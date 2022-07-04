Копенгагенский стрелок убил трёх человек, среди которых оказался россиянин

В Дании 22-летний мужчина открыл стрельбу в торговом центре Field's. Местная полиция сообщает, что несколько человек пострадали. Очевидцы рассказали, как слышали выстрелы и бросились к выходу.
В торговом центре прозвучало не менее трёх выстрелов. Полиция тут же отправила на место вооружённых сотрудников. Когда стрельба началась, посетители торгового центра высыпали на улицу.
По оценкам очевидцев, возле ТЦ собралось около 100 человек.
В результате стрельбы погибло три человека. Подозреваемым является 22-летний датчанин. Его мотивы на данный момент неизвестны. Полиция не исключает террористический характер преступления.
Позже стало известно, что среди погибших был россиянин.
«Трое погибших — это 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством», — отметил главный инспектор полиции Копенгагена Серен Томассен, передаёт РИА «Новости».
Четыре человека также серьезно пострадали: двое датчан и двое шведов находятся в тяжелом состоянии. Серен Томассен не исключил, что стрельба в торговом центре «Филдс», расположенном недалеко от датского аэропорта Каструп, могла быть терактом.
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АНТИФИШКИ
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