Что на Руси нельзя было продавать ни в коем случае

Многие знают, что иконы продавать запрещается. Этот обычай идет из глубины веков. Более того, существовали поверья, что нельзя получать деньги за некоторые предметы одежды, животных. Но почему?
Иконы – их дарили или обменивали
Сейчас вы можете приобрести икону в любой церкви и даже в магазине. Разница будет лишь в том «освященная» она или нет. Но раньше иконами официально не торговали – нельзя было. В книге «Быт сибиряков Томского края» (автор П. Е. Бардина) написано, что продажа икон несла в себе предвестие разных бед. Иконы только дарили или менялись ими.
В это верили даже правители. Например, Елизавета Петровна издала указ, согласно которому святые лики на Руси продавать воспрещалось, однако если получить разрешение Синода, то продажа могла иметь место.
Как известно «голь на выдумки хитра», поэтому в народе закон успешно обходили, вменивая иконы за продукты или вещи. Да и если в денежном эквиваленте давали за икону, все равно считали это «обменом на деньги».
Продажа скотины
Продать корову, значит, разориться. Если человек начинал распродавать свою скотину, это плохое предзнаменование, своего рода упадок хозяйства. Ведь наличие скота означало наличие навоза, а без него хлеб не вырастет. Если будет неурожай, то не будет еды не только для людей, но и для животных.
Поэтому коров и овец продавали лишь в тех случаях, когда не было иного выхода. Но и тогда проводили с ними разнообразные обряды, призванные «защитить от несчастья». Некоторые завистливые люди, вынужденные продать свою скотину, поступали весьма плохо с нашей точки зрения: выщипывали клок шерсти у скотины, клали его в трубу или за печку и приговаривали «Сохни, как шерсть»… Понятно, что для проданного животного такой обряд не сулил ничего хорошего. Чаще всего коров и другой скот выводили из двора задом наперед, да в задние ворота, чтобы они с собой не уводили удачу.
Продажа уздечки
Среди вещей, которые нельзя продавать ни в коем случае, была уздечка. Причем не как таковая, а в том случае, если хозяин продает лошадь с уздечкой. Считалось, что он продает счастье из своего дома.
Покупатель должен приходить со своей уздечкой, а продавец обязан снять прежнюю узду с коня, чтобы новый хозяин лошади не прихватил с собой благополучие «со двора».
Продажа пчел
Пчела считалась «святой» среди созданных Богом животных. Илья Пророк хотел избавиться от улья и ударить в него молнией. Но не смог обидеть пчел, которые находятся под защитой Господа.
Если человека ужалила пчела – он где-то нагрешил. А красть ульи считалось настоящим святотатством. Но если во дворе или в обустроенном для этого месте поселился залетный рой – то в дом такого человека придет счастье. Поэтому продавать пчел на Руси запрещалось в любом случае – так можно продать свое счастье до самого конца жизни.
Продажа нательного белья
Самый главный предмет, запрещенный для продажи – это рубаха. Вплоть до начала ХХ века считалось, что тот, кто продает рубашки свои, в жизни совсем разочаровался и остался без счастья. Недаром существуют поговорки: «Последнюю рубаху с себя снять готов», «Своя рубаха ближе к телу». То есть последнее, с чем может расстаться человек – это с рубашкой.
Хуже всего было, если человек свою рубаху пропивал. При этом предки осуждали того, кто закладывал в кабаке нательную вещь ради «зеленого змия», и про таких говорили: «совсем докатился». Иногда и обвиняли пьяниц в том, что они покушались на самое святое – на продажу рубахи, которая в общем-то не продается.
Рубашка считалась основным предметом гардероба у славян. С ее помощью даже лечили различные хвори. Заворачивали новорожденных, крестили в рубашечках, которые потом хранили всю жизнь. Поэтому предмет считался сакральным, не продаваемым.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ИМХО пчелам при роении все равно где останавливаться, это как матка решит
Всем торговали, это все уже поздние выдумки