Огония отажек и гниты свиншоты с понталыги

Даже не знаю что тут написать. По-моему вы уже давно привыкли - если заголовок странный, значит это очередная подборка светлых мыслей из соцетей и нашей с вами жизни, которые еще придется расшифровать. прежде чем понять о чем идет речь. Удачного путешествия по тайнам чужого разума!