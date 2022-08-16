И почему каждый ротный в в советской армии хотел видеть у себя в отряде снайпера или разведчика из Сибири.
К окончанию войны, 20 дивизиям, сформированным в Сибирском военном округе, дали звание гвардейских. 50 дивизий получили почётные наименования в честь городов СССР. Полторы тысячи бойцов стали героями СССР, а 114 человек дважды удостоились этого звания. А знаменитый лётчик Покрышкин получил «героя» трижды - он был родом из-под Томска.
Понятно, что руководство сибиряков ценило. Но в войсках их ценили ещё больше. Считалось, что сибиряки - это настоящие «машины для убийства»: неприхотливые, стойкие и отважные.
Но в первую очередь, их уважали за меткость. Многие из них были прирождёнными снайперами.
В конце 1920-х в СССР появились первые снайперские курсы. На них ребят учили тактике, работе на местности, маскировке и точной стрельбе из винтовок Токарева и Мосина. Позже многие из них неплохо проявили себя в Зимней войне.
Но особое внимание обучению снайперов уделяли в Сибирском военном округе. Там ещё до начала Великой Отечественной подготовили несколько сотен первоклассных стрелков и уже летом 1941-го они отправились на фронт.
Основной базой их подготовки стала 119 дивизия в Красноярском крае. А основными рекрутами стали местные охотники-следопыты - они уже умели терпеливо ждать нужного момента, точно стрелять и быстро менять позицию. и с первых же дней войны они стали лихо «снимать» нацистов - в основном, офицеров. Но доставалась и рядовым, те даже сочинили грустную песенку, которую исполняли под аккомпанемент губной гармошки:
«Если в окопах от страха не умру, если русский снайпер во мне не сделает дыру».
Всего же за годы войны, советские снайперы ликвидировали более 40 тысяч бойцов противника.
Так что стрелками сибиряки были первоклассными. Но среди них хватало и отличных разведчиков. Например, если в отряде были сибиряки, то за «языками» отправляли именно их. Только они могли практически бесшумно и незаметно подобраться к противнику и притащить его к своим.
Также их всегда отправляли на самые непростые участки: чтобы найти минные растяжки, обнаружить вражеского снайпера, часами лежать в засаде если надо. Во всём этом сибирякам не было равных.
И ещё один важный момент: чаще всего, сибиряки шли на войну трудовыми артелями. В этом же составе их и отправляли в часть, старались не разбивать. Поэтому это уже был слаженный коллектив, все знали слабые и сильные стороны друг друга и бились плечом к плечу не с незнакомым солдатом, а с товарищем и другом.
Наверное, поэтому сибиряки считались одними из лучших воинов, которые внесли огромный вклад в нашу общую победу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Штрафников и моряков , сибиряков и уральцев , партизан и кавказцев и тд и тд
P.S. У нас пропаганда уже окончательно превратила историю в фарс.
P.P.S.
Нам глубь веков уже видна
неразличимою деталью,
И лишь историку дана
возможность врать документально.
И. Губерман
Танки сибиряков встретились под Тулой с полком СС "Великая Германия". Полк этот по силам был равен дивизии. Сибиряков, как и эсэсовские части ставили на самые опасные участки и на прорывы. Они должны были столкнуться неминуемо.
Знаменитая 32-я Сибирская дивизия Полосухина даст бой трехкратно превосходящим силам противника. На рассвете 13 октября началось сражение на Бородинском поле между сибиряками Полосухина, танками из группы генерал-полковника Хеппнера и панцер-гренадерской дивизией "Рейх" одноглазого и бесстрашного Пауля Хауссера. Это была лучшая, даже из отборных дивизий СС. К концу войны кавалеров Рыцарского креста в дивизии "Рейх" будет больше, 69 человек, это больше, чем даже в "Лейб-штандарте Адольф Гитлер", "Мертвой голове" и "Викинге".
За 129 лет до этого девять сибирских полков легли как один на шевардинском редуте, у багратионовых флешей, на батарее Раевского. Тогда-то сибиряки и изумили впервые своих невиданной стойкостью духа.
Теперь на Бородинском поле встретились с обеих сторон отборные части, цвет обеих наций, крестьяне Германии и России, сибиряки против СС, последние ресурсы обеих народов.
Это было похоже на древний поединок богатырей перед решающим сражением, если бы не была нарушена святая заповедь поединка, требующая равенства сил и оружия.
Эсэсовцы превосходили сибиряков троекратно.
Семь дней гремела сеча на Бородинском поле.
На поле дымили десятки танков. Укрепления переходили из рук в руки. Немцы уже на второй день ввели в бой свежие силы. У деревень Артемки, Утицы, Князьково стоял непрерывный гул канонады. Поле было изрыто снарядами, перепахано гусеницами. Сибиряки-пушкари, как и встарь, показали себя мастерами дуэлей. Орудийный расчет сержанта Русских вступил в поединок с восемью танками. Расчет погиб, но и танки остались на поле. Прикрыв зенитную батарею с флангов крупнокалиберными пулеметами, зенитки били танки прямой наводкой в упор. Их накрывали минометным огнем, но они оживали вновь и вновь. На третий день немцы сумели вклиниться между двумя полками и рассекли дивизию. 18 октября нацисты, взбешенные тем, что не могут ничего поделать с одной дивизией, подтянули подкрепления и ринулись на позиции сибиряков.
Шел рукопашный бой по всему Бородинскому полю. Комдив Виктор Иванович Полосухин появлялся на самых опасных участках. Его синяя "эмка", прострелянная и изрешеченная осколками, носилась по полю. В каске, в пропахшей порохом шинели Полосухин воодушевлял своих сибиряков. Жуков, скупой на похвалы, напишет: "Спустя почти 130 лет после похода Наполеона этой дивизии пришлось скрестить оружие с врагом на Бородинском поле - том самом, что является нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы. Ее воины не уронили этой славы, а приумножили ее".
На Бородинском поле рядом с памятником Кутузову высится теперь гранитный монумент в честь Сибирской дивизии Полосухина. На шесть суток она задержала врага..."
(С) Кавад Раш "Сибиряки против СС"
Кому действительно интересна тема, очень советую почитать.
Численность населения страны на восточной стороне относительно Урала и тогда и сейчас в разы меньше численности населения ее Европейской части. Соответственно, и численность призывников из Сибири и Забайкалья меньшая по сравнению с численностью призванных "европейских" советских граждан. А с Дальнего Востока вообще почти никто на западные фронты не попал, так как всю войну ожидали японское вторжение. Эти солдаты и офицеры смоги себя проявить уже при разгроме Квантунской армии и при освобождении Сахалина и Курил.
Можно ли считать, что меньшая часть солдат, выделенная исключительно по региональному признаку, внесла решающий вклад? Вряд ли. Существенный - да, как и все остальные за исключением может быть только массово дезертировавших отдельных народностей, за что их и выселяли принудительно. Но это уже отношения к теме не имеет.
Советским солдатам, кстати, тоже было безразлично: из Баварии перед ними враг, из Саксонии, с Рейна или вообще из Австрии. Не, мадьяр конечно от немцев отличали, но в сортах немцев никто не разбирался.
Уже скоро!!!
Ну, до Зимней были КВЖД, Хасан и Халхин-Гол. Там снайперы тоже набирались опыта. До Зимней войны снайперского варианта токаревской СВТ не было, ЕМНИП. На вооружении снайперских взводов были симоновский АВС и мосинка. Снайперская СВТ-40 была принята уже после СФВ. Но в принципе, всё верно.
< Только они могли практически бесшумно и незаметно подобраться к противнику >
Всё-таки "только" тут явно лишнее. Явно - не только)