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Странные и экзотичные пассажиры общественного транспорта

Странные и экзотичные пассажиры общественного транспорта

Автор:
15 июня 2022 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   общественный транспорт   пассажир   прикол   фото   чудики   
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Общественный транспорт — не просто средство передвижения из одной точки в другую. Это отдельная планета со своими обитателями разного уровня странности.

Там можно встретить различных персонажей от утки и мужчины в костюме коровы до шальной императрицы и шамана. Мы собрали для вас фотографии интересных представителей этого мира.


Шальная императрица

×
×

Кирби из видеоигры съел человека

Утка

Му!

У природы нет плохой погоды

Когда не отменили масочный режим

Пирамидоголовый на пути в Сайлент Хилл

Когда нуждаешься в личном пространстве

Романтический ужин

Вперёд, мой верный динозавр!

Космонавт отправляется в полёт

Штаны с кляпами

Человек-диван

Ох, уж эта мода в метро!


Передвижной кинотеатр

Шаман в метро

Где-то в Египте

Источник:

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Метки: Юмор   люди   общественный транспорт   пассажир   прикол   фото   чудики   
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