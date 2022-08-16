«Чёрная смерть» для фашистов: как воевали тувинцы во время войныКогда Гитлер узнал о том, что Тува поддержала СССР в ВОВ, он даже не удосужился найти эту республику на карте. А зря. Позже тувинских воинов нацистские пропагандисты будут называть не иначе как...