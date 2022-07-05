16 случаев, когда люди накосячили с надписями, и в результате появились новые комичные смыслы

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Предлагаю для вас примеры, когда косяки в надписях вызвали у людей смех.
При создании ценников, вывесок и объявлений стоит быть очень аккуратными с переносами слов и пробелами. Иначе первоначальный смысл написанного изменится и приобретёт новые оттенки, порой весьма комичные. Воспринимать такое всерьёз просто не получается.
Что за женская преобра?
×
×
Удивмеч ляйтай!
Да не с тобой грусти!
Что там курить надо?
Когда с первого раза непонятно
Пятёрочка выручает (нет)
Шых вых удот
Упз, ай дид ит эгейн
Работы, планы, планы, работы
Меньше живи, сахар плати
Можно спасибо
Даже как-то неприлично
Скорее всего, это должно было быть «сойди с велосипеда».
Кто мы?
Под машины окна не ставить
Слишком большие пробелы
Если дорогая не одежда, то что тогда?
Источник:
АНТИФИШКИ
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