54 года — самый долгий марафон в истории

На Олимпийских играх 1912 года Сидзо Канакури был всего лишь одним из двух спортсменов, представлявших самую многолюдную часть света на планете – Азию. Самолеты в то время пассажиров ещё не перевозили, тем более на столь дальнее расстояние, поэтому марафонцу пришлось добираться из Японии в Швецию по земле и морю.

Путешествие заняло более двух недель. Сначала Канакури переправился на российский Дальний Восток, а затем по Транссибирской железной дороге отправился на запад. И если, например, у американских спортсменов, переплывавших Атлантический океан на корабле, была возможность хоть как-то разминаться и поддерживать себя в форме, японец мог делать это только на остановках.

Впрочем, настоящие неприятности поджидали Канакури уже в Швеции. Японец, непривычный к местной кухне, съел нечто такое, что очень не понравилось его желудку. Усугубила ситуацию жара, установившаяся во время соревнований. Наконец, та обувь, которую он привез с собой, совершенно не подходила для неровного гравия, покрывавшего большую часть трассы олимпийского марафона.