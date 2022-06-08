Что на Руси нельзя было продавать ни в коем случае

Иконы – их дарили или обменивали

Сейчас вы можете приобрести икону в любой церкви и даже в магазине. Разница будет лишь в том «освященная» она или нет. Но раньше иконами официально не торговали – нельзя было. В книге «Быт сибиряков Томского края» (автор П. Е. Бардина) написано, что продажа икон несла в себе предвестие разных бед. Иконы только дарили или менялись ими.

В это верили даже правители. Например, Елизавета Петровна издала указ, согласно которому святые лики на Руси продавать воспрещалось, однако если получить разрешение Синода, то продажа могла иметь место.

Как известно «голь на выдумки хитра», поэтому в народе закон успешно обходили, вменивая иконы за продукты или вещи. Да и если в денежном эквиваленте давали за икону, все равно считали это «обменом на деньги».

Продажа скотины

Продать корову, значит, разориться. Если человек начинал распродавать свою скотину, это плохое предзнаменование, своего рода упадок хозяйства. Ведь наличие скота означало наличие навоза, а без него хлеб не вырастет. Если будет неурожай, то не будет еды не только для людей, но и для животных.

Поэтому коров и овец продавали лишь в тех случаях, когда не было иного выхода. Но и тогда проводили с ними разнообразные обряды, призванные «защитить от несчастья». Некоторые завистливые люди, вынужденные продать свою скотину, поступали весьма плохо с нашей точки зрения: выщипывали клок шерсти у скотины, клали его в трубу или за печку и приговаривали «Сохни, как шерсть»… Понятно, что для проданного животного такой обряд не сулил ничего хорошего. Чаще всего коров и другой скот выводили из двора задом наперед, да в задние ворота, чтобы они с собой не уводили удачу.