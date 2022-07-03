Битва при Эгатских островах. Разгром ВМС Карфагена

Корвус. Рисунок из Военной Энциклопедии Сытина. 1912 год

В очередной раз восстановив свой флот, римляне отказались от использования корвуса и потерпели значительные поражения от Карфагена на море — в битвах при Дрепапне и Финитиасе. Ущерб, понесённый ими, был таков, что они надолго отказались от каких-либо крупных морских операций. Однако особенность боёв за Сицилию предполагала использование флота. К счастью для римлян, одну из карфагенских пентер выбросило штормом на скалы, и они смогли её захватить. На основе этого корабля они начали строить свой флот. Истощение ресурсов в Риме было таким, что сенат напрямую обратился к народу за финансовой помощью для постройки кораблей. Народ Рима откликнулся, и в сжатые сроки прибрежные воды заполнились почти двумя сотнями новых кораблей.

Карфаген за прошедшие годы несколько утратил морскую мощь. Многие обученные моряки и экипажи кораблей стали нести службу на суше, а некоторые корабли и вовсе оказались небоеспособны. Появление нового римского флота оказалось для карфагенян полной неожиданностью. Рим с лёгкостью отвоевал захваченные за несколько лет до этого прибрежные города. Под угрозой оказалась армия Гамилькара Барки, действовавшая в Сицилии и напрямую зависящая от морских поставок. В этой чрезвычайной ситуации Карфаген мобилизовал все возможные корабли для доставки припасов и подкрепления на Сицилию. К началу 241 года до н. э. они собрали около 250 судов. Однако часть из них не была военными — это были торговые и грузовые суда. Также из-за нехватки подготовленных людей на вёсла некоторых кораблей вынужденно посадили обычных граждан, не прошедших боевой подготовки. Разумеется, всё это значительно снизило и военный потенциал, и боевой дух карфагенян.

Командовал флотом Ганнон Великий. Будучи больше политическим деятелем, чем военным, он всё же понимал, что сражаться с римском флотом с необученными экипажами и частично небоевыми кораблями будет самоубийством, и попытался уклониться от прямого столкновения. Он планировал проскользнуть мимо римских кораблей и выгрузить столь необходимые припасы в Дрепане. Затем, взяв на борт опытных военных Гамилькара Барки, дать римлянам бой. Для осуществления этого плана Ганон расположился у острова Гиера, самого западного из Эгатских островов. Он ждал благоприятного ветра, чтобы его корабли смогли развить достаточную скорость для быстрого манёвра. Затем собирался зайти в порт, выгрузить припасы, принять наёмников на борт и уже после этого дать римлянам бой. Однако его корабли были обнаружены, и римский флотоводец Гай Лутаций Катул с флотом из 200 кораблей выдвинулся на перехват. Расположившись около острова Эгузы, он принялся ждать, когда неприятель пойдёт на прорыв.

Бой случился 10 марта 241 года до н. э. Ганнон, наконец дождавшись благоприятного ветра, двинулся вперёд. Его противник Гай Лутаций Катул, видя это, засомневался в возможности дать бой. Дело в том, что сильный ветер вызвал сильное волнение на море, и он опасался, что его экипажи и корабли не сумеют сражаться в таких условиях. Но сообщения о крайне низком уровне подготовки карфагенян и состоянии их кораблей добавили ему решимости. Он выдвинул свои корабли и, построив их между островом Эгуза и Форбантией, двинулся вперёд.

Ганнон, видя приближающегося неприятеля и осознавая, что при таком ветре уйти обратно у него уже не выйдет, также успел перестроить свои корабли. Он распорядился убрать суда с неопытными экипажами назад, спустить паруса и принимать бой на вёслах.