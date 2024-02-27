Space Perspective завершила строительство капсулы для космических туров

Американская компания Space Perspective продемонстрировала капсулу "Эксельсиор" для полётов в космос. Путешественники с комфортом отправятся на высоту около 30 километров над Землей за 125 тыс. долларов (более 11,5 млн рублей).
20 февраля компания заявила: "Представляем вам космический корабль "Нептун" - "Эксельсиор", нашу готовую капсулу! Благодаря самым большим иллюминаторам и сферической конструкции, наш космический корабль предлагает умопомрачительные панорамные виды Земли".
Подъём пассажиров будет осуществляться на скорости 19 км/ч с помощью гигантского воздушного шара. Капсула оснащена девятью комфортными креслами с откидывающимися спинками для восьми пассажиров и одного пилота. На борту есть Wi-Fi, гостям будут предложены напитки и вкусный обед. Также в их распоряжении туалет, который компания называет "космическим спа".
Незабываемое путешествие займёт 6 часов.
Space Perspective получила уже более 1750 предзаказов на полёт в космос. Ожидается, что к концу этого года будет продано 4000 мест, что составит 400 млн долларов.
"Эксельсиор" является самой большой из существующих капсул для космических полётов. Её диаметр составляет 4,9 метра. Капсула в два раза больше космического корабля Spaceship Two компании Virgin Galactic и New Shepard от Blue Origin и примерно в четыре раза больше Crew Dragon от SpaceX.
Табер МакКаллум, соучредитель Space Perspective, сказал: "Мы стоим на пороге ошеломляющих перемен - не только в восприятии космоса, но и в том, какой космический корабль нас туда доставит".
Капсула названа "Эксельсиор" в честь проекта ВВС США по прыжкам со стратостата.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Плоскоземельщики рыдают...
А в океане этих атмосфер до чертовой матери, потому и плющит.
Ну какой это космос? Нужно 100 и выше, но шарик туда не потянет.