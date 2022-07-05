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Жители Кубани попросили мусульман помочь им избавиться от «сатанинских» выступлений Ольги Бузовой

Жители Кубани попросили мусульман помочь им избавиться от «сатанинских» выступлений Ольги Бузовой

Автор:
05 июля 2022 15:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Кубань   Министерство   выступление   мусульмане   оьга бузова   требование   
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Люди возмущены и требуют отменить гастроли Бузовой в их регионе.

Бузова запланировала масштабные гастроли. Подготовила кучу сценических нарядов и захотела проехать с концертами по большей части России.

Однако ждут её не везде. Например, жители Кубани хотят, чтобы певица обошла их регион стороной. Они жалуются, что Бузова балуется «сатанинскими обрядами, когда она выступает в образе матери Христа и тут же раздевается».

Чтобы наверняка победить сатанизм, местные обратились к мусульманам и призвали их единым фронтом выступить против концертов Бузовой. Уже написали совместное заявление с требованием отменить выступления и теперь хотят отправить его в Министерство культуры Краснодарского края.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Кубань   Министерство   выступление   мусульмане   оьга бузова   требование   
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38  комментариев
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Зачем так сложно? Если никто не купит билеты на ее представление, оно не состоится. А если кто-то хочет на эту безвкусицу смотреть - так ему и надо.
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1k
Веселый Пук Минуту назад
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31k
Григорий 10 минут назад
Хоспадя... ну не ходите на это говнище и всё. Раз гастроли идут, значит, есть те, кому нравится её "творчество". Любопытно, она всё-таки в итоге перестала пить коньяк по утрам?))
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15k
ВОВЧЕГ 12 минут назад
Закидать эту раздолбанную дыру говном!
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5k
heta 14 минут назад
Кто на это убожество ходит? Школота или взрослые [мат]?
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6k
grimmsan 16 минут назад
спасибо, наблевал
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9k
Hunson Abadeer 18 минут назад
певчика ртом.... интересное что кто то же ходит на её концерты..
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109
Дмитрий 23 минуты назад
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20k
Евгений Полчаса назад
Так не ходите)
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3k
Motorola Полчаса назад
Не проще не покупать билеты на это говно ?
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6k
ZORRO Полчаса назад
Бузова конечно не фонтан, но кубаноиды в своей тупости пробили дно.
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69k
Доктор Джонс Час назад
Вот это блевотина...
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5k
kleyman Час назад
Я вот понять не могу, уж на что я йебанутый, но что в головах у тех, кто туда ходит и платит за это деньги?
Хрен бы с вашими пристрастиями, вы сука, где деньги берете?
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2k
Трям Час назад
Мне пох на бузову, но я точно знаю, кто эти самые "жители кубани", которые еще и ложаться под муслимов, наполонивших всю кубань.
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2k
GROMOZEKA Час назад
Пусть жители Кубани, лучше озаботятся, чтобы ни они сами ни их дети, не ходили на ее концерты.
И все, никакой бузовой больше не будет
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1k
Kariya Час назад
Так. Религия тут причем? Против гавна значит против гавна. Или потому что в у муллимов музыка запрещена? Чуваки, вы хоть в курсе, что запретить общее а не укзконаправленное это.. херово, одним словом? Хрен редьки, потом сами же плеваться будете, когда вам на разрешенных правах начнут запрещать что вам нравится, а плевать уже негде будет. Думать надо, идиоты, у кого что просите, и как далеко зайти может, ради одного дебила.
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2k
Григорий Час назад
а что ждать от бл@ди? она кем была тем же и осталась.
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16k
alexis Час назад
Откуда столько зрителей?
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18k
Нагайна Час назад
Не покупать билеты, и всё. Или казаки могли бы свое слово сказать.
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22
A klop 10 минут назад
Я так понимаю картинка выше была по поводу несуразности количества наград. Вы сможете объяснить что за иконостас на груди у товарища справа? за какие заслуги получены все эти ордена и медали?
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August

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