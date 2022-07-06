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Прямиком на военный парад: армии мира с самыми необычными мундирами

Прямиком на военный парад: армии мира с самыми необычными мундирами

Автор:
06 июля 2022 00:12
Сообщество : Военное
Метки: армии мира   военные мира   мундир   парадная форма   подборка   солдаты   
1187
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Военных всегда легко заметить в толпе из-за солдатской выправки, осанки и, конечно, формы. Особенно ярко выделяется парадный мундир. Правда, в некоторых странах она имеет настолько необычный вид, что не сразу поверишь, что она предназначена для военных.

И вот несколько примеров.


Таиланд известен тем, что каждый день в этой стране соответствует своей планете, божеству или цвету. Так что неудивительно, что их солдаты облачаются в мундиры, чем-то напоминающие форму британских гвардейцев, шести, а то и семи различных цветов.

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На первый взгляд форма ливанских солдат-кинологов может показаться вполне обычной. Однако особенность заключается в том, что военные должны постоянно находиться в защите, дабы избежать нападения своих же собак, способных сорваться в условиях шума.

Сложно представить эту подборку без военных из Ватикана. Вернее сказать, охраны Папы Римского, поскольку регулярной армии у этой страны нет. Для этих целей привлекается элитный наёмный корпус Швейцарской гвардии, появившийся ещё в 16 веке. Правда, с тех времен не изменилось ни её назначение, ни мундир, спроектированный самим Микеланджело.

Полевая форма французской армии не отличается оригинальностью, чего не скажешь о парадной. Больше всего в ней привлекает внимание широкий белый берет, из-за которого может сложиться впечатление, что перед вами не морская пехота, а строй поваров.

На параде Кот-д’Ивуара можно встретить солдат во вполне традиционной форме. Одна из них выделяется весьма оригинальной расцветкой. Выглядит она так, будто военные планируют затеряться в стаде зебр где-нибудь в саванне.

А вот почётный караул Фиджи выделяется мундиром с драной юбкой и красным кителем.

Нельзя обойти стороной и индийских пограничников, присутствующих на параде верхом на наряженных верблюдах. Да и сами они расхаживают в настолько пёстрых мундирах, что мероприятие больше напоминает цирковое представление дрессировщиков.

Правда, выделяются они в другое время вместе с пакистанскими пограничниками, а именно в период ежедневной «Церемонии Вечерней Зари». Каждый день военные двух стран совершают сложный ритуал, надевая необычную форму с цветными гребешками на головах.

Выделиться смогли и солдаты из Ирана, облачающиеся для  парада в маскировку. С этим камуфляжем невозможно определить, что за род войск шагает перед вами. Стоит отметить, что выбор формы весьма странный для государства, где преимущественно пустынная местность.

Королевская гвардия Южной Кореи облачена в жёлтые халаты, напоминающие кимоно, и высокие шляпы с перьями. Несмотря на довольно забавный вид этих элитных бойцов, в их боеспособности никто не сомневается.

Ну и закончим почётным греческим караулом, охраняющим могилу Неизвестного солдата в Афинах. Их форму сложно назвать военной, как и движения, далёкие от привычной многим военной дисциплины. Но наверняка свою прямую миссию они выполнить смогут.

А какая форма показалась вам наиболее забавной?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: армии мира   военные мира   мундир   парадная форма   подборка   солдаты   
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12  комментариев
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Таиланд известен тем, что нет такой страны. Не существует в природе. Есть Тайланд.
Точно так же нет биткоина, а есть биткойн.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
колонизаторы сраные.. навязали большинству этих стран как клоуны одеваться на парад)
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14k
Алексей 48 минут назад
Ну хоть режьте меня, но коробят наши подобные "нововведения" -
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15k
Bill 2 часа назад
Возможно солдаты из Ирана в зеленом камуфляже - потому что тренируются воевать не на территории Ирана.
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Антибиотик
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