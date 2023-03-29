В петербургской церкви пожелали «ума побольше» руферам, взобравшимся на шпиль храма

Экстремалы устроили фотосессию на соборе Святого Михаила в Санкт-Петербурге. Хайп поближе к Богу.
Жители культурной столицы засняли двух экстремалов на верхушке лютеранской Церкви Святого Михаила, расположенной на Васильевском острове в Петербурге.
Настоятель храма Дмитрий Петров сообщил изданию «Подъём», что не будет обращаться в полицию, так как ситуацией органы должны заняться сами.
«Дай бог, чтобы все были живы и здоровы. Вообще это нарушение закона и правил. Это дело полиции, их вопрос. Наши сотрудники их не видели. Ну что об этом говорить, ну мало ли хулиганов: кто-то бросает бычки перед входам в храм, кто-то ползает по крышам – у каждого свои развлечения. Это не церковный вопрос.
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Не вижу причин обращаться в полицию. Они не нанесли нам никакого ущерба. Я желаю тем, кто ползает по крышам, крепкого здоровья и ума побольше. А полиции желаю быть бдительной и строго стоять на страже российских законов».
На кадрах видно, что руферы смогли вскарабкаться прямо на крест. Молодые люди вооружились смартфонами и устроили фотосессию, сидя на самой вершине церкви. Затем они встают и один из них показывает «козу».
Ждём извинений?
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Достойный коммент от неглупого человека.
Дай Бог, чтоб этот коммент научил чему-то всех "униженных и оскорблённых".
В общем, чем больше руферов, тем меньше руферов...