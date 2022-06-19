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Шутник: попугай устроил переполох в квартале, крикнув всего одно слово

Шутник: попугай устроил переполох в квартале, крикнув всего одно слово

Автор:
19 июня 2022 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   забавно   люди   полиция   попугай   фото   
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Полицейских Уэст-Мидлендса шокировал и одновременно сильно рассмешил один очень необычный вызов, на который они приехали в район Уайлд-Грин в городе Саттон-Колдфилд (Англия). Местные жители сообщили о пожилой женщине, которая заперта в доме и кричит о помощи, но когда офицеры открыли дверь они никого не увидели.

Осмотрев дом, они обнаружили в углу гостиной большую клетку с попугаем, который не вызвал никаких подозрений. И напрасно. Ведь именно этот хитрец стал причиной переполоха в квартале. Пернатый научился изображать женский голос и кричал «Помогите!» забавы ради.

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Об этом полицейским рассказал хозяин попугая, который приехал вскоре после того, как офицеры полностью осмотрели дом. К счастью, стражи порядка отнеслись к случившемуся с юмором и не стали штрафовать за ложный вызов владельца говорящей птицы.

О забавном происшествии полиция Уэст-Мидлендса написала в своих социальных сетях, и этот пост быстро стал вирусным, собрав множество лайков и комментариев.

«Обвинить птицу в пустой трате времени и лишить крекеров!»

«Безобразник пернатый. Столько шума поднял».

«А где попугайчик научился кричать „помогите“ женским голосом? Может в этом доме не все так хорошо?»

«Ха-хах, почему-то теперь я еще больше хочу завести попугая».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   забавно   люди   полиция   попугай   фото   
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5  комментариев
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3k
Babangdida Час назад
С какого перепугу они стали бы штрафовать хозяина попугая за ложный вызов, а не соседей, которые совали свой длинный нос не в своё дело и которые вызвали ментос?
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Алексей Теуш 2 часа назад
Я думал:"Алла, я в бар!"
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GoodNeon

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