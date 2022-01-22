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Замерзалась иудейка под соусом и оссесор

Замерзалась иудейка под соусом и оссесор (20 фото)

Автор:
22 января 2022 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   объявления   опечатки   ошибки   русский язык   
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Новая порция странных вещей из нашей жизни. где люби забыли о грамотности и русском языке. Ну ничего, мы тоже не идеальны, все бывает.

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   объявления   опечатки   ошибки   русский язык   
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a_komolow 20 минут назад
Вырви глаз!
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Andrei 2 минуты назад
Мне кажется, что в данном случае "бедность" Платова совсем не главный вопрос.
Данная картинка квинтэссенция того, что нужно знать о современном казачестве
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9
Чурчхела 12 минут назад
"где люби забыли о грамотности" Здась слово "люби" это самоирония?
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