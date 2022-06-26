Огненный бал дикарей, или Безумство короля Карла VI

В 1392 году король отправился во главе войска на Бретань, так как герцог Бретани покушался на жизнь одного из королевских мармузетов (советников) Оливье де Клиссона. Во время похода, в жаркий день 5 августа король внезапно обнажил меч и с криком "Вперёд на предателей!" атаковал своих людей. Прежде чем короля повалили на землю и обезвредили, безумец зарезал четверых. Первым пал от меча короля его паж. Этот паж уснул и выпустил из рук копьё, которое со звоном ударилось о шлем рыцаря. Вроде бы этот звук и пробудил в короле зверя.

"Навоевавшись", Карл впал в кому. Его дяди-регенты были уверены, что король не выкарабкается, однако уже через несколько дней Карл VI очнулся, а через месяц полностью поправился. Карл горевал о том, что убил ни в чём неповинных людей, и назначил их семьям солидные пенсии. После приступа безумия Карл впал в уныние и вновь передал власть регентам, фактически устранившись от дел.

В январе 1393 года королева решила развеселить своего мужа весёлым балом-маскарадом. Королева Изабелла Баварская поднимала Карлу настроение вычурными гигантскими причёсками и замысловато украшенными платьями, она надеялась, что бал, на котором все будут в подобных нарядах, порадует короля. Однако маскарад лишь усугубил болезнь.