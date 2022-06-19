Шутник: попугай устроил переполох в квартале, крикнув всего одно слово

Полицейских Уэст-Мидлендса шокировал и одновременно сильно рассмешил один очень необычный вызов, на который они приехали в район Уайлд-Грин в городе Саттон-Колдфилд (Англия). Местные жители сообщили о пожилой женщине, которая заперта в доме и кричит о помощи, но когда офицеры открыли дверь они никого не увидели.