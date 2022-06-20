Зачем нам нужны были Гавайи

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Тихоокеанская деятельность Георга Антона Шеффера прекрасно подходит под выражение "инициатива наказуема". Шеффер был представителем РАК (Российско-Американской компании) и быстро оценил прибыльность "райских островов".
К Гавайям был отправлен русский корабль "Беринг". От шкипера Бенита требовалось договориться с вождём Томеомео о налаживании торговых отношений. Но рядом с островом Кауай случилось кораблекрушение и весь груз забрали себе аборигены во главе которых стоял Томари - враг Томеомео. РАК затребовал возвращения груз, но им отказали. Вот тогда и подключили Шеффера.
После неудачных переговоров с Томеомео он решил попытать удачу с Томари. Эти переговоры стали успешными, так как вождь и его жена страдали от болезни, а Шеффер смог их вылечить.
Добившись доверия и расположения вождя представитель РАК начал деловые переговоры. Томари соглашался на всё: даже на создание там русского поселения. И скоро на Гавайских островах появились три крепости, названные в честь полководца Барклая-де-Толли, Александра I и его жены Елизаветы. Местную реку Ханапепе переименовали в Дон.
Добившись доверия и расположения вождя представитель РАК начал деловые переговоры. Томари соглашался на всё: даже на создание там русского поселения. И скоро на Гавайских островах появились три крепости, названные в честь полководца Барклая-де-Толли, Александра I и его жены Елизаветы. Местную реку Ханапепе переименовали в Дон.
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Также Шеффер добился того, что Томари ежегодно должен был отправлять в Русскую Америку корабль, набитый сушёной тарой. Получилось договориться и о ценных сандаловых деревьях - они все переходили в распоряжение Шеффера. РАК в свою очередь обязался дать Томари 500 солдат и несколько военных кораблей для войны с Томеомео. Российский император также стал покровителем над владениями вождя.
Все формальности улажены и Томари разрешает поднять русский флаг.
Шеффер после этого начал претворять в жизнь договорённости. Сперва, как и обещал, послал в РАК запрос на выделение средств для покупки двух военных кораблей. И потом уже отдал приказ о возведении укреплённых фракторий.
Шеффер после этого начал претворять в жизнь договорённости. Сперва, как и обещал, послал в РАК запрос на выделение средств для покупки двух военных кораблей. И потом уже отдал приказ о возведении укреплённых фракторий.
Россия прочно обосновалась на нескольких Гавайских островах. Американцы, у которых были только временные поселения, не могли составлять конкуренцию. Всё вроде бы шло по плану и Российская империя вот-вот станет хозяином тихоокеанских островов.
Но проблемы возникли на ровном месте. И причём не из-за американцев, а из-за российских чиновников. Сперва Александр Баранов, глава РАК, внезапно отказался от покупки кораблей для Томари и вообще от всех договорённостей с ним. Причиной стало, что якобы Сандвичевы (Гавайские) острова находятся под покровительством Англии. Но на деле Британия не имела никакого отношения к этой территории.
Но это было не самое ужасное.
Но проблемы возникли на ровном месте. И причём не из-за американцев, а из-за российских чиновников. Сперва Александр Баранов, глава РАК, внезапно отказался от покупки кораблей для Томари и вообще от всех договорённостей с ним. Причиной стало, что якобы Сандвичевы (Гавайские) острова находятся под покровительством Англии. Но на деле Британия не имела никакого отношения к этой территории.
Но это было не самое ужасное.
Позже из Петербурга пришло письмо от Александра I. Он отказывался принимать Томари и был уверен, что острова империи не нужны.
Но вскоре император своё решение изменил. Вождю вручили золотую медаль на аннинской ленте с надписью "Владетелю Сандвичевых островов Томари в знак дружбы его к россиянам". И это всё. Больше Шеффер не получил ничего в поддержку своего проекта. Всей этой неразберихой во внешней политике России воспользовались американцы.
Но вскоре император своё решение изменил. Вождю вручили золотую медаль на аннинской ленте с надписью "Владетелю Сандвичевых островов Томари в знак дружбы его к россиянам". И это всё. Больше Шеффер не получил ничего в поддержку своего проекта. Всей этой неразберихой во внешней политике России воспользовались американцы.
Увидев, что РАК буквально бросила свою гавайскую факторию они провели большую "воспитательную работу" с местными. В том числе и с Томари. Он конечно пошёл на сделку, но неохотно, надеясь, что русские всё-таки очнутся. Но этого не случилось.
Потом, с помощью угроз, обмана и подкупа, им удалось опустить русский флаг. И РАК снова сделал вид, что ничего не происходит. А зачистить от факторий острова было делом времени. Сперва на Оаху,а потом на Кауаи.
Потом, с помощью угроз, обмана и подкупа, им удалось опустить русский флаг. И РАК снова сделал вид, что ничего не происходит. А зачистить от факторий острова было делом времени. Сперва на Оаху,а потом на Кауаи.
Шеффер был вынужден уехать с Гавайских островов, но был не готов сдаваться. Еле добравшись до Петербурга он попытался доказать министру внутренних дел Козодавлеву перспективность и важность островов. И заодно объяснил необходимость повторного создания там русских факторий.
Некоторые Шеффера поддержали, остальные - нет, а кто-то вообще назвал его сумасшедшим авантюристом. И подвёл черту император, который не видел смысла в факториях и торговле и не хотел поддерживать "проект".
Сейчас о том, что под властью Российской империи была часть Гавайских островов напоминают лишь руины Елизаветинской крепости и остатки форта Шеффера на Кауай.
Некоторые Шеффера поддержали, остальные - нет, а кто-то вообще назвал его сумасшедшим авантюристом. И подвёл черту император, который не видел смысла в факториях и торговле и не хотел поддерживать "проект".
Сейчас о том, что под властью Российской империи была часть Гавайских островов напоминают лишь руины Елизаветинской крепости и остатки форта Шеффера на Кауай.
Источник:
АНТИФИШКИ
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