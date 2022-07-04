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«Когда из Белгорода подлетели ракеты, я знал, что они в него вернутся»: Noize MC показал, как выглядит предательство

«Когда из Белгорода подлетели ракеты, я знал, что они в него вернутся»: Noize MC показал, как выглядит предательство

Автор:
04 июля 2022 08:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Noize MC   белгород   знаменитости   интересное   мнение   ташкент   фото   шоу бизнес   
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Российский музыкант Noize MC выступил с концертом в Ташкенте, где выразил своё мнение по поводу ударов по Белгороду со стороны ВСУ. Певец заявил, то знал об этом. Интересно, он знал, что его теперь ждёт?

В полку сбежавших звёзд из России прибыло. На этот раз певец Noize MC во время концерта в Ташкенте высказался про Белгород, по которому совсем недавно были удары со стороны ВСУ. Об этом можно прочесть в Telegram-канале Антифишек.

Иван Алексеев в перерыве между песнями заявил: "Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло".

После Noize MC стал делиться чувствами, что он переживает за Белгород, так же как за Харьков, Киев и Бучу.

Это не в первый раз, когда Алексеев поддерживает Украину. В 2014 году он приехал во Львов и стал размахивать украинским флагом со сцены на радость тамошней публике.

Судя по всему, Алексеев в Россию больше не вернётся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Noize MC   белгород   знаменитости   интересное   мнение   ташкент   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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Касьян Пуздой 14 минут назад
понятия не имею кто это, но то что оно пид@рас - однозначно.
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U55R Минуту назад
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2k
Лёха 10 минут назад
"минусую" грамотея, нацарапавшего пост.
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