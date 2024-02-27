Space Perspective завершила строительство капсулы для космических туров

Табер МакКаллум, соучредитель Space Perspective, сказал: "Мы стоим на пороге ошеломляющих перемен - не только в восприятии космоса, но и в том, какой космический корабль нас туда доставит".

Капсула названа "Эксельсиор" в честь проекта ВВС США по прыжкам со стратостата.