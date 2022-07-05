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"Я выпускаю Кракена!": жители Нижневартовска сняли на видео эпичные разборки с пришельцем из вентиляции

"Я выпускаю Кракена!": жители Нижневартовска сняли на видео эпичные разборки с пришельцем из вентиляции

Автор:
05 июля 2022 16:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: битва   вентиляция   видео   выпускайте кракена   голуби   животные   кошка   разборки   
1578
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После ремонта дома в вентиляционной шахте прописалась банда пернатых. Птички не только говорят "уруру" и гадят, но регулярно наносят жильцам неожиданные визиты. И тогда приходится призывать на помощь высшие силы и тех, кого боятся голуби.

"Действуй! Уничтожь его!" - такие крики регулярно раздаются в квартирах дома по ул. Ленина в Нижневартовске. О том, как выходят из положения жильцы, не желающие делить квартиру с пернатыми, - в видео.



Как стало известно СМИ, во время схватки голубь не пострадал, а домашняя любимица Лиза удовлетворила охотничьи инстинкты. Возможно, в следующий раз птичка не захочет попасть в эту недружелюбную квартиру и обойдет её стороной?

Источник:

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Метки: битва   вентиляция   видео   выпускайте кракена   голуби   животные   кошка   разборки   
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11  комментариев
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250
Konstantin Lebedev 2 часа назад
Какие милые отношения дочери с отцом! Мать-перемать...
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9k
wild cat 14 минут назад
вот так ко мне в квартиру залетела синичка - балкон был приоткрыт, лето же.
дело было в часа четыре утра, и проснувшись от непонятного шума увидел синичку.
во! думаю, сон-не сон, а не сон-сон. и уснул.

уже проснувшись по будильнику вспомнил про синичку.
пошел умываться/собираться/завтракать/кота с кошкой кормить, а никакой синички нет.
приснилось, однозначно!

пока характерные перья не увидел. в одной из комнат. кошки её съели. всю. 0_o

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8k
Doctor_Lector 37 минут назад
А решетку на вентиляцию поставить - не судьба? Оттуда столько дерьма вылезти может и голуби - одно из самых "безобидных".
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166
sundowner 56 минут назад
Смешная ситуация, но грустно от того, что мат-перемат в семье. Ну а так-то решётку мелкоячеистую в вентиляцию вкорячить и гулька не пройдёт
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46k
dima423 Час назад
))) прикольно
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34k
Опаньки 2 часа назад
ахахаах , только не убивай сильно )))
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