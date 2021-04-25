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Сообщество Без кота и жизнь не та 867 постов • 377 подписчиков подписаться
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В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции

В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции (3 фото)

Автор:
25 апреля 2021 08:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   забавно   кошка   полиция   спасение человека   фото   
117
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Полицейский департамент японского города Тояма на один день назначил главой управления кошку по кличке Коко, которая спасла жизнь пожилому мужчине.

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Метки: видео   животные   забавно   кошка   полиция   спасение человека   фото   
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