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А у вас буква отвалилась! Пост о тотальной безграмотности

А у вас буква отвалилась! Пост о тотальной безграмотности (16 фото)

Автор:
03 августа 2021 09:35
Метки: Юмор   безграмотность   грамматические ошибки   ошибки   подборка   прикол   русский язык   
1985
16

Грамматические ошибки встречаются повсюду. И если некоторые малозаметны, то другие мешают понять смысл написанного.

Источник:

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Метки: Юмор   безграмотность   грамматические ошибки   ошибки   подборка   прикол   русский язык   
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462
Андрей Ы. Час назад
Шелкопряд, а вы здешний?
-Ага, тутовый.
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6k
Серега 9 минут назад
Как бы тут ошибки не сделаны бы специально, что бы юридически не подкопаться было. Ошибки сделаны только в словах с чудодейственными свойствами подставки.
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9k
Majul 17 минут назад
я ни на уроки рускава!
мне вообче не кагад, я тараплюсь!
воопщим жи панятна что нописоно!

И другие волшебные перлы от имбецилов, не понимающих почему писать без ошибок важно.
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802
anton 40 минут назад
Мосгортрансу уважуха!
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5k
Diesel 51 минуту назад
@Cornho только не показывайте этот пост, жалко человека-то)))
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35k
jonnyD 59 минут назад
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629
Палыч Час назад
Любят у нас путать грамматические ошибки с орфографическими.
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22k
Сибиряк Час назад
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25k
Е-Лена Час назад
Судя по всему, буква "р" в слове "территории" действительно отвалилась, а не отсутствовала изначально.
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