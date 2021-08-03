А у вас буква отвалилась! Пост о тотальной безграмотности

1985
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Грамматические ошибки встречаются повсюду. И если некоторые малозаметны, то другие мешают понять смысл написанного.
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-Ага, тутовый.
мне вообче не кагад, я тараплюсь!
воопщим жи панятна что нописоно!
И другие волшебные перлы от имбецилов, не понимающих почему писать без ошибок важно.