Анастасию Волочкову выселили из отеля в Турции за пьяные выходки

В начале ноября Анастасия Волочкова посетила Турцию. Женщина от души оторвалась в жаркой стране. Один из таких вечеров стал поводом для того, чтобы экс-балерину турнули из отеля, сообщает НТВ.

Начиналось всё очень хорошо. Анастасия отдыхала на берегу моря, ела вкусные блюда и пила шампанское.