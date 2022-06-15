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Спортзал может не только поправить здоровье, но и круто развеселить

Спортзал может не только поправить здоровье, но и круто развеселить

Автор:
15 июня 2022 09:50
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Юмор   забавно   люди   прикол   спортзал   фото   
961
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Желая быть здоровыми, красивыми и подтянутыми, люди отправляются в спортивный зал. Здесь их ждёт удивительное приключение, которое предполагает освоение ряда непонятных тренажёров и техник. Здесь и начинается самое интересное.

Новички, которые только осваивают науку фитнеса, могут оказаться в эпицентре смешных ситуаций, связанных чаще всего с неправильным использованием снарядов и выполнением упражнений.

Конечно, забавные казусы могут застигнуть врасплох и опытных спортсменов. Об этом не нужно забывать. Чтобы не становиться главным героем смешных ситуаций, не стесняйтесь обращаться к тренеру. Он наверняка посмеётся про себя, сделает вид, что не заметил оплошностей нерадивого спортсмена и примется объяснять все тонкости спортивного искусства


Вот это изогнулся

×
×

Не смог разобраться с устройством тренажёра

Что здесь происходит?

«Простое» упражнение для плоского живота

Если вы пришли на первое занятие в спортивный зал, то не стоит пренебрегать помощью тренера. Ценные рекомендации специалиста помогут вам уберечься от травм и нелепых ситуаций.


Друзья всегда поддержат

Когда стесняешься позвать тренера

Прости, малыш, но тренировку никто не отменял

Так удобнее

Если не получается сделать норму, прибегни к смекалке

У этого человека стальная шея

У вас нет опыта занятий в спортивных залах? Этого не стоит стесняться. Абсолютно все занимающиеся были в вашем положении и когда-то посетили учреждение впервые.


Что-то пошло не по плану

Когда начал заниматься спортом

Приходится выкручиваться

На разогреве

Не стоит начинать занятия в спортивном зале со сложных тренажёров. Нагрузка на организм должна быть постепенной. Также нельзя забывать о предварительном разогреве мышц.


Продуктивная тренировка

Решил проработать все группы мышц

Да, иногда люди действительно ведут себя странно и непредсказуемо. В некоторых случаях это происходит, даже когда они стоят на месте.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   Юмор   забавно   люди   прикол   спортзал   фото   
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