодное оружие можно было купить вообще без каких-либо справок и лицензий - просто пришёл в оружейную лавку, отдал деньги и получил то, что нужно.
14. До 17 века в России не было флага. Пётр Первый внёс изменения и благодаря ему флаг имеет такой же вид, как и сейчас.
15. Завоевать нашу страну пытались многие и не раз. Но удалось это сделать только раз и это случилось в 13 веке. Это случилось по причине того, что Русь была разделена на множество княжеств и русские князья просто не смогли объединиться, чтобы дать достойный отпор Золотой орде.
14. До 17 века в России не было флага. Пётр Первый внёс изменения и благодаря ему флаг имеет такой же вид, как и сейчас.
15. Завоевать нашу страну пытались многие и не раз. Но удалось это сделать только раз и это случилось в 13 веке. Это случилось по причине того, что Русь была разделена на множество княжеств и русские князья просто не смогли объединиться, чтобы дать достойный отпор Золотой орде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Никогда бы не подумал, что Петр I был византийцем. Это действительно очень интересный факт об истории России.))
для корабля "Орёл".
И ещё раньше были флаги у русских Великих князей и царей. Вообще, флаг - способ отличить свои войска и с его помощью войсками руководили.
Большевизм - это власть народа. Поэтому большевики первое, что сделали, когда захватили власть - отобрали оружие у народа. Так, на всякий случай, чтобы не перестреляли всех большевистских вождей. Ленина, например, чуть не застрелили.
Данное утверждение в его текущей формулировке требует подтверждения в виде ссылки на соответствующий приказ, акт, декрет, причем с датой, чтобы оценить на сколько он "первый" был.
особенно про древних людей и древние города
какое они отношение к России имеют?