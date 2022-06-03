Это лихие 90-е: редкие фотографии того неоднозначного времени

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Здесь собраны снимки самого тяжелого для современной России периода. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка редких кадров, многие из которых ранее здесь еще не публиковались.
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13. Популярный дизайнер причесок и визажист Сергей Зверев с мужчинами-фотомоделями в Московском центре красоты "Велла-Долорес", 1994 год
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АНТИФИШКИ
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шла по сути 2-я гражданская война + криминал беспределил. что тут "неоднозначного" ?