Жуть, на которую стоит посмотреть дважды, чтобы понять, что происходит

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Глядя на эти снимки, хочется спросить: "да что тут творится?!"
То ли обман зрения, то ли на самом деле. Давайте посмотрим на жутковатые снимки, от которых становится не по себе.
Как стать заикой
Это общественный душ для детей, где стоит вот этот приветливый клоун. Рядом можно смело размещать телефоны психотерапевта. После такой-то встречи.
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Необычный колодец на заднем дворе
В Корнуолле открылся крастовый колодец, который ведёт на 300 фунтов в средневековую шахту. В этой местности обязательно проводятся геологические изыскания на собственности перед продажей или покупкой, как раз из-за таких случаев. Дело в том, что в регионе во многих местах проводилась добыча полезных ископаемых и случаются казусы.
Стеклянный глаз
На берегу Темзы коллекционером речного мусора был обнаружен стеклянный глаз. Лара Майклем регулярно наведывается к берегу реки в поисках сокровищ.
"Сегодня Хэллоуин, и я испугалась как никогда в жизни, когда это увидела. Словно сам старик Темза смотрит на меня из грязи! Однако при ближайшем рассмотрении это оказалось настоящим произведением искусства" - написала Лара в своих социальных сетях.
"Сегодня Хэллоуин, и я испугалась как никогда в жизни, когда это увидела. Словно сам старик Темза смотрит на меня из грязи! Однако при ближайшем рассмотрении это оказалось настоящим произведением искусства" - написала Лара в своих социальных сетях.
Дробь в голове
Интереснее снимков зачастую их история. Это КТ некоего сельского жителя, который пришёл к доктору с приступом не выясненной этиологии. На снимке врачи увидели маленькие металлические гранулы. Оказалось, что несколько лет назад жена его случайно пристрелила, когда они пытались выгнать енота со своего участка.
Мумия
В голландском Амерсфорте, в медцентре "Меандр", его называют самым старым пациентом. Мумии без малого тысяча лет. Врачи, для анамнеза, обследовали её под наблюдением эксперта по буддийскому искусству и культуре Эрика Брейна.
Радиолог разместил артефакт в высокотехнологичный КТ и взял образцы костного мозга для тестирования ДНК. Также были взяты образцы из брюшной полости и грудной клетки мумии.
Считается, что тело внутри статуи принадлежит буддийскому мастеру Люцюаню, который скончался около 1100 года нашей эры. Как тело оказалось внутри древней китайской статуи? Возможно это был кошмарный процесс самомумификации, в ходе которой монахи думали, что превратятся в "живых будд".
Радиолог разместил артефакт в высокотехнологичный КТ и взял образцы костного мозга для тестирования ДНК. Также были взяты образцы из брюшной полости и грудной клетки мумии.
Считается, что тело внутри статуи принадлежит буддийскому мастеру Люцюаню, который скончался около 1100 года нашей эры. Как тело оказалось внутри древней китайской статуи? Возможно это был кошмарный процесс самомумификации, в ходе которой монахи думали, что превратятся в "живых будд".
Держись крепко!
Сложно представить, какие именно события могли привести к такому результату, да?
Никаких преград
Линию электропередач случайно проложили прямо через череп англосаксонской женщины, которая была похоронена на ранее неоткрытом кладбище VI века.
Австралийский пожарный
На этом фото нет никаких фильтров. Это небо окрасилось в красный от страшных лесных пожаров. В последний день 2019 года неконтролируемый пожар фактически выгнал почти четыре тысячи жителей города Маллакута (Австралия) на побережье.
Растение или зверь
"Моя венерина мухоловка решила не становиться больше, а вместо этого отрастить 200 пастей".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь интересное история находки соцсети технологии
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Школота... карстовый.. открылся... ага... и на почти сто килограммов... аффтар дебил... про самомумификацию в статую ваще уж молчу...