Жители Кубани попросили мусульман помочь им избавиться от «сатанинских» выступлений Ольги Бузовой

Бузова запланировала масштабные гастроли. Подготовила кучу сценических нарядов и захотела проехать с концертами по большей части России.

Однако ждут её не везде. Например, жители Кубани хотят, чтобы певица обошла их регион стороной. Они жалуются, что Бузова балуется «сатанинскими обрядами, когда она выступает в образе матери Христа и тут же раздевается».