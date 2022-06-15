Странные и экзотичные пассажиры общественного транспорта

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Общественный транспорт — не просто средство передвижения из одной точки в другую. Это отдельная планета со своими обитателями разного уровня странности.
Там можно встретить различных персонажей от утки и мужчины в костюме коровы до шальной императрицы и шамана. Мы собрали для вас фотографии интересных представителей этого мира.
Шальная императрица
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Кирби из видеоигры съел человека
Утка
Му!
У природы нет плохой погоды
Когда не отменили масочный режим
Пирамидоголовый на пути в Сайлент Хилл
Когда нуждаешься в личном пространстве
Романтический ужин
Вперёд, мой верный динозавр!
Космонавт отправляется в полёт
Штаны с кляпами
Человек-диван
Ох, уж эта мода в метро!
Передвижной кинотеатр
Шаман в метро
Где-то в Египте
Источник:
АНТИФИШКИ
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