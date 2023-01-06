15 девушек показали, как красиво они умеют делать макияж глаз

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Макияж используется не только для того, чтобы скрыть недостатки во внешности. Тени и тушь — инструменты настоящего художника, а лицо девушки — чистый холст для уникальной картины.
Сделать самому себе хороший макияж — дело непростое. Иногда уходит не один месяц или даже год, чтобы отточить такой же навык нанесения макияжа, которым владеет визажист-профессионал. Но тот, кто не сдаётся и продолжает методом проб и ошибок идти дальше, в конце своего пути всё-таки получает желаемое — макияж, в котором идеально всё и даже стрелки! Сегодня мы собрали для вас несколько примеров, когда девушки сумели виртуозно овладеть всеми косметическими штучками и составить серьёзную конкуренцию гуру бьюти индустрии.
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Пробный свадебный макияж
Тот самый случай, когда настолько переживаешь за организацию всего мероприятия, что готова взять всё в свои руки и даже сделать себе свадебный макияж без чьей-либо помощи.
Кто сказал, что витилиго — это приговор?
С тех пор, как мне поставили диагноз витилиго, меня стали называть «коровой» и «далматинцем», поэтому я решила просто этим вдохновиться.
«Мой повседневный макияж за 15 минут»
Иногда необязательно наносить тонну косметики себе на лицо, чтобы выглядеть хорошо!
«На следующей неделе я иду на свою первую работу, как взрослая девочка. Обычно мой макияж очень яркий, но теперь я практикую что-то ближе к естественному образу»
«Никогда до этого не пользовалась красной помадой, но в этот раз это было правильным решением, чтобы нанести её на губы»
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Там две тонны...
Ну, может, кроме одной-двух.
Просто безвкусный макияж вымораживает все положительные чувства)