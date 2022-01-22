Замерзалась иудейка под соусом и оссесор

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Новая порция странных вещей из нашей жизни. где люби забыли о грамотности и русском языке. Ну ничего, мы тоже не идеальны, все бывает.
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