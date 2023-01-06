15 девушек показали, как красиво они умеют делать макияж глаз

Сделать самому себе хороший макияж — дело непростое. Иногда уходит не один месяц или даже год, чтобы отточить такой же навык нанесения макияжа, которым владеет визажист-профессионал. Но тот, кто не сдаётся и продолжает методом проб и ошибок идти дальше, в конце своего пути всё-таки получает желаемое — макияж, в котором идеально всё и даже стрелки! Сегодня мы собрали для вас несколько примеров, когда девушки сумели виртуозно овладеть всеми косметическими штучками и составить серьёзную конкуренцию гуру бьюти индустрии.