Интересные факты из жизни амишей

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Сейчас в мире люди начинают отделяться в сообщества и общины, устав от окружающего их мира и стремясь жить с теми, с кем у них совпадают интересы. И вот одна из таких общин - это амиши, которые на данный момент одна из самых быстро разрастающихся религиозных общин.
Амиши относятся к анабаптистам, то есть протестанты которые сегодня принимают крещение осознанно. Изначальная идея общины - это максимальное ограждение от контакта с внешним миром и в целом с нарушителями морали.
Движение зародилось благодаря меннонитам Голландии и Германии, но сегодня самое большое сообщество находится в США. Самые многочисленные поселения наблюдается в Пенсильвании и Огайо. И они растут, ведь в каждой семье рождается пять, а то и больше детей.
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Главная особенность амишей - это отказ от всех благ современного общества и современных технологий. Они занимаются земледелием и фермерством, создавая самостоятельно всё, что нужно для жизни. Соответственно они не платят налоги и не получают социальную поддержку. Ни один амиш не будет пользоваться страховкой или пенсией.
Жизнь классического амиша основана на "Орднунге" - это такая необычная трактовка христианских заповедей и Библии. "Орднунг" определяет всё - головные уборы, цвет и фасон одежды, даже ширину полей мужской шляпы.
Амишу нельзя водить машину, он может лишь управлять повозкой, запряжённой лошадьми. В домах амишей нет никакой бытовой техники, электричества, интернета. Ну вот как жили наши с нами предки, вот так и живут амиши сейчас.
Но среди общин можно встретить и не таких ортодоксальных. Они могут нарушить некоторые правила, как например более-менее современное оборудование на ферме и у них даже может быть телефонная будка. Но остальные порядки непременно соблюдаются. И они, кстати, убеждённые пацифисты.
Основной принцип общины - отсутствие тщеславия и равенство. Их одежда самого простого фасона и приглушенных оттенков. И конечно домотканная. Никаких украшений, также нельзя стричься и краситься. После свадьбы мужчина перестает брить бороду. Интересно, что за всё время существования амишей их стиль одежды не изменился. Также нельзя играть на музыкальных инструментах, так как это метод самовыражения и может стимулировать чувство гордости и превосходства.
Дети учатся в собственной школе до 8 класса, где их учат только самому необходимому. Амиши учат немецкий язык. Когда подросток достигает 16 лет у него начинается период румспринг: когда им дают попробовать и другую жизнь тоже.
Им можно пить, курить, примерять современную одежду, находясь вдали от общины. И если человек решил после этого уйти из своей большой семьи, то возвращаться ему запрещено. 90% тех, кому дали "перебеситься" возвращаются и принимают крещение.
Община может наказать за какие-то прегрешения. Первый способ - "избегание", когда все члены общества ограничивают любые контакты с нарушителем, дабы пристыдить его и указать на ошибку.
А более серьёзное наказание - это "отлучение". Изгнание из общины и полное прекращение каких-либо контактов. Даже родители должны прекратить общение со своим ребёнком при отлучении.
А более серьёзное наказание - это "отлучение". Изгнание из общины и полное прекращение каких-либо контактов. Даже родители должны прекратить общение со своим ребёнком при отлучении.
Первый месяц брака кровать молодых разделена и каждое утро мама невесты проверяет не попортил ли муж на свою молодую жену.
Они как-будто застряли и живут вне времени. Год за годом, десятилетие за десятилетием ничего в их жизнях не меняется. В городах США становится всё больше магазинов и рынков, где продаётся только продукция сделанная амишами. И их выпечка считается самой вкусной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А подтяжки, велосипеды, бита в руках, пластиковые окна, сайдинг?
Втихоря спокойно пользуются чем нужно.
А вот не надо "ля-ля"! Такую тонкую хлопчатобумажную рубаху в домашних условиях не соткёшь, и прямые строчки на грубых джинсах вручную ну никак. Люди явно пользуются мерзкими швейными машинками на электричестве, или покупают готовую одежду.
Да и морды лица они чем бреют? Почему усы сбрил, а? И наверняка стальными лезвиями, да еще в пластиковом корпусе.
Ох и звездежь...
У них не каменный век, а 17-19 вен нашей эры (до появления паровых машин и изобретения электричества). Ножи, ножницы, молотки, вилки, ложки и так далее всё у них есть. Да и опасную бритву не сложно изготовить из полоски металла.
Конечно возвращаются, кому они там нужны с 8 классами амишевской школы, где дают только самые необходимые знания (т..е то что нужно в общине). Аналог белого негра из гетто.
Девчёнок тоже отпускают гульнуть ?