Битва при Эгатских островах. Разгром ВМС Карфагена

Влияние Римской цивилизации на современную культуру сложно переоценить. Нам знакомо множество терминов, отсылок к достижениям этого народа, а также восхищение огромной империей и её легионами, поставившими на колени всё Средиземноморье. Римляне всегда считали своим главным врагом Карфген.
Эгадские острова, наши дни. Фото 8 октября 2017 года
В борьбе с ним они потерпели множество поражений и вынесли множество решений, так или иначе лёгших в основу их могущества. Если рассматривать источники римских авторов, то создается лишь одно впечатление: карфагеняне — варвары и враги, стоящие на пути Рима.Однако сами по себе эти наследники финикийцев достигли немалого, как в военном, так и мирном плане. Потому исход первой Пунической войны между Римом и его заклятым врагом отнюдь не был предопределён. Впрочем, история запомнила одно морское сражение, которое положило конец господству Карфагена на море, а также подвело итог в первом многосерийном конфликте двух государств.
К 241 году до н. э. война между Римом и Карфагеном длилась уже 23-й год. Оба государства к этому времени были крайне истощены. Из-за поражения экспедиционного корпуса в Африке Рим лишился большого количества обученных солдат. Карфаген же, полагаясь в основном на наёмную армию, несмотря на своё богатство, начал испытывать недостаток в средствах. Это государство располагало значительным флотом, а также большим количеством опытных экипажей, и поначалу доминировало на море. Рим, пользуясь наёмными судами союзников, не мог противостоять Карфагенуна море, что привело к несколькими поражением.
Всё поменялось с изобретением корвуса (Corvus) или «Абордажного Ворона». Этот особый абордажный трап вонзался в корпус вражеского корабля, создавая прочный мостик для перехода десанта. Благодаря этому нововведению Риму удалось выиграть несколько битв, тесня на море своего противника. Но у него оказался фатальный недостаток — он сильно снижал остойчивость судов, что стало причиной гибели римского флота в 255 году до н. э. Создав собственный флот, они вновь потеряли его в такой же ситуации, но уже в 279 году до н. э.
Корвус. Рисунок из Военной Энциклопедии Сытина. 1912 год
В очередной раз восстановив свой флот, римляне отказались от использования корвуса и потерпели значительные поражения от Карфагена на море — в битвах при Дрепапне и Финитиасе. Ущерб, понесённый ими, был таков, что они надолго отказались от каких-либо крупных морских операций. Однако особенность боёв за Сицилию предполагала использование флота. К счастью для римлян, одну из карфагенских пентер выбросило штормом на скалы, и они смогли её захватить. На основе этого корабля они начали строить свой флот. Истощение ресурсов в Риме было таким, что сенат напрямую обратился к народу за финансовой помощью для постройки кораблей. Народ Рима откликнулся, и в сжатые сроки прибрежные воды заполнились почти двумя сотнями новых кораблей.
Карфаген за прошедшие годы несколько утратил морскую мощь. Многие обученные моряки и экипажи кораблей стали нести службу на суше, а некоторые корабли и вовсе оказались небоеспособны. Появление нового римского флота оказалось для карфагенян полной неожиданностью. Рим с лёгкостью отвоевал захваченные за несколько лет до этого прибрежные города. Под угрозой оказалась армия Гамилькара Барки, действовавшая в Сицилии и напрямую зависящая от морских поставок. В этой чрезвычайной ситуации Карфаген мобилизовал все возможные корабли для доставки припасов и подкрепления на Сицилию. К началу 241 года до н. э. они собрали около 250 судов. Однако часть из них не была военными — это были торговые и грузовые суда. Также из-за нехватки подготовленных людей на вёсла некоторых кораблей вынужденно посадили обычных граждан, не прошедших боевой подготовки. Разумеется, всё это значительно снизило и военный потенциал, и боевой дух карфагенян.
Командовал флотом Ганнон Великий. Будучи больше политическим деятелем, чем военным, он всё же понимал, что сражаться с римском флотом с необученными экипажами и частично небоевыми кораблями будет самоубийством, и попытался уклониться от прямого столкновения. Он планировал проскользнуть мимо римских кораблей и выгрузить столь необходимые припасы в Дрепане. Затем, взяв на борт опытных военных Гамилькара Барки, дать римлянам бой. Для осуществления этого плана Ганон расположился у острова Гиера, самого западного из Эгатских островов. Он ждал благоприятного ветра, чтобы его корабли смогли развить достаточную скорость для быстрого манёвра. Затем собирался зайти в порт, выгрузить припасы, принять наёмников на борт и уже после этого дать римлянам бой. Однако его корабли были обнаружены, и римский флотоводец Гай Лутаций Катул с флотом из 200 кораблей выдвинулся на перехват. Расположившись около острова Эгузы, он принялся ждать, когда неприятель пойдёт на прорыв.
Бой случился 10 марта 241 года до н. э. Ганнон, наконец дождавшись благоприятного ветра, двинулся вперёд. Его противник Гай Лутаций Катул, видя это, засомневался в возможности дать бой. Дело в том, что сильный ветер вызвал сильное волнение на море, и он опасался, что его экипажи и корабли не сумеют сражаться в таких условиях. Но сообщения о крайне низком уровне подготовки карфагенян и состоянии их кораблей добавили ему решимости. Он выдвинул свои корабли и, построив их между островом Эгуза и Форбантией, двинулся вперёд.
Ганнон, видя приближающегося неприятеля и осознавая, что при таком ветре уйти обратно у него уже не выйдет, также успел перестроить свои корабли. Он распорядился убрать суда с неопытными экипажами назад, спустить паруса и принимать бой на вёслах.
Морское сражение в представлении современных художников
Как только два флота сошлись, преимущество римлян стало очевидным. Всё время после постройки нового флота римские моряки ежедневно тренировались, что неоднократно упоминается практически во всех дошедших до нас источниках. Скорее всего, именно это и сыграло столь важную роль. Римские суда оказались манёвреннее карфагенских. К тому же римляне максимально облегчили свои суда, взяв лишь необходимый минимум, тогда как у карфагенян корабли были утяжелены грузом. В этом бою римляне не использовали корвус, но благодаря своим выученным экипажам и манёвренным качествам оказались на голову выше своего противника. Несмотря на то, что это превосходство стало очевидно почти с началом боя, карфагенский флот отчаянно сопротивлялся.
Морское сражение в представлении современных художников
В последовавшей битве римский флот потерял около 30 кораблей потопленными, ещё около 50 оказались повреждены. Однако карфагенский флот понёс просто катастрофические потери: было потоплено 50 кораблей, ещё 70 захвачено. По римским источникам, в плен попало около десяти тысяч человек. От полного разгрома и захвата всех кораблей Карфаген спас внезапно переменившийся ветер. Не участвовавшие в бою суда подняли паруса и в беспорядке отступили. Также удалось отойти и части судов, выстоявших в основном сражении. Римский флот одержал безоговорочную победу.
Римская монета, изображающая корабль в обрамлении лаврового венка, символа победы и триумфа. 109 год до н. э.
Результатом битвы у Эгатских островов стало решение правителей Карфагена о невозможности дальнейшего продолжения войны. Гамилькар Барка сумел заключить мир. Ганнон же, проиграв это сражение благодаря своим действиям, чуть позднее спровоцировал восстание наёмников, также сильно ударившее по ещё не оправившемуся от войны государству. Уже во время второй Пунической войны он всячески стремился к мирному разрешению конфликта с Римом, но после заключения мирного договора был изгнан из сената и вскоре скончался. Гай Лутаций Катул, вернувшись в Рим, удостоился триумфа — торжественного победоносного шествия по улицам вечного города. Эта победа положила конец превосходству Карфагена на море и начала цепочку конфликтов, что в итоге привело к его полному исчезновению.
Римляне воевали постоянно. Война была образом жизни раскинувшейся почти по всему миру империи. Легионы ставили на колени целые страны, которые становились частью римского мира. Но однажды им бросили вызов не заклятые враги, а обычные морские разбойники, поражающие своей наглостью и захватившие в плен Юлия Цезаря. Удостоились ли триумфа римские полководцы? И как они смогли победить «Пиратов античного моря»?
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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Плохо, Васечкин, плохо
У них ещё катапульты были как морского, так и наземного базирования. Так это - ВКС.