Билл Смит-крепкий старик с густой бородой, который, возможно, стал прототипом Бэтмена

Спустя время в газете «Нью-Йорк Трибьюн» появилась статья, которая осветила подвиг Смита, причем исключительно в позитивном ключе. В конечном счете вдохновленный мужчина встал на защиту не только своей лавки, но и всех соседних.

Со временем Билл сделал на заказ грозную маску летучей мыши. Скорее всего она нужна была только для устрашения, ведь после громких статей и свалившейся популярности, прятать свое лицо было бессмысленно. Да и огромная густая борода явно не добавляла очков к скрытности.

Многие годы Билл Смит патрулировал улицы Нью-Йорка в поисках преступников, которые сами не хотели сталкиваться с грозным дедом в странной маске. В последний ночной патруль он вышел в феврале 1986-го. Ночь была чрезвычайно морозной, и во время патрулирования Смит просто замерз. Ему было 66 лет.