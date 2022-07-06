"Как вам? Нормально веселиться?": украинка в Турции обвинила Баскова в чрезмерном веселье

Жительница Украины встретила Николая Баскова в Турции, где он отдыхал в компании двух девушек. Блогерша подошла к певцу и спросила, почему он веселится в такое непростое время. Лицо Баскова резко изменилось, но он выкрутился.
В сети появились ролики, на которых Николай Басков отдыхает в Турции в ресторане La Guerite в компании девушек. Певец расслабленно танцует, на столе стоят бокалы с вином.
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Одна из девушек заметила, как кто-то их снимает. Это оказалась блогерша из украинского города Черкассы Диана Осипенко. Басков подошёл к девушке, и между ними состоялся интересны разговор.
– Коля, здравствуйте, – приветствует автор видео певца.
– Здравствуйте, – улыбаясь, отвечает артист.
– Мы вас очень рады видеть в Турции.
– Взаимно, взаимно.
Затем Диана спросила у Баскова, который ранее поддержал спецоперацию, как он может веселиться на фоне конфликта РФ и Украины.
– Я хотела вам сказать, я из Украины, и Россия сейчас бомбит Украину, знаете, каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам? Нормально веселиться? – уточняет девушка.
– Я отдыхаю, а не веселюсь, – отвечает певец.
– Хорошо, я поняла. Слава Украине.
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В конце ролика спутница певца закрывает камеру собой и пара уходит.
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