Комикс, которому больше века, предсказал, какой будет жизнь с появлением мобильных

Этот миниатюрный комикс был опубликован в 1919 году, и он удивительно точно показывает людей спустя сто лет, которые живут с телефонами.
Забавные рисунки сделал британский карикатурист Уильям Керридж Хазельден (William Kerridge Haselden), который многие годы проработал в Daily Mirror. Это сегодня интернет полон мемов, и делаются они с помощью компьютерных программ за секунды. Но в начале ХХ века это было настоящим искусством, и требовались усилия, чтобы сделать рисунок.
Вот один из комиксов о том, какова будет жизнь всех нас, когда у нас будут карманные телефоны:
Этот комикс вышел 5 марта 1919 года в Daily Mirror. Напомним, тогда телефоны выглядели примерно вот так:
Предлагаем рассмотреть этот комикс из шести сюжетов подробнее и убедиться, насколько прав был британец столетие назад.
Например, вот ты бежишь за поездом, а в это время раздается звонок
Или звонит телефон, когда ваши руки заняты
А что, если идет дождь, и тебе звонит неизвестный
Во время концерта
Когда тебе дали ребенка на руки, а звук телефона пугает бедняжку
И даже во время свадьбы
Весьма точные предсказания, не правда ли? Единственное, что Хазельден не смог предвидеть, что у телефона будущего будет беззвучный режим.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 15 раз, когда с фотографиями на документы пошло что-то не так
- Спортзал может не только поправить здоровье, но и круто развеселить
- Когда видишь рифмы во всём
- Как картинка из соцсетей бывает далека от реальности
- Странные и экзотичные пассажиры общественного транспорта