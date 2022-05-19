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15 интересных фактов об истории России

15 интересных фактов об истории России

Автор:
19 мая 2022 19:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   Прошлое   Россия   интересное   история   русь   факты   
581
6
История нашей страны богатая. Она полна самых разных событий: радостных и не очень. Но Россия проходила и проходит через все испытания, выпавшие на её долю.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Прошлое   Россия   интересное   история   русь   факты   
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11  комментариев
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63k
Андрей Час назад
п.11 Буква "Ять" - это не твёрдый знак, которым заканчивались слова - это замена буквы "Е" в некоторых словах. Замена производилась по сложному правилу, для заучивания которого лицеисты придумали стишок "Белый бледный бес..."
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13k
K7OO 40 минут назад
"А вот "Русь" стала "Россией" благодаря византийцам, произносящим исконное название страны на свой манер."
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Никогда бы не подумал, что Петр I был византийцем. Это действительно очень интересный факт об истории России.))
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63k
Андрей Час назад
п.14 До Петра флаги в России были, взять хотя бы флаг Алексея Михайловича

для корабля "Орёл".
И ещё раньше были флаги у русских Великих князей и царей. Вообще, флаг - способ отличить свои войска и с его помощью войсками руководили.
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3k
Frank Borman Час назад
13. До революции огнестрельное и холодное оружие можно было купить вообще без каких-либо справок и лицензий - просто пришёл в оружейную лавку, отдал деньги и получил то, что нужно.

Большевизм - это власть народа. Поэтому большевики первое, что сделали, когда захватили власть - отобрали оружие у народа. Так, на всякий случай, чтобы не перестреляли всех большевистских вождей. Ленина, например, чуть не застрелили.
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5k
Олег Данилов 2 часа назад
Да же не хочется комментировать этот высер

особенно про древних людей и древние города

какое они отношение к России имеют?
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