Понятно, что руководство сибиряков ценило. Но в войсках их ценили ещё больше. Считалось, что сибиряки - это настоящие «машины для убийства»: неприхотливые, стойкие и отважные.

Но в первую очередь, их уважали за меткость. Многие из них были прирождёнными снайперами.

В конце 1920-х в СССР появились первые снайперские курсы. На них ребят учили тактике, работе на местности, маскировке и точной стрельбе из винтовок Токарева и Мосина. Позже многие из них неплохо проявили себя в Зимней войне.