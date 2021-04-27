FISHKINET
Сообщество Юмор 12174 поста • 2634 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Огония отажек и гниты свиншоты с понталыги

Огония отажек и гниты свиншоты с понталыги (25 фото)

Автор:
27 апреля 2021 13:02
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   опечатки   ошибки   русский язык   
1241
25

Даже не знаю что тут написать. По-моему вы уже давно привыкли - если заголовок странный, значит это очередная подборка светлых мыслей из соцетей и нашей с вами жизни, которые еще придется расшифровать. прежде чем понять о чем идет речь. Удачного путешествия по тайнам чужого разума!

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   опечатки   ошибки   русский язык   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
AGM 13 минут назад
Местами опечатки. Местами нерусские писали. Но а местами грёбаный стыд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Обротатиш батальоны, ветеранался эскадрильи бюстгалтерии Обротатиш батальоны, ветеранался эскадрильи бюстгалтерии Подари мне геноцид, как да мы пойдем в spальню Подари мне геноцид, как да мы пойдем в spальню Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок Шедевры отечественных грамотеев, или когда в одном предложении 100500 ошибок А может зря мы их ругаем, ведь они наполняют словарь и движут эволюцию А может зря мы их ругаем, ведь они наполняют словарь и движут эволюцию Алюминиевый хлеб, битон, дамская сталь и прочий ад граммар-наци Алюминиевый хлеб, битон, дамская сталь и прочий ад граммар-наци
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

605058



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы
4
75
Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы
15 снимков неординарных предметов и явлений
1
55
15 снимков неординарных предметов и явлений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как ни во что не игравшая собака в маньяка превратилась и как мы победили агрессию к мелким собакам
0
12
Как ни во что не игравшая собака в маньяка превратилась и как мы победили агрессию к...
10 ужасных вещей, которые происходили в разных школах мира
2
6
10 ужасных вещей, которые происходили в разных школах мира
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#картинки#дтп#фотографии#аварии#факты#кино#познавательно
#фото#СССР#история#в мире#приколы#подборка#знаменитости#авто аварии#шоу бизнес#Реакция
#прикол#животные#Россия#смех#смешно#города#сша#автомобили#прикольные#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться