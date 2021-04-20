Москвичке после смерти бабушки достались 70 кошек

Оставшиеся животные уже стерилизованы. Елена хочет пристроить кошек в добрые руки, а не в приют, поскольку там они умрут. Себе женщина оставит несколько четвероногих, включая черного кота с белыми лапками, поскольку он отгоняет злых духов.



Москвичка не скрывает, что соседи жаловались на столь большое количество животных, но бабушка не реагировала. Два года назад ее не стало, а в комнату, где она жила, собираются заехать новые владельцы, потому кошек там держать больше невозможно.