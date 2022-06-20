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Зачем нам нужны были Гавайи

Зачем нам нужны были Гавайи

Автор:
20 июня 2022 16:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Россия   гавайи   интересное   история   факты   
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Тихоокеанская деятельность Георга Антона Шеффера прекрасно подходит под выражение "инициатива наказуема". Шеффер был представителем РАК (Российско-Американской компании) и быстро оценил прибыльность "райских островов".
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Россия прочно обосновалась на нескольких Гавайских островах. Американцы, у которых были только временные поселения, не могли составлять конкуренцию. Всё вроде бы шло по плану и Российская империя вот-вот станет хозяином тихоокеанских островов.
Но проблемы возникли на ровном месте. И причём не из-за американцев, а из-за российских чиновников. Сперва Александр Баранов, глава РАК, внезапно отказался от покупки кораблей для Томари и вообще от всех договорённостей с ним. Причиной стало, что якобы Сандвичевы (Гавайские) острова находятся под покровительством Англии. Но на деле Британия не имела никакого отношения к этой территории.
Но это было не самое ужасное.

Источник:

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Метки: Жизнь   Россия   гавайи   интересное   история   факты   
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4  комментария
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Serg2001 4 часа назад
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Эльза Вайнц Полчаса назад
Разбазарил казённые земли, сукин сын...
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766
Виктор Глущенко 2 часа назад
Баранов , Козлодоев - кто этих недоумков на должности назначал ?
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A 3 часа назад
Короче,как всегда. Хорошая идея вместе с неплохим планом похерились из-за отечественных чиновников
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