Окунуться в 90-е: порция атмосферных фото того яркого времени

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Время было интересное, но очень неоднозначное. Кто-то в 90-е сумел воспользоваться ситуацией и построить личную бизнес-империю, а кто-то - перебивался с хлеба на воду. С уверенностью можно утверждать лишь одно - это период в истории страны, о котором должен знать каждый.
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8. Очередь на конкурс профессиональных моделей в Доме моды Вячеслава Зайцева. Москва, 1996 год
11. Владимир Жириновский с именной бутылкой водки. На заднем плане Анатолий Кашпировский. 1994 год
12. В начале 90-х Ельцин любил ходить по магазинам. За его спиной еще совсем молодой Немцов
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АНТИФИШКИ
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ведь не Ельцин готов был душу отдать за японскую видеодвойку\магнитофон\автомобиль\джинсы\бубль гум\ и т.д. в СССР?
нет, Ельцин или кто-то другой - разницы нет. да тот же Высоцкий - как было модно его слушать? как народу нравилось быть "вроде и партийными" а с другой стороны хаить "совок".
все это пошло намного раньше. Горбатый? - вот иуда, с одной стороны. а с другой - дурак. а может быть, это было лучшее из того что могло случиться. мы всего не знаем.