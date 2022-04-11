Медведь против льва — кто сильнее: битвы животных, снятые на видео

В дикой природе случается всякое. На этих невероятных кадрах показаны самые интригующие и жестокие бои животных, снятые на камеру. В этом видео можно посмотреть на гепарда, сражающегося за добычу, двух крокодилов, жестоко нападающих друг на друга, бульдога, выступающего против змеи, и на другие удивительные встречи животных.
Бульдог против змеи
Собаки — прекрасные защитники. Если незваный гость ступил на порог их дома, то они попытаются прогнать нарушителя, чего бы им это ни стоило. Этот храбрый пес заметил на участке гремучую змею и не смог проигнорировать присутствие недруга. Он начал угрожающе гавкать и рычать на пресмыкающегося. Правда, змея сразу же приняла воинственную стойку, начала шипеть на бульдога и пытаться напасть на него. Первый раз собаке удалось увернуться от атаки, но второй раз успехом не увенчался. Разъяренный пес кинулся на змею и обездвижил наглого соперника. Как сообщает автор видео, четвероногий выжил после нападения и чувствует себя нормально.
Сражение крокодилов
Животные на видеозаписи пытаются одолеть друг друга, используя свои мощные челюсти. Крокодилы часто нападают на своих собратьев, однако обычно они выбирают противников меньше и слабее. Эти же крокодилы примерно одного возраста и размера. Видимо, их сражение спровоцировал длительный голод. Одно из животных держит другого за голову, и это продолжается до тех пор, пока существ не уносит течением реки.
Медведь против льва
Кто выйдет победителем в битве между львом и медведем? Некоторые могут назвать победителем медведя из-за его грубой силы и агрессии. Другие могут сказать, что это лев — из-за его сообразительности, скрытности и характерной жестокости. Но поскольку эти животные эволюционировали и живут в полярно противоположных экосистемах, вероятность столкновения этих двух видов невелика.
Однако в национальных парках, заповедниках или зоопарках может произойти всякое. Например, этот косолапый каким-то чудом угодил в вольер льва. А чем же закончилось их противостояние, вы сможете узнать, посмотрев подборку ниже.
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АНТИФИШКИ
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