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Когда эксперименты с внешностью обернулись для людей бьюти-провалом

Когда эксперименты с внешностью обернулись для людей бьюти-провалом

Автор:
06 июля 2022 08:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бьюти   внешность   девушки   косметика   красота   провал   
989
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Желая выглядеть хорошо, люди прибегают к различным процедурам. Но не всегда это работает так, как запланировано, и результат получается плачевным.

Маникюр вызывает вопросы, стрижки не только не красят, но и в принципе выглядят ужасно, а о неудачных макияжах мы вообще промолчим. Пусть за нас это покажут фотографии бьюти-провалов, которые мы для для вас собрали.


А за это ещё и заплатили

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Визажистка сказала, что научит меня рисовать стрелки. В итоге они смотрят в разные стороны

Покрасилось всё, кроме волос

Я расстроена, не знаю, что делать, но не хочу возвращаться к этому мастеру

У меня порвалась перчатка, пока я красила волосы в черный цвет

Я впервые нарастила ресницы, прошло всего 2 дня, а уже есть заметные пробелы, что настораживает

Визажист сделал мне очень грязный макияж для профессиональной фотосессии

Прошло 10 часов с тех пор, как мне накрасили ногти, и я думаю, что они выглядят ужасно

Представьте, что через несколько месяцев вы должны выйти замуж, а это пробный свадебный макияж

Когда за контурок вышли везде

Судя по всему, это «современная гейша»

Это уже больше, чем пробор…

Сделала маникюр на прошлой неделе, и это так плохо, что мне смешно

Наверное, главное в таких случаях — уметь посмеяться над подобными ситуациями, а не расстраиваться.


Моей подруге сделали это в салоне красоты

Когда смотришь на коробку и ожидаешь совсем не такой яркий цвет

Легко и ненавязчиво

До и после макияжа

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   бьюти   внешность   девушки   косметика   красота   провал   
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5  комментариев
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1k
Василич 21 минуту назад
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2k
Игорь 10 минут назад
Комментарий к фото
Зато кольцо для колокольчика на месте)
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24k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
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9k
a_komolow 23 минуты назад
Ужас!
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Лис 38 минут назад
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