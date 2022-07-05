"Я выпускаю Кракена!": жители Нижневартовска сняли на видео эпичные разборки с пришельцем из вентиляции

После ремонта дома в вентиляционной шахте прописалась банда пернатых. Птички не только говорят "уруру" и гадят, но регулярно наносят жильцам неожиданные визиты. И тогда приходится призывать на помощь высшие силы и тех, кого боятся голуби.
"Действуй! Уничтожь его!" - такие крики регулярно раздаются в квартирах дома по ул. Ленина в Нижневартовске. О том, как выходят из положения жильцы, не желающие делить квартиру с пернатыми, - в видео.
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Как стало известно СМИ, во время схватки голубь не пострадал, а домашняя любимица Лиза удовлетворила охотничьи инстинкты. Возможно, в следующий раз птичка не захочет попасть в эту недружелюбную квартиру и обойдет её стороной?
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дело было в часа четыре утра, и проснувшись от непонятного шума увидел синичку.
во! думаю, сон-не сон, а не сон-сон. и уснул.
уже проснувшись по будильнику вспомнил про синичку.
пошел умываться/собираться/завтракать/кота с кошкой кормить, а никакой синички нет.
приснилось, однозначно!
пока характерные перья не увидел. в одной из комнат. кошки её съели. всю. 0_o