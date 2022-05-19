15 интересных фактов об истории России

6. В реке Тихая Сосна, в 1924 году, была поймана белуга весом 1227 кг, в животе которой было найдено 245 кг чёрной икры. Этот случай попал в Книгу рекордов Гинесса, как самая дорогая рыба в мире. Сегодня стоимость этой икры составила бы примерно 300 000 долларов.



7. На территории России города появились больше четырёх тысяч лет назад. Когда начинают говорить о древнейших государствах, то на ум сразу же приходят Греция с Римом. Но исторические факты говорят о том, что "страна городов" существовала на Урале ещё 4000 лет назад.



8. История России (записанная) начинается с 862 года. И именно тогда, опираясь на исторические факты, править Русью стал Рюрик. Он был основателем первой княжеской, а за ней и царской династии России.



9. Официально телесные наказания были окончательно отменены в России в 1904 году.