«Когда из Белгорода подлетели ракеты, я знал, что они в него вернутся»: Noize MC показал, как выглядит предательство

Российский музыкант Noize MC выступил с концертом в Ташкенте, где выразил своё мнение по поводу ударов по Белгороду со стороны ВСУ. Певец заявил, то знал об этом. Интересно, он знал, что его теперь ждёт?
В полку сбежавших звёзд из России прибыло. На этот раз певец Noize MC во время концерта в Ташкенте высказался про Белгород, по которому совсем недавно были удары со стороны ВСУ. Об этом можно прочесть в Telegram-канале Антифишек.
Иван Алексеев в перерыве между песнями заявил: "Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло".
После Noize MC стал делиться чувствами, что он переживает за Белгород, так же как за Харьков, Киев и Бучу.
Это не в первый раз, когда Алексеев поддерживает Украину. В 2014 году он приехал во Львов и стал размахивать украинским флагом со сцены на радость тамошней публике.
Судя по всему, Алексеев в Россию больше не вернётся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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