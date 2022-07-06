Когда эксперименты с внешностью обернулись для людей бьюти-провалом

Маникюр вызывает вопросы, стрижки не только не красят, но и в принципе выглядят ужасно, а о неудачных макияжах мы вообще промолчим. Пусть за нас это покажут фотографии бьюти-провалов, которые мы для для вас собрали.

А за это ещё и заплатили