Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе

С момента изобретения фотокамеры в XIX веке фотографы снимали всё, от войн и маршей протеста до научных открытий и даже полетов в космос, позволяя каждому стать своего рода очевидцем этих событий. Вот целая подборка таких любопытных мгновений из прошлого — как исторически важных, так и, казалось бы, совсем незначительных.