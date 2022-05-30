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Кирилл Терёшин "Руки-базуки" сделал себе треугольное лицо и стал похож на мем

Кирилл Терёшин "Руки-базуки" сделал себе треугольное лицо и стал похож на мем

Автор:
30 мая 2022 08:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересное   кирилл терёшин   пластика   прикол   руки-базуки   фото   фрики   шоу бизнес   
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Фрик-блогер из Пятигорска Кирилл Терёшин стал знаменит несколько лет назад благодаря своим "рукам-базукам", в которые закачал синтол. Парень продолжает менять внешность и уже стал похож на инопланетное существо. Такого на улице встретишь и руки сами чешутся...

Терёшин пришёл к скандально известной Оксане Овсепян, которая знаменита в косметологии как "мясник". На этот раз блогер решил изменить лицо и сделать его более "выразительным".

Надо сказать, у него получилось. Терёшин сделал треугольное лицо, подчеркнул скулы, увеличил губы и начал пользоваться косметикой.

"Ну что, третья трансформация лица моего прошла успешно. Как же это красиво. Все доделано, как надо. Все идет по плану", - заявил он, комментируя результат.

Подписчики посмеялись над попытками блогера вернуть известность. По мнению многих (и самого Терёшина), он приближается к существам с других планет. Что это за планеты, нам лучше не знать...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересное   кирилл терёшин   пластика   прикол   руки-базуки   фото   фрики   шоу бизнес   
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25  комментариев
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233k
Rusbond Час назад
Усыпите его, сжальтесь над ним, видно же, что парень страдает.
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264
Джонни 55 секунд назад
Он пытается достичь славы своего кумира- Саши Шпака
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7k
Trenzel2003 5 минут назад
Когда научатся мозги вставлять? Этому персонажу, явно своих не хватает.
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418
kolobok263 10 минут назад
надо кунсткамеры возрождать и публике на ярмарках показывать
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2k
Motorola 19 минут назад
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23k
Юрий 20 минут назад
Решили размножаться? Видимо скоро очередной потоп будет...


"И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, ибо Я раскаялся, что создал их."

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4k
Евгений Д Полчаса назад
Вот что происходит когда в голове мозгов нет (наверное калом заполнена)
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30k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Та ладно.. цирк уродов всегда пользовался популярностью. Пусть и такая макака будет.
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2k
Bar Полчаса назад
Что за долб*оёбы подписались на этого трахнутого жизнью пид*ораса? Вот посмотришь на таких, и сразу хочется вернуть инквизицию.
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10k
кот базилий 38 минут назад
Я думал он в дурке давно, или амнистировали?
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43k
Андрей 39 минут назад
Его уже не остановить.
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1k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Т.е. работать так и не хочет
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31k
Fat Lynx 42 минуты назад
Все идет по плану? По какому на-ху-й плану?
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31k
Fat Lynx 44 минуты назад
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262
Argon13 57 минут назад
Обоссать и на мороз.
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222
Uganda 59 минут назад
Кирилл Терёшин "Руки-базуки" сделал себе треугольное лицо и стал похож на мемПосмотреть
Кирилл Терёшин "Руки-базуки" сделал себе треугольное лицо и стал похож на мем
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27k
Владимир Час назад
Ну что за педрило, простигосподи..
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4k
Горожанин Час назад
В психических заболеваниях отражается общественное сознание. Мало того, общественное сознание, его социальные архетипы формируют психические отклонения, причем массово. Ведь те же фрики, как тот же Терёшин - не уникальное явление, даже модное и доходное. Это результат общественного сознания, которое, в том числе, через СМИ и соцсети, подпитывает это массовое помешательство, причем настолько, что в определенных и очень широких общественных кругах это уже не является отклонением от нормы. Мало того, это поддерживается политически и философски идеями свободы. Сумасшествие становится нормой - это, к сожалению, всё больше и больше тренд современной цивилизации.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ох, дебииииииииииииииил!!!!!!!
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5k
Игорь Михайлов Час назад
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10k
сеньор Леонсио Час назад
Осталось груди базуки приделать,и на Евровидение!
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