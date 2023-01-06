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15 девушек показали, как красиво они умеют делать макияж глаз

15 девушек показали, как красиво они умеют делать макияж глаз

Автор:
06 января 2023 10:36
Метки: внешность   девушки   косметика   красота   лицо   макияж   
2949
16
Макияж используется не только для того, чтобы скрыть недостатки во внешности. Тени и тушь — инструменты настоящего художника, а лицо девушки — чистый холст для уникальной картины.
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Метки: внешность   девушки   косметика   красота   лицо   макияж   
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24  комментария
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17k
сеньор Леонсио 21 час назад
Удивляет стадная мода на стальную соплю,видимо это старость ...
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Tata 11 часов назад
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765
Gennadij 12 часов назад
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4k
Дмитрий ! 14 часов назад
У нас в деревне кольца в носу только у коров.
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9k
Анонимный ТреZвенник 16 часов назад
"...Иногда необязательно наносить тонну косметики себе на лицо, чтобы выглядеть хорошо!"
==========================
Там две тонны...
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Anners 16 часов назад
Как по мне, такое уместно только на маскараде.
Ну, может, кроме одной-двух.
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23k
Тигран Саркисян 17 часов назад
Вот после этого посмотрим что там)
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18k
anpetrof 17 часов назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 17 часов назад
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14k
Alex 18 часов назад
Обезьяны. И на всех фото такие "загадочные" лица... ТП бл@.
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5k
Компьютер DELL монитором 18 часов назад
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1k
Сергей 20 часов назад
Комментарий к фото
Да тут и без мейкапа, сразу по ушам видно, что девка с придурью ...
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Сергей 20 часов назад
Комментарий к фото
За версту будет видно, умственно отсталую бабу ...
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Сергей 20 часов назад
Комментарий к фото
Это не приговор, это 3,14здец без суда и следствия))
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Сергей 20 часов назад
Комментарий к фото
Очень удачный мейкап, сразу видно, что девушка эбанько)))
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9k
krivsan 20 часов назад
сначала в баню,а потом посмотрим
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