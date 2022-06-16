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Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе

Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе

Автор:
16 июня 2022 21:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересно   история   старые фотографии   фотография   черно-белые фотографии   
3099
36

С момента изобретения фотокамеры в XIX веке фотографы снимали всё, от войн и маршей протеста до научных открытий и даже полетов в космос, позволяя каждому стать своего рода очевидцем этих событий. Вот целая подборка таких любопытных мгновений из прошлого — как исторически важных, так и, казалось бы, совсем незначительных.

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9. На этом снимке 1900-х годов запечатлены точильщики ножей, которых прозвали "желтые животы" из-за желтой пыли, которая летела на них от шлифовальных кругов. Они выполняли работу лежа, чтобы не напрягать спину, сгорбившись. Рабочим советовали приводить на работу собак, чтобы те составляли им компанию и одновременно служили грелками.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересно   история   старые фотографии   фотография   черно-белые фотографии   
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17  комментариев
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44k
Максим Т. Час назад
Изображение Ленина на фасаде Зимнего Дворца по случаю 9 мая, Ленинград, 1973
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352
Rom 24 минуты назад
Ну к давай покажите ка "солнышко" на качелях на цепях ))))))) оочень интересен результат )))
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4k
Alexbux1 41 минуту назад
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169
Саша Гр. 41 минуту назад
По поводу точильщиков... Не совсем точно так.
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2
Шумба 58 минут назад
супер! Спасибо.
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44k
Максим Т. Час назад
Дети, играющие в ковбоев, Рим Италия, 1951
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44k
Максим Т. Час назад
Гамбург, Германия 1952. Надпись «Готов на любую работу»
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11k
Джон Уик Час назад
Интересно а мешки они бумажные или тряпичные.
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11k
Джон Уик Час назад
Это может быть красивой инсталляцией на зиму.
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11k
Джон Уик Час назад
Интересно как много пыли попадало в их легкие.
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3k
Сергей 2 часа назад
4. Дети в тележке, США, 1930-е годы
"Я и мои пристяжные."
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272
Lexx 2 часа назад
9. Шлифовальные круги можно было бы установить на высоте, что бы не "горбатится"над ними, а от пыли какую никакую вытяжку. Это всё бы занимало меньше места, чем эти дурацкие лежанки. Да, и если каждый притащил бы собаку, там такое бы началось. К тому же собака не одежда, целиком не согреет.
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