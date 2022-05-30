Кирилл Терёшин "Руки-базуки" сделал себе треугольное лицо и стал похож на мем

Фрик-блогер из Пятигорска Кирилл Терёшин стал знаменит несколько лет назад благодаря своим "рукам-базукам", в которые закачал синтол. Парень продолжает менять внешность и уже стал похож на инопланетное существо. Такого на улице встретишь и руки сами чешутся...
Терёшин пришёл к скандально известной Оксане Овсепян, которая знаменита в косметологии как "мясник". На этот раз блогер решил изменить лицо и сделать его более "выразительным".
Надо сказать, у него получилось. Терёшин сделал треугольное лицо, подчеркнул скулы, увеличил губы и начал пользоваться косметикой.
"Ну что, третья трансформация лица моего прошла успешно. Как же это красиво. Все доделано, как надо. Все идет по плану", - заявил он, комментируя результат.
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Подписчики посмеялись над попытками блогера вернуть известность. По мнению многих (и самого Терёшина), он приближается к существам с других планет. Что это за планеты, нам лучше не знать...
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АНТИФИШКИ
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