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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5287 постов • 699 подписчиков подписаться
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Анастасию Волочкову выселили из отеля в Турции за пьяные выходки

Анастасию Волочкову выселили из отеля в Турции за пьяные выходки (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 09:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Турция   волочкова   гуляй шальная   интересное   отдых   пьяная   фото   шоу бизнес   
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Как любая уважающая себя звезда, Анастасия Волочкова решила навестить Турцию в "бархатный сезон". Экс-балерина веселилась во всю: купалась в море, удивляла турков своим шпагатом и отдыхала в ресторанах. В один такой день Волочкова перебрала с напитками и принялась приставать к иностранным гостям. После этих выходок её попросили покинуть отель.

В начале ноября Анастасия Волочкова посетила Турцию. Женщина от души оторвалась в жаркой стране. Один из таких вечеров стал поводом для того, чтобы экс-балерину турнули из отеля, сообщает НТВ.

Начиналось всё очень хорошо. Анастасия отдыхала на берегу моря, ела вкусные блюда и пила шампанское.

К вечеру Волочкова уже была навеселе. Она приставала к гостям в ресторане, устраивала стенд-апы, материлась и ругалась с персоналом отеля. Часть пьяных выходок попала на видео.

Актриса и певица Анна Калашникова была ведущей на мероприятии, куда пригласили Волочкову. Она встала на защиту Анастасии.

«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может перебрала и вела себя немного странно. Вокруг нее очень много мужчин крутилось из Европы, Франции, Праги, Чехии, Сербии. Все люди из бизнеса, обеспеченные. Может, ей кто-то понравился?», - отметила Калашникова.

После пьяных выходок Анастасию Волочкову выселили из отеля и она вернулась в Москву. В ответ на критику в комментариях Анастасия ответила: "Не ваше дело, какое количество просекко налито в моем бокале. Я приехала сюда не танцевать, а отдыхать. Мы имеем право отдыхать так, как мы хотим". А ведь не поспоришь!

Источник:

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Метки: Турция   волочкова   гуляй шальная   интересное   отдых   пьяная   фото   шоу бизнес   
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53  комментария
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
"тагил" из девушки вывести невозможно.
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Буратино 16 секунд назад
оспадя, несостоявшаяся жинка альфонса всея руси уже и актриса и певица, ну е-мае.
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Барт Симпсон Минуту назад
опять ноги раздвигала где не попадя?
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Виктор Штурмаревич 19 минут назад
Почему оператора не выгнали из гостиницы.Эти мажёры на 13 огрызок снимают хуже чем в начале 20 века.
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порно-граф 20 минут назад
пиз-дарвань костлявая ...
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59k
Андрей 20 минут назад
А можно то же самое, но в масштабах России сделать?
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Анна Анна 24 минуты назад
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34k
Aleksandr Полчаса назад
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Петрович Полчаса назад
А что вы от неё ожидали, если она сама говорила, что эскортничает. Издержки профессии
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3k
Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
Случайно нашел еще не публикованное фото Волочковой
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Позорище. Скоро ее станут не пускать в приличные страны.
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12k
Dmitry Obuhov 47 минут назад
Вроде бы уже пора, а она все не сдается!
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3k
Sunny11 48 минут назад
Выгнали из борделя за пляцтво
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1k
vasilykopkov 48 минут назад
Вижу Сволочкову - ставлю минус, не читая...
Задолбали уже её пиарить.
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22k
Андрей 51 минуту назад
А нельзя её выселить с фишек, надоела уже эта престарелая лядь!
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3k
OLDer 53 минуты назад
Старая...а все никак не угомонится
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5k
Bartello 54 минуты назад
В эпоху телефонов, легко снимающих в темноте видео в 4К ,такое видео заливать - не уважать ни себя ни зрителей.
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16k
ЦСКА 56 минут назад
Сколько можно пиарить эту ластоногую лядь?? Она ведет себя так, как должен вести себя подвид её профессии и склада ума....
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843
Hallo FreeSpace Час назад
да и фиг с ней ...
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Критерий Коши Час назад
Синька - зло
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Ivan Час назад
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