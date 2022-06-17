Интересные факты из жизни амишей

Основной принцип общины - отсутствие тщеславия и равенство. Их одежда самого простого фасона и приглушенных оттенков. И конечно домотканная. Никаких украшений, также нельзя стричься и краситься. После свадьбы мужчина перестает брить бороду. Интересно, что за всё время существования амишей их стиль одежды не изменился. Также нельзя играть на музыкальных инструментах, так как это метод самовыражения и может стимулировать чувство гордости и превосходства.