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Комикс, которому больше века, предсказал, какой будет жизнь с появлением мобильных

Комикс, которому больше века, предсказал, какой будет жизнь с появлением мобильных

Автор:
05 июля 2022 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Телефон   Юмор   комикс   люди   мобильный телефон   предсказание   фото   
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Этот миниатюрный комикс был опубликован в 1919 году, и он удивительно точно показывает людей спустя сто лет, которые живут с телефонами.

Забавные рисунки сделал британский карикатурист Уильям Керридж Хазельден (William Kerridge Haselden), который многие годы проработал в Daily Mirror. Это сегодня интернет полон мемов, и делаются они с помощью компьютерных программ за секунды. Но в начале ХХ века это было настоящим искусством, и требовались усилия, чтобы сделать рисунок.


Вот один из комиксов о том, какова будет жизнь всех нас, когда у нас будут карманные телефоны:

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Этот комикс вышел 5 марта 1919 года в Daily Mirror. Напомним, тогда телефоны выглядели примерно вот так:

Предлагаем рассмотреть этот комикс из шести сюжетов подробнее и убедиться, насколько прав был британец столетие назад.


Например, вот ты бежишь за поездом, а в это время раздается звонок

Или звонит телефон, когда ваши руки заняты

А что, если идет дождь, и тебе звонит неизвестный

Во время концерта

Когда тебе дали ребенка на руки, а звук телефона пугает бедняжку

И даже во время свадьбы

Весьма точные предсказания, не правда ли? Единственное, что Хазельден не смог предвидеть, что у телефона будущего будет беззвучный режим.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Телефон   Юмор   комикс   люди   мобильный телефон   предсказание   фото   
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2  комментария
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31k
ACU900 Час назад
Безвучный режим не предсказал, однако все в точку. Ибо "безвучным режимом" пользуются далеко не все и далеко не всегда...
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147
Ame onna Час назад
М-де. Как в воду смотрел.)))
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