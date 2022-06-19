Шутник: попугай устроил переполох в квартале, крикнув всего одно слово

Полицейских Уэст-Мидлендса шокировал и одновременно сильно рассмешил один очень необычный вызов, на который они приехали в район Уайлд-Грин в городе Саттон-Колдфилд (Англия). Местные жители сообщили о пожилой женщине, которая заперта в доме и кричит о помощи, но когда офицеры открыли дверь они никого не увидели.
Осмотрев дом, они обнаружили в углу гостиной большую клетку с попугаем, который не вызвал никаких подозрений. И напрасно. Ведь именно этот хитрец стал причиной переполоха в квартале. Пернатый научился изображать женский голос и кричал «Помогите!» забавы ради.
Об этом полицейским рассказал хозяин попугая, который приехал вскоре после того, как офицеры полностью осмотрели дом. К счастью, стражи порядка отнеслись к случившемуся с юмором и не стали штрафовать за ложный вызов владельца говорящей птицы.
О забавном происшествии полиция Уэст-Мидлендса написала в своих социальных сетях, и этот пост быстро стал вирусным, собрав множество лайков и комментариев.
«Обвинить птицу в пустой трате времени и лишить крекеров!»
«Безобразник пернатый. Столько шума поднял».
«А где попугайчик научился кричать „помогите“ женским голосом? Может в этом доме не все так хорошо?»
«Ха-хах, почему-то теперь я еще больше хочу завести попугая».
Источник:
АНТИФИШКИ
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