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В петербургской церкви пожелали «ума побольше» руферам, взобравшимся на шпиль храма

В петербургской церкви пожелали «ума побольше» руферам, взобравшимся на шпиль храма

Автор:
29 марта 2023 20:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   Собор Святого Михаила   Церковь   полиция   руферы   экстремалы   
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Экстремалы устроили фотосессию на соборе Святого Михаила в Санкт-Петербурге. Хайп поближе к Богу.

Жители культурной столицы засняли двух экстремалов на верхушке лютеранской Церкви Святого Михаила, расположенной на Васильевском острове в Петербурге.

Настоятель храма Дмитрий Петров сообщил изданию «Подъём», что не будет обращаться в полицию, так как ситуацией органы должны заняться сами.

«Дай бог, чтобы все были живы и здоровы. Вообще это нарушение закона и правил. Это дело полиции, их вопрос. Наши сотрудники их не видели. Ну что об этом говорить, ну мало ли хулиганов: кто-то бросает бычки перед входам в храм, кто-то ползает по крышам – у каждого свои развлечения. Это не церковный вопрос.

Не вижу причин обращаться в полицию. Они не нанесли нам никакого ущерба. Я желаю тем, кто ползает по крышам, крепкого здоровья и ума побольше. А полиции желаю быть бдительной и строго стоять на страже российских законов».

На кадрах видно, что руферы смогли вскарабкаться прямо на крест. Молодые люди вооружились смартфонами и устроили фотосессию, сидя на самой вершине церкви. Затем они встают и один из них показывает «козу».

Ждём извинений?

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   Собор Святого Михаила   Церковь   полиция   руферы   экстремалы   
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14  комментариев
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286
strepaf 50 минут назад
"Это не церковный вопрос. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы. "

Достойный коммент от неглупого человека.
Дай Бог, чтоб этот коммент научил чему-то всех "униженных и оскорблённых".
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19k
Robin Hood 19 секунд назад
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4k
Kozlodoev 57 секунд назад
Руферы...а по-нашему как? Крышеры?
В общем, чем больше руферов, тем меньше руферов...
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1k
Шурман 22 минуты назад
Мы твой недуг в подвиг определим отправим тебя в Десант , там ты еще и срать начнешь . Коротко про эти выходки , СВО еще не закончилось :)
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55
Анатолий Полчаса назад
Каждый самоубивается как может.
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13k
Kostick 40 минут назад
Дай Бог, чтобы все священники были такими. а дурбалаям, что боятся опоздать на свои похороны, чуть мозгов.
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4k
Григорий 44 минуты назад
ноги сломать и отпустить, пусть хромают на здоровье.
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10k
Бритва 46 минут назад
как же они доверяют всем этим хрупким конструкциям. Оно ж не рассчитано на долбо*бов.
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3k
SNZV 58 минут назад
Спешат на встречу с Богом?
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23k
SolomonA Час назад
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20k
What??? Час назад
Неплохо было бы по этим руферам с хорошей воздушки пощелкать!
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24
Дина Час назад
Ну и смысл? У родителей теперь проблем будет выше крыши, а если эти соколы не малолетки, то и присесть могут. Ради чего?
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635
ruslan d 2 часа назад
Еще одни подогретые ... что ж с людьми-то творится ..?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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69330



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