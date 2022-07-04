20 безграмотных доказательств того, что общество деградирует

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Старая рубрика о грамотности в этом мире. Сегодня у нас вывески разного рода объявления.
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Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Не зря сказал какой то классик - россияненц без книги, что кот без хвоста.
Иначе кому бы 1 и 2 каналы мозги втирали?
Быдло рулит.