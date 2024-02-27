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Space Perspective завершила строительство капсулы для космических туров

Space Perspective завершила строительство капсулы для космических туров

Автор:
27 февраля 2024 10:14
Сообщество : Космос
Метки: space perspective   Эксельсиор   капсула   космос   путешествие   туризм   
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Американская компания Space Perspective продемонстрировала капсулу "Эксельсиор" для полётов в космос. Путешественники с комфортом отправятся на высоту около 30 километров над Землей за 125 тыс. долларов (более 11,5 млн рублей).

20 февраля компания заявила: "Представляем вам космический корабль "Нептун" - "Эксельсиор", нашу готовую капсулу! Благодаря самым большим иллюминаторам и сферической конструкции, наш космический корабль предлагает умопомрачительные панорамные виды Земли".

Подъём пассажиров будет осуществляться на скорости 19 км/ч с помощью гигантского воздушного шара. Капсула оснащена девятью комфортными креслами с откидывающимися спинками для восьми пассажиров и одного пилота. На борту есть Wi-Fi, гостям будут предложены напитки и вкусный обед. Также в их распоряжении туалет, который компания называет "космическим спа".

Незабываемое путешествие займёт 6 часов.

Space Perspective получила уже более 1750 предзаказов на полёт в космос. Ожидается, что к концу этого года будет продано 4000 мест, что составит 400 млн долларов.

"Эксельсиор" является самой большой из существующих капсул для космических полётов. Её диаметр составляет 4,9 метра. Капсула в два раза больше космического корабля Spaceship Two компании Virgin Galactic и New Shepard от Blue Origin и примерно в четыре раза больше Crew Dragon от SpaceX.

Табер МакКаллум, соучредитель Space Perspective, сказал: "Мы стоим на пороге ошеломляющих перемен - не только в восприятии космоса, но и в том, какой космический корабль нас туда доставит".

Капсула названа "Эксельсиор" в честь проекта ВВС США по прыжкам со стратостата.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: space perspective   Эксельсиор   капсула   космос   путешествие   туризм   
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10  комментариев
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9k
vasilykopkov 2 часа назад
Стратосфера, формально это не космос, всего 30 км. Но оттуда уже видно, что земля сферическая.
Плоскоземельщики рыдают...
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16k
Ivan 2 часа назад


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423
Skywriter TOROID Полчаса назад
Скорее, раздует - кожа вполне себе эластична и с разницей в одну атмосферу справится
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14k
Андрей А 2 часа назад
Ну а че? К "Титанику" уже эскурии были, давайте в космос
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11k
Владимир 3 часа назад
>> на высоту около 30 километров
Ну какой это космос? Нужно 100 и выше, но шарик туда не потянет.
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