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20 безграмотных доказательств того, что общество деградирует

20 безграмотных доказательств того, что общество деградирует

Автор:
04 июля 2022 23:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безграмотность   деградация   опечатки   ошибки   русский язык   
1089
20

Старая рубрика о грамотности в этом мире. Сегодня у нас вывески разного рода объявления.

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Источник:

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Метки: Юмор   безграмотность   деградация   опечатки   ошибки   русский язык   
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6  комментариев
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Люди перестали читать - вот и результат. Сначали все засели за телевизор, потом появились видеокассеты и все стали смотреть американское кинодерьмо, а потом появился Интернет - и грамотность населения рухнула.
Не зря сказал какой то классик - россияненц без книги, что кот без хвоста.
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Показать 1 ответ
1k
Михалыч Полминуты назад
Комментарий к фото
в местном "магните" стоял пульверизатор с надписью "дИзЕнфекция". Почти попали, но всё же нет )
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12k
Cornho 3 минуты назад
Вот этот дебилизм с "ни кто", "ни что", "ни кого", "ни как" и т.д. я НИКАК объяснить не могу. Что заставляет людей писать эти слова раздельно??
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9k
Василенко Татьяна 13 минут назад
Зато когда вот такому "грамотею" начинаешь указывать на его безграмотность, тут же огрызаются - "тут что, урок русского?" или "а ты что, училка?"
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57k
doker 13 минут назад
Это хорошо и правильно.
Иначе кому бы 1 и 2 каналы мозги втирали?
Быдло рулит.
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