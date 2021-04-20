Москвичке после смерти бабушки достались 70 кошек

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Жительница Москвы стала "счастливой" обладательницей 70 кошек. Ей они достались от покойной бабушки.
Москвичке Елене в качестве наследства от бабушки достались 70 кошек. В настоящее время она пытается пристроить питомцев в добрые руки.
Елена рассказала, что животные появились в квартире еще 15 лет назад. Со временем они стали размножаться. Численность котиков доходила до 200 особей, но многие умерли.
Елена рассказала, что животные появились в квартире еще 15 лет назад. Со временем они стали размножаться. Численность котиков доходила до 200 особей, но многие умерли.
Оставшиеся животные уже стерилизованы. Елена хочет пристроить кошек в добрые руки, а не в приют, поскольку там они умрут. Себе женщина оставит несколько четвероногих, включая черного кота с белыми лапками, поскольку он отгоняет злых духов.
Москвичка не скрывает, что соседи жаловались на столь большое количество животных, но бабушка не реагировала. Два года назад ее не стало, а в комнату, где она жила, собираются заехать новые владельцы, потому кошек там держать больше невозможно.
Москвичка не скрывает, что соседи жаловались на столь большое количество животных, но бабушка не реагировала. Два года назад ее не стало, а в комнату, где она жила, собираются заехать новые владельцы, потому кошек там держать больше невозможно.
«Пока никого не разобрали, только съемочные группы приезжают, но это тоже хорошо», — рассказала Елена.
Надеемся, что после такого пристального внимания коты быстро найдут новых хозяев.
Надеемся, что после такого пристального внимания коты быстро найдут новых хозяев.
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Метки: видео домашний питомец животные коты кошка наследство фото
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