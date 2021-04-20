FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 866 постов • 376 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Москвичке после смерти бабушки достались 70 кошек

Москвичке после смерти бабушки достались 70 кошек (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 10:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   домашний питомец   животные   коты   кошка   наследство   фото   
462
3
1
Жительница Москвы стала "счастливой" обладательницей 70 кошек. Ей они достались от покойной бабушки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: видео   домашний питомец   животные   коты   кошка   наследство   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
uutb 2 часа назад
Я представляю какой там запах стоит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Димыч 6 минут назад
Я представляю запах... Там ВСЁ сносить надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Внучка походу недалеко от бабушки ушла. Один кошак у неё уже злых духов стал отгонять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Доктор Джонс 48 минут назад
Зоошиза...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел Тарасов 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 56 минут назад
Не приведи господь такую соседку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
zloykoyot Час назад
Новых владельце надо на ковид проверять срочно, говорят что больные запахов не чувствуют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
Hunde Beißer2 Час назад
Тетка выходит на улицу;
-Фуу!Это чем так тут воняет то?
-Это свежим воздухом,бабушка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
815
narim 2 часа назад
Так подождите, а квартира то ей досталась ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
кожаный олень 2 часа назад
что они утром едят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
zloykoyot кожаный олень Час назад
Бабушку доедают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком 2 часа назад
Шарикова надо отправить в эту хату.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Нанук Паналык 2 часа назад
Сильная независимая бабушка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Послание президента уже близко: расчехляем мемасы Послание президента уже близко: расчехляем мемасы В Турции уличная кошка принесла котят в медклинику, надеясь на помощь В Турции уличная кошка принесла котят в медклинику, надеясь на помощь Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Котейка расплакался, когда услышал хозяйку в камере наблюдения Котейка расплакался, когда услышал хозяйку в камере наблюдения Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266424



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
2
69
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них
7
89
Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Британцы страдают из-за дефицита садовых гномов
0
6
Британцы страдают из-за дефицита садовых гномов
Меняя себя, меняем мир: почему в последнее время стала так популярна пластическая хирургия?
0
19
Меняя себя, меняем мир: почему в последнее время стала так популярна пластическая...
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото)
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#дтп#прикол#сша#комментарии#природа#позитив#шоу бизнес
#история#животные#люди#картинки#аварии#прикольные#фотографии#интересное#приколы#автомир
#фото#факты#подборка#СССР#кино#в мире#авто аварии#знаменитости#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться