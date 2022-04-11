Медведь против льва — кто сильнее: битвы животных, снятые на видео

Бульдог против змеи

Собаки — прекрасные защитники. Если незваный гость ступил на порог их дома, то они попытаются прогнать нарушителя, чего бы им это ни стоило. Этот храбрый пес заметил на участке гремучую змею и не смог проигнорировать присутствие недруга. Он начал угрожающе гавкать и рычать на пресмыкающегося. Правда, змея сразу же приняла воинственную стойку, начала шипеть на бульдога и пытаться напасть на него. Первый раз собаке удалось увернуться от атаки, но второй раз успехом не увенчался. Разъяренный пес кинулся на змею и обездвижил наглого соперника. Как сообщает автор видео, четвероногий выжил после нападения и чувствует себя нормально.