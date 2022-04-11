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Медведь против льва — кто сильнее: битвы животных, снятые на видео

Медведь против льва — кто сильнее: битвы животных, снятые на видео (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 10:39
Сообщество : Животные
Метки: Кто сильнее   битва   видео   дикая природа   животные   сила   фото   
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В дикой природе случается всякое. На этих невероятных кадрах показаны самые интригующие и жестокие бои животных, снятые на камеру. В этом видео можно посмотреть на гепарда, сражающегося за добычу, двух крокодилов, жестоко нападающих друг на друга, бульдога, выступающего против змеи, и на другие удивительные встречи животных.

Бульдог против змеи

Собаки — прекрасные защитники. Если незваный гость ступил на порог их дома, то они попытаются прогнать нарушителя, чего бы им это ни стоило. Этот храбрый пес заметил на участке гремучую змею и не смог проигнорировать присутствие недруга. Он начал угрожающе гавкать и рычать на пресмыкающегося. Правда, змея сразу же приняла воинственную стойку, начала шипеть на бульдога и пытаться напасть на него. Первый раз собаке удалось увернуться от атаки, но второй раз успехом не увенчался. Разъяренный пес кинулся на змею и обездвижил наглого соперника. Как сообщает автор видео, четвероногий выжил после нападения и чувствует себя нормально.

Сражение крокодилов

Животные на видеозаписи пытаются одолеть друг друга, используя свои мощные челюсти. Крокодилы часто нападают на своих собратьев, однако обычно они выбирают противников меньше и слабее. Эти же крокодилы примерно одного возраста и размера. Видимо, их сражение спровоцировал длительный голод. Одно из животных держит другого за голову, и это продолжается до тех пор, пока существ не уносит течением реки.

Медведь против льва

Кто выйдет победителем в битве между львом и медведем? Некоторые могут назвать победителем медведя из-за его грубой силы и агрессии. Другие могут сказать, что это лев — из-за его сообразительности, скрытности и характерной жестокости. Но поскольку эти животные эволюционировали и живут в полярно противоположных экосистемах, вероятность столкновения этих двух видов невелика.

Однако в национальных парках, заповедниках или зоопарках может произойти всякое. Например, этот косолапый каким-то чудом угодил в вольер льва. А чем же закончилось их противостояние, вы сможете узнать, посмотрев подборку ниже.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кто сильнее   битва   видео   дикая природа   животные   сила   фото   
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4  комментария
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24k
SerGProS 19 минут назад
Пришел медоед и дал всем п.и.з.д.ы
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3k
Babangdida 15 минут назад
Кто силнее - Т-Rex или косатка?
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22k
Inter 24 минуты назад
На видео не дикие собаки ,а гиеновидные собаки.
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