"Как вам? Нормально веселиться?": украинка в Турции обвинила Баскова в чрезмерном веселье

Одна из девушек заметила, как кто-то их снимает. Это оказалась блогерша из украинского города Черкассы Диана Осипенко. Басков подошёл к девушке, и между ними состоялся интересны разговор.

– Коля, здравствуйте, – приветствует автор видео певца. – Здравствуйте, – улыбаясь, отвечает артист. – Мы вас очень рады видеть в Турции. – Взаимно, взаимно.

Затем Диана спросила у Баскова, который ранее поддержал спецоперацию, как он может веселиться на фоне конфликта РФ и Украины.