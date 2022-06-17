Билл Смит-крепкий старик с густой бородой, который, возможно, стал прототипом Бэтмена

Бэтмен, он же Темный Рыцарь, он же миллиардер Брюс Уэйн - один из самых популярных персонажей комиксов, сериалов и полнометражных фильмов. Так или иначе об этом супергерое слышал абсолютно каждый. Но далеко не каждый знает о его происхождении. И на этот счет существует весьма интересное предположение.
Создателями комиксного бэтмена являются писатель Билл Фингер и художник Боб Кейн. Супергерой дебютировал на страницах журнала «Detective Comics» еще в далеком 1939-ом году. С тех пор его облик претерпел некоторые изменения. Однако фирменный костюм летучей мыши по сути подвергался лишь косметическим доработкам.
По сети давно гуляет интересная фотография, сделанная в 1892-ом году в Нью-Йорке. На фото изображен некий Билл Смит - обыкновенный мужчина, который работал в мясной лавке. Ему, как и вымышленному Бэтмену, совершенно не нравился запредельный уровень преступности в городе. И однажды он решил лично очистить улицы от негодяев.
Смит родился в английском графстве Саффолк. В 1870-ом он добрался до Ливерпуля и на судне отправился в Нью-Йорк за лучшей жизнью. В «большом яблоке» он смог устроиться в мясную лавку. Свою борьбу с преступностью Смит начал именно там.
Однажды Билл смог поймать вора, пытавшегося украсть из магазина баранью ногу. 43-летний Смит не церемонился и нанес преступнику серьезные увечья. В итоге состоялся суд, на котором борцу с преступностью вынесли оправдательный вердикт.
Спустя время в газете «Нью-Йорк Трибьюн» появилась статья, которая осветила подвиг Смита, причем исключительно в позитивном ключе. В конечном счете вдохновленный мужчина встал на защиту не только своей лавки, но и всех соседних.
Со временем Билл сделал на заказ грозную маску летучей мыши. Скорее всего она нужна была только для устрашения, ведь после громких статей и свалившейся популярности, прятать свое лицо было бессмысленно. Да и огромная густая борода явно не добавляла очков к скрытности.
Многие годы Билл Смит патрулировал улицы Нью-Йорка в поисках преступников, которые сами не хотели сталкиваться с грозным дедом в странной маске. В последний ночной патруль он вышел в феврале 1986-го. Ночь была чрезвычайно морозной, и во время патрулирования Смит просто замерз. Ему было 66 лет.
Вполне возможно, что создатели комиксного Бэтмена взяли за основу городскую легенду о том самом Билле Смите - борце с преступностью в маске летучей мыши.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Меня терзают смутные сомнения,а не устроился ли он в мясную давку с целью утилизации преступников?!
-он просто впал в спячку, как нормальная летучая мышь при низкой температуре. А его взяли и закопали.)))