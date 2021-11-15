Анастасию Волочкову выселили из отеля в Турции за пьяные выходки

Как любая уважающая себя звезда, Анастасия Волочкова решила навестить Турцию в "бархатный сезон". Экс-балерина веселилась во всю: купалась в море, удивляла турков своим шпагатом и отдыхала в ресторанах. В один такой день Волочкова перебрала с напитками и принялась приставать к иностранным гостям. После этих выходок её попросили покинуть отель.
В начале ноября Анастасия Волочкова посетила Турцию. Женщина от души оторвалась в жаркой стране. Один из таких вечеров стал поводом для того, чтобы экс-балерину турнули из отеля, сообщает НТВ.
Начиналось всё очень хорошо. Анастасия отдыхала на берегу моря, ела вкусные блюда и пила шампанское.
К вечеру Волочкова уже была навеселе. Она приставала к гостям в ресторане, устраивала стенд-апы, материлась и ругалась с персоналом отеля. Часть пьяных выходок попала на видео.
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Актриса и певица Анна Калашникова была ведущей на мероприятии, куда пригласили Волочкову. Она встала на защиту Анастасии.
«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может перебрала и вела себя немного странно. Вокруг нее очень много мужчин крутилось из Европы, Франции, Праги, Чехии, Сербии. Все люди из бизнеса, обеспеченные. Может, ей кто-то понравился?», - отметила Калашникова.
После пьяных выходок Анастасию Волочкову выселили из отеля и она вернулась в Москву. В ответ на критику в комментариях Анастасия ответила: "Не ваше дело, какое количество просекко налито в моем бокале. Я приехала сюда не танцевать, а отдыхать. Мы имеем право отдыхать так, как мы хотим". А ведь не поспоришь!
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Задолбали уже её пиарить.