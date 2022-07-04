«Когда из Белгорода подлетели ракеты, я знал, что они в него вернутся»: Noize MC показал, как выглядит предательство

В полку сбежавших звёзд из России прибыло. На этот раз певец Noize MC во время концерта в Ташкенте высказался про Белгород, по которому совсем недавно были удары со стороны ВСУ. Об этом можно прочесть в Telegram-канале Антифишек.

Иван Алексеев в перерыве между песнями заявил: "Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло".

После Noize MC стал делиться чувствами, что он переживает за Белгород, так же как за Харьков, Киев и Бучу.