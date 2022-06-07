Жуть, на которую стоит посмотреть дважды, чтобы понять, что происходит

В голландском Амерсфорте, в медцентре "Меандр", его называют самым старым пациентом. Мумии без малого тысяча лет. Врачи, для анамнеза, обследовали её под наблюдением эксперта по буддийскому искусству и культуре Эрика Брейна.

Радиолог разместил артефакт в высокотехнологичный КТ и взял образцы костного мозга для тестирования ДНК. Также были взяты образцы из брюшной полости и грудной клетки мумии.

Считается, что тело внутри статуи принадлежит буддийскому мастеру Люцюаню, который скончался около 1100 года нашей эры. Как тело оказалось внутри древней китайской статуи? Возможно это был кошмарный процесс самомумификации, в ходе которой монахи думали, что превратятся в "живых будд".