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Жуть, на которую стоит посмотреть дважды, чтобы понять, что происходит

Жуть, на которую стоит посмотреть дважды, чтобы понять, что происходит

Автор:
07 июня 2022 17:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   интересное   история   находки   соцсети   технологии   
1472
11
Глядя на эти снимки, хочется спросить: "да что тут творится?!"
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Источник:

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Метки: Жизнь   интересное   история   находки   соцсети   технологии   
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6  комментариев
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17k
Corvus Corax 4 часа назад
"В Корнуолле открылся крастовый колодец, который ведёт на 300 фунтов"

Школота... карстовый.. открылся... ага... и на почти сто килограммов... аффтар дебил... про самомумификацию в статую ваще уж молчу...
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2k
lekha-fil 18 минут назад
Какая дробь? На снимке она ещё не вся долетела до головы. Во как умеют рентген делать!
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8k
a_komolow 19 минут назад
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4k
sedoisever 3 часа назад
Жена пристрелила? А он уже зомбаком к врачу пришёл?
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2k
Enotko Ytko 4 часа назад
Комментарий к фото
зачем использовать термины смысла которых не понимаешь? я про этиологию
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