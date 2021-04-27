Огония отажек и гниты свиншоты с понталыги

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Даже не знаю что тут написать. По-моему вы уже давно привыкли - если заголовок странный, значит это очередная подборка светлых мыслей из соцетей и нашей с вами жизни, которые еще придется расшифровать. прежде чем понять о чем идет речь. Удачного путешествия по тайнам чужого разума!
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Если что - Эмиль Золя - французский писатель, публицист и политический деятель
Спасибо группе ВК
Авторский пост
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