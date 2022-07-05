Комикс, которому больше века, предсказал, какой будет жизнь с появлением мобильных

Забавные рисунки сделал британский карикатурист Уильям Керридж Хазельден (William Kerridge Haselden), который многие годы проработал в Daily Mirror. Это сегодня интернет полон мемов, и делаются они с помощью компьютерных программ за секунды. Но в начале ХХ века это было настоящим искусством, и требовались усилия, чтобы сделать рисунок.

Вот один из комиксов о том, какова будет жизнь всех нас, когда у нас будут карманные телефоны: