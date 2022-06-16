Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе

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С момента изобретения фотокамеры в XIX веке фотографы снимали всё, от войн и маршей протеста до научных открытий и даже полетов в космос, позволяя каждому стать своего рода очевидцем этих событий. Вот целая подборка таких любопытных мгновений из прошлого — как исторически важных, так и, казалось бы, совсем незначительных.
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9. На этом снимке 1900-х годов запечатлены точильщики ножей, которых прозвали "желтые животы" из-за желтой пыли, которая летела на них от шлифовальных кругов. Они выполняли работу лежа, чтобы не напрягать спину, сгорбившись. Рабочим советовали приводить на работу собак, чтобы те составляли им компанию и одновременно служили грелками.
10. Анна Франк: "Как прекрасно, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше".
13. Похороны в море моряков, погибших на авианосце «Интрепид» в результате атаки камикадзе. 1944 год
27. 105 лет назад фонтан в Детройте оставили включенным на зиму, в результате чего сформировалась 9-метровая ледяная скульптура
29. Ее звали Мэри Уильям Этельберт Апплтон «Билли» Бёрк, но вы знаете ее как Добрую волшебницу Севера из «Волшебника страны Оз»
30. Фред Мессер застал три века. Он родился в 1792 году, через 16 лет после того, как Соединенные Штаты стали страной, и скончался в 1907 году, успев увидеть автомобили на дорогах
Источник: — переведено специально для fishki.net
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