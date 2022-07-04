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Окунуться в 90-е: порция атмосферных фото того яркого времени

Окунуться в 90-е: порция атмосферных фото того яркого времени

Автор:
04 июля 2022 13:29
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Жизнь   Россия   ельцин   лихие 90-е   люди   ностальгия   политика   торговля   
4349
16
Время было интересное, но очень неоднозначное. Кто-то в 90-е сумел воспользоваться ситуацией и построить личную бизнес-империю, а кто-то - перебивался с хлеба на воду. С уверенностью можно утверждать лишь одно - это период в истории страны, о котором должен знать каждый.
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Источник:

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Метки: 90-е   Жизнь   Россия   ельцин   лихие 90-е   люди   ностальгия   политика   торговля   
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23  комментария
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21k
Serg2001 2 часа назад
А чо сразу Рояль? От паленой водки тогда больше народу травилось.
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19k
nobody® 4 минуты назад
Комментарий к фото
Свидетель из Фрязино ещё совсем пацан (справа вверху)
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21k
SolomonA Полчаса назад
А в центре - это не Поклонская часом?
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21k
SolomonA Полчаса назад
Какие же это будни? Это у них выходные. будни проходили по-другому...
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16k
Vital Idol Полчаса назад
где классика?!
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21k
SolomonA Полчаса назад
Если гостям вместо букетов дать в руки "калаши" - фото будет еще более реалистичным.
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72
Сигизмунд Лазаревич SolomonA 12 минут назад
Времена были такие... свадьбы и похороны считай каждую неделю ))
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149
Vladimir Tolkunov Полчаса назад
а где Ирина Салтыкова?
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3k
SandMANn Полчаса назад

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26k
Лис Полчаса назад
Что-то про 90-е в последнее время чаще вспоминать начали. Думаю, что те, кто выживал в те годы, особого восторга от воспоминаний не испытывают.
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72
Сигизмунд Лазаревич Лис 5 минут назад
Смотря как выжил. 90% населения 90е не сильно зацепили, ну в том смысле, что жить стало сложнее, но от голода никто не умирал. А вот оставшиеся 10% поделились на тех кто с автоматом под кроватью спал и на тех кто с паяльником в заднице про заначку вспоминал. И те и другие умирали и те и другие выживали. Вот у тех кто с АК под кроватью спал воспоминания определённо лучше чем у тех кто с паяльником в заднице. И ко всему это была молодость.. Хотел бы я своим детям пожелать того, что бы они жили в 90х? Однозначно нет. Но то что надвигается будет покруче 90х. Но тут уж как говориться времена не выбирают...
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393
Легендарный В-ий 54 минуты назад
Хакомада клевая
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32
Spanki Легендарный В-ий 18 минут назад
Страшная шо писец, она по-моему сейчас даже лучше выглядеть стала...
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9k
Rus77 Час назад
ЕБН на 50% фото, надеюсь горит в аду!
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270
Liberman Rus77 54 минуты назад
тебе то какая разница? он был туп и верил в то что делает, как и большинство населения России.
ведь не Ельцин готов был душу отдать за японскую видеодвойку\магнитофон\автомобиль\джинсы\бубль гум\ и т.д. в СССР?
нет, Ельцин или кто-то другой - разницы нет. да тот же Высоцкий - как было модно его слушать? как народу нравилось быть "вроде и партийными" а с другой стороны хаить "совок".
все это пошло намного раньше. Горбатый? - вот иуда, с одной стороны. а с другой - дурак. а может быть, это было лучшее из того что могло случиться. мы всего не знаем.
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32
Spanki Andrei 14 минут назад
Точно, Россия уже третий десяток лет "побеждает" И вопрос "кто если не он", лежит исключительно в плоскости долголетия кремледоживателя...
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