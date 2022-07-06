Когда эксперименты с внешностью обернулись для людей бьюти-провалом

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Желая выглядеть хорошо, люди прибегают к различным процедурам. Но не всегда это работает так, как запланировано, и результат получается плачевным.
Маникюр вызывает вопросы, стрижки не только не красят, но и в принципе выглядят ужасно, а о неудачных макияжах мы вообще промолчим. Пусть за нас это покажут фотографии бьюти-провалов, которые мы для для вас собрали.
А за это ещё и заплатили
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Визажистка сказала, что научит меня рисовать стрелки. В итоге они смотрят в разные стороны
Покрасилось всё, кроме волос
Я расстроена, не знаю, что делать, но не хочу возвращаться к этому мастеру
У меня порвалась перчатка, пока я красила волосы в черный цвет
Я впервые нарастила ресницы, прошло всего 2 дня, а уже есть заметные пробелы, что настораживает
Визажист сделал мне очень грязный макияж для профессиональной фотосессии
Прошло 10 часов с тех пор, как мне накрасили ногти, и я думаю, что они выглядят ужасно
Представьте, что через несколько месяцев вы должны выйти замуж, а это пробный свадебный макияж
Когда за контурок вышли везде
Судя по всему, это «современная гейша»
Это уже больше, чем пробор…
Сделала маникюр на прошлой неделе, и это так плохо, что мне смешно
Наверное, главное в таких случаях — уметь посмеяться над подобными ситуациями, а не расстраиваться.
Моей подруге сделали это в салоне красоты
Когда смотришь на коробку и ожидаешь совсем не такой яркий цвет
Легко и ненавязчиво
До и после макияжа
Источник:
АНТИФИШКИ
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