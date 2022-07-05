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16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы

16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы

Автор:
05 июля 2022 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   надпись   подборка   фото   
656
17

Предлагаю для вас примеры, когда косяки в надписях вызвали у людей смех.

При создании ценников, вывесок и объявлений стоит быть очень аккуратными с переносами слов и пробелами. Иначе первоначальный смысл написанного изменится и приобретёт новые оттенки, порой весьма комичные. Воспринимать такое всерьёз просто не получается.


Что за женская преобра?

×
×

Удивмеч ляйтай!


Да не с тобой грусти!


Что там курить надо?


Когда с первого раза непонятно


Пятёрочка выручает (нет)


Шых вых удот


Упз, ай дид ит эгейн


Работы, планы, планы, работы


Меньше живи, сахар плати


Можно спасибо


Даже как-то неприлично


Скорее всего, это должно было быть «сойди с велосипеда».


Кто мы?


Под машины окна не ставить


Слишком большие пробелы


Если дорогая не одежда, то что тогда?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   вывеска   забавно   надпись   подборка   фото   
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1  комментарий
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А.Берестенко 57 минут назад
- Ща, докушаю....

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