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"Как вам? Нормально веселиться?": украинка в Турции обвинила Баскова в чрезмерном веселье

"Как вам? Нормально веселиться?": украинка в Турции обвинила Баскова в чрезмерном веселье

Автор:
06 июля 2022 12:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Веселые   Турция   басков   интересное   украинка   фото   шоу бизнес   
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Жительница Украины встретила Николая Баскова в Турции, где он отдыхал в компании двух девушек. Блогерша подошла к певцу и спросила, почему он веселится в такое непростое время. Лицо Баскова резко изменилось, но он выкрутился.

В сети появились ролики, на которых Николай Басков отдыхает в Турции в ресторане La Guerite в компании девушек. Певец расслабленно танцует, на столе стоят бокалы с вином.

Одна из девушек заметила, как кто-то их снимает. Это оказалась блогерша из украинского города Черкассы Диана Осипенко. Басков подошёл к девушке, и между ними состоялся интересны разговор.

– Коля, здравствуйте, – приветствует автор видео певца.

– Здравствуйте, – улыбаясь, отвечает артист.

– Мы вас очень рады видеть в Турции.

– Взаимно, взаимно.

Затем Диана спросила у Баскова, который ранее поддержал спецоперацию, как он может веселиться на фоне конфликта РФ и Украины.

– Я хотела вам сказать, я из Украины, и Россия сейчас бомбит Украину, знаете, каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам? Нормально веселиться? – уточняет девушка.

– Я отдыхаю, а не веселюсь, – отвечает певец.

– Хорошо, я поняла. Слава Украине.

В конце ролика спутница певца закрывает камеру собой и пара уходит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Веселые   Турция   басков   интересное   украинка   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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26
Lev A. 7 часов назад
А сама она что в Турции делает, пока ее родину бомбят?
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11k
Мистер Фикс Полчаса назад
Теперь блохерша разместит видос в своем говнобложике. Типа, патриётка, шлите мне донаты
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127k
Игорь Час назад
А что не спросил, что она в Турции делает, когда Зеля там собрался воевать до последней украинки?
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11k
? ? ? 2 часа назад
я так понимаю, она там на заработках?
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11k
Александр 3 часа назад
Вопрос к Диане: почему ты тусуешься у дорогого ресторана, когда тебя клиенты на парковке грузовиков ждут?!
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10k
Ivan 4 часа назад
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2k
poбт 4 часа назад
любой такой 3.14зде можно просто задавать такой же встречный вопрос
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71
Сигизмунд Лазаревич 4 часа назад
Вопрос собственно один.. за что украине слава?
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284
Оникс 4 часа назад
Может прозвучит кощунственно, но у меня тоже вопрос к блогерше.
Все граждане России должны носить траур по причине военных действий за рубежом?
Слава России!
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22k
hebpat 4 часа назад
вот что она делает в Турции, когда её страна воюет, шла бы санитаркой на передовую, раненых бойцов из под огня выносить
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8k
Ntvl 5 часов назад
не люблю этого е.блана баскова, но вопрос к этой курице! ты то сама чего делаешь в турции? а?... заибись от войны бедные укропы прячутся на курортах. лицемеры х.уевы б.лять!! заучили одну фразу- сало украине, а как спросишь в чём сало? х.уй кто внятный ответ даст.
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350
Александр Зотов 6 часов назад
надо было в конце добавить "В составе России") но, видимо, решил не нагнетать
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1k
SHAGREEN 6 часов назад
Е. б. а. ть. А она в Турцию пострадать приехала, там лучше думается о судьбах Украины.
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6k
Кружок 6 часов назад
Нормально веселитЬся?

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15k
Вася 7 часов назад
Глеб Белоруссии ! Равшан Узбекистану !
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61k
КУЗНЕЦ 7 часов назад
Этот пост вселяет надежду в нашу победу..
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746
Просто прохожий 7 часов назад
А тварь-блогерша чем занята в Турции? Сосет и провоцирует? Разжигает ненависть и вражду? А должна быть на передовой, раненых вытаскивать с поля боя.
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15k
Вася 7 часов назад
Слава б.ть какой-то.. Украине.. ну тогда Василий России ! Ержан Казахстану !
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21k
Serg2001 7 часов назад
Сама то блогерша с 14-го года как начали обстреливать Донецк, наверное, даже не улыбнулась ни разу... Сознательная!
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14k
Совранский 7 часов назад
Парни - вы тут повоюйте, девчата - вы тут помогайте! и "весь мир нам поможе"! А я, так уж и быть(тяжело конечно, но кто то же должен), в турцию поеду видосики пилить!
Вы прослушали краткий курс лекций, "основы рагуля".
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36k
Антон 7 часов назад
Дианке завидно, она то на заработках!
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