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Интересные факты из жизни амишей

Интересные факты из жизни амишей

Автор:
17 июня 2022 16:31
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   США   амиши   интересное   история   религия   факты   
1652
13
Сейчас в мире люди начинают отделяться в сообщества и общины, устав от окружающего их мира и стремясь жить с теми, с кем у них совпадают интересы. И вот одна из таких общин - это амиши, которые на данный момент одна из самых быстро разрастающихся религиозных общин.
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Источник:

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Метки: Жизнь   США   амиши   интересное   история   религия   факты   
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27  комментариев
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7k
Mowgley Час назад
"Главная особенность амишей - это отказ от всех благ современного общества и современных технологий"
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А подтяжки, велосипеды, бита в руках, пластиковые окна, сайдинг?
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125
Олег Ершов Минуту назад
телефоном им пользоваться конечно нельзя, но если сильно сильно хочется хочется, вот прям от чистого сердца. то можно.
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43k
Андрей 10 минут назад
«Таи нственный лес» (англ. The Village; дословно с англ. «Деревня») фильм 2004 года режиссёра М. Найта Шьямалана.
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2k
Vovan Petroff 14 минут назад
А когда портить то?
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14
СугробOFF 14 минут назад
Иудействующие христиане.
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33
Евгений Трапезников 16 минут назад
Видел я этих товарищей в Пенсильвании. Реально странные люди. Болгарских цыган чем-то напоминают. Те тоже на повозках ездят и топором дрова рубят.
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20k
sanchesS80 Полчаса назад
Обычное разводилово для лохов туристов. Прикидываются особенными, зарабатывают на этом. Продукты "экологически чистые" продают по реально высоким ценам.

Втихоря спокойно пользуются чем нужно.

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13k
Александр 36 минут назад
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4k
Квизо 48 минут назад
Даже в магазинах ортодоксальных амишей можно расплатиться кредитной картой. И у каждого амиша есть карта социального страхования.
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1k
Кожар 49 минут назад
Поскольку амиши владеют большим количеством земли, они платят большие налоги на недвижимость .
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58k
pynh 50 минут назад
Интересные факты из жизни амишейПосмотреть
Интересные факты из жизни амишей
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15k
Alex Час назад
Секта....
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7k
Андрей Час назад
Их одежда самого простого фасона и приглушенных оттенков. И конечно домотканная.

А вот не надо "ля-ля"! Такую тонкую хлопчатобумажную рубаху в домашних условиях не соткёшь, и прямые строчки на грубых джинсах вручную ну никак. Люди явно пользуются мерзкими швейными машинками на электричестве, или покупают готовую одежду.

Да и морды лица они чем бреют? Почему усы сбрил, а? И наверняка стальными лезвиями, да еще в пластиковом корпусе.
Ох и звездежь...
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70k
Максим Час назад
По сути это деградация.. без музыки, искусства и остального, человеческое развитие замирает и откатывается.. так было с арабами, которые достигли невиданных высот, а потом приняли ислам, запрещавших рисовать и не только и резко откатились в развитии. По сути у Амишей искусственная заморозка - аля племена застывшие в каменном веке на некоторых островах и в джунглях. Т.с. протестантизм головного мозга.
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2k
Дмитрий Час назад
живут себе люди и пусть дальше живут.
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17k
Corvus Corax Час назад
Бороды стриженые, морды местами бритые...
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1k
Александр Голованов Час назад
Мне, изучавшему немецкий язык всегда казалось, что "орднунг" в переводе означает порядок. А здесь необычная трактовка оказывается Библии и христианских заповедей!
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6k
Echo Час назад
Когда подросток достигает 16 лет у него начинается период румспринг: когда им дают попробовать и другую жизнь тоже.Первый месяц брака кровать молодых разделена и каждое утро мама невесты проверяет не попортил ли муж на свою молодую жену.
Девчёнок тоже отпускают гульнуть ?
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6k
Алексей Час назад
Ага, Сет Грин тот еще амиш))
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