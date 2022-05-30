Кирилл Терёшин "Руки-базуки" сделал себе треугольное лицо и стал похож на мем

Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)

Кирилл "Руки-базуки" обзавёлся ещё и "икрами-ракетами"

Внимание на фотографов. Снимки Виктории Бони с Каннского кинофестиваля снова всех насмешили

У Кирилла "руки-базуки" начали отказывать ноги

Кирилл «Руки-базуки» показал свою гордость после операции

"Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку