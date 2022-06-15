Спортзал может не только поправить здоровье, но и круто развеселить

Новички, которые только осваивают науку фитнеса, могут оказаться в эпицентре смешных ситуаций, связанных чаще всего с неправильным использованием снарядов и выполнением упражнений.

Конечно, забавные казусы могут застигнуть врасплох и опытных спортсменов. Об этом не нужно забывать. Чтобы не становиться главным героем смешных ситуаций, не стесняйтесь обращаться к тренеру. Он наверняка посмеётся про себя, сделает вид, что не заметил оплошностей нерадивого спортсмена и примется объяснять все тонкости спортивного искусства

Вот это изогнулся