Жители Кубани попросили мусульман помочь им избавиться от «сатанинских» выступлений Ольги Бузовой

Люди возмущены и требуют отменить гастроли Бузовой в их регионе.
Бузова запланировала масштабные гастроли. Подготовила кучу сценических нарядов и захотела проехать с концертами по большей части России.
Однако ждут её не везде. Например, жители Кубани хотят, чтобы певица обошла их регион стороной. Они жалуются, что Бузова балуется «сатанинскими обрядами, когда она выступает в образе матери Христа и тут же раздевается».
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Чтобы наверняка победить сатанизм, местные обратились к мусульманам и призвали их единым фронтом выступить против концертов Бузовой. Уже написали совместное заявление с требованием отменить выступления и теперь хотят отправить его в Министерство культуры Краснодарского края.
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АНТИФИШКИ
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Хрен бы с вашими пристрастиями, вы сука, где деньги берете?
И все, никакой бузовой больше не будет
20 июля 2014 года казаки дислоцировавшиеся в Лисичанске и Северодонецке во главе с Дремовым, не вступая в бой с наступающими ВСУ, отступили из города.
-Я добрый изнутри...
О государственной службе российского казачества
http://www.kremlin.ru/acts/bank/23152/page/1http://www.kremlin.ru/acts/bank/23152/page/1
Эльфов, марсиан и.т.д не признают и не передают выполнение отдельных государственных задач.
Вот ещё ознакомься:
Указ Президента РФ от 9 августа 2020 г. N 505 "Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы"
https://base.garant.ru/74484683/https://base.garant.ru/74484683/