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Это лихие 90-е: редкие фотографии того неоднозначного времени

Это лихие 90-е: редкие фотографии того неоднозначного времени

Автор:
03 июня 2022 15:14
Метки: 90-е   Россия   бандиты   девушки   девяностые   жить в россии   ностальгия   политика   тюрьма   
2830
16
Здесь собраны снимки самого тяжелого для современной России периода. Бандитизм, нищета, неоднозначные политические решения - все это еще свежо в нашей памяти. Перед вами подборка редких кадров, многие из которых ранее здесь еще не публиковались.
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Источник:

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Метки: 90-е   Россия   бандиты   девушки   девяностые   жить в россии   ностальгия   политика   тюрьма   
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9  комментариев
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Ксения Час назад
Рожа у алкаша и дегенерата Борьки Ельцина как всегда - кирпича просит... Какой же наигнуснейший был тип...
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25k
Ваня 9 минут назад
проклятые 90-е...
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1k
naf-naf Полчаса назад
Иванушка Интернейшенл. Начало
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21k
Serg2001 Полчаса назад
Мне показалось или на 13 фотке один из "Иванушек" стоит? Тот который Кирилл...
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11k
Kostick 46 минут назад
тот "надувной бассейн", да без личинок комаров - абсолютно не мог существовать)
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3k
Николаевич 50 минут назад
«Лихие» 90-е? Штамп словоблудия. Кому как. Всё относительно. Кому то времена и позорные, а кому то и счастливые, но лихие, в основном для беспредельщиков на всех уровнях. В общем, это просто фотовыдержки (даже и "атмосферные") из контекста недавнего исторического прошлого и по восприятию совершенно разные.
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
"неоднозначного времени" ?????
----------------------------
шла по сути 2-я гражданская война + криминал беспределил. что тут "неоднозначного" ?
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Richard

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