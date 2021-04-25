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Полицейский департамент японского города Тояма на один день назначил главой управления кошку по кличке Коко, которая спасла жизнь пожилому мужчине.
Кошка по кличке Коко заметила мужчину, который провалился в сточную канаву, и сообщила (разумеется, как могла) об этом своей хозяйке. Пострадавшего спасли, а Коко решили отблагодарить необычным способом — предложили стать начальником полицейского участка.
Случай произошел городе Тояма. Владелица спасительницы заметила странное поведение животного: Коко сидела на краю рва и пристально смотрела вниз. Хозяйка подошла к своей любимице и обнаружила, что кошка смотрит на человека. В итоге сразу же вызвали спасателей, которые достали пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.
Ну а Коко удостоилась стать руководителем полицейского отделения Тоямы. Правда, лишь на один день. Однако этот день был весьма важный: ей вручили почетную благодарность и даже нашли для нее полицейскую форму с крохотной фуражкой. Ну а после Коко поставила свою «печать» на одном из полицейских документов: ею стал отпечаток лапки.
На этом важный день Коко не закончился: она также «провела» уроки по правилам безопасности на дорогах в местной школе. Школьники наверняка с упоением слушали своего усатого преподавателя, как вы думаете?
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