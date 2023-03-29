В петербургской церкви пожелали «ума побольше» руферам, взобравшимся на шпиль храма

Жители культурной столицы засняли двух экстремалов на верхушке лютеранской Церкви Святого Михаила, расположенной на Васильевском острове в Петербурге.

Настоятель храма Дмитрий Петров сообщил изданию «Подъём», что не будет обращаться в полицию, так как ситуацией органы должны заняться сами.

«Дай бог, чтобы все были живы и здоровы. Вообще это нарушение закона и правил. Это дело полиции, их вопрос. Наши сотрудники их не видели. Ну что об этом говорить, ну мало ли хулиганов: кто-то бросает бычки перед входам в храм, кто-то ползает по крышам – у каждого свои развлечения. Это не церковный вопрос.