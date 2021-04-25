Ну а Коко удостоилась стать руководителем полицейского отделения Тоямы. Правда, лишь на один день. Однако этот день был весьма важный: ей вручили почетную благодарность и даже нашли для нее полицейскую форму с крохотной фуражкой. Ну а после Коко поставила свою «печать» на одном из полицейских документов: ею стал отпечаток лапки.