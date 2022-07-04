Копенгагенский стрелок убил трёх человек, среди которых оказался россиянин

«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу

В центре Москвы киллер застрелил бизнесмена и сфотографировал труп

В Голицыно мужчина убил соседа, пытаясь выманить несуществующую возлюбленную

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В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им...

На Кипре сирийский охотник застрелил двух российских туристок