Зачем нам нужны были Гавайи

Россия прочно обосновалась на нескольких Гавайских островах. Американцы, у которых были только временные поселения, не могли составлять конкуренцию. Всё вроде бы шло по плану и Российская империя вот-вот станет хозяином тихоокеанских островов.

Но проблемы возникли на ровном месте. И причём не из-за американцев, а из-за российских чиновников. Сперва Александр Баранов, глава РАК, внезапно отказался от покупки кораблей для Томари и вообще от всех договорённостей с ним. Причиной стало, что якобы Сандвичевы (Гавайские) острова находятся под покровительством Англии. Но на деле Британия не имела никакого отношения к этой территории.

Но это было не самое ужасное.