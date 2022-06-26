Огненный бал дикарей, или Безумство короля Карла VI

История сумасшедшего французского короля и самого страшного в его жизни маскарада.
Французский король Карл VI был коронован в 12-летнем возрасте в 1380 году. До совершеннолетия регентами при нём были его дяди, один из которых присвоил себе часть казны и сбежал. В 1388 году Карл поблагодарил регентов за службу и взял власть в свои руки.
Через 4 года единоличного правления Карл VI перенёс лихорадку, после которой у него появились признаки психического заболевания. Король стал излишне раздражительным, его стали пугать резкие и громкие звуки, у него начались припадки, во время которых он показывал неприличные жесты и ругался. В последующие годы душевная болезнь короля усугублялась, периоды просветления рассудка сменялись полным затмением ума.
В 1392 году король отправился во главе войска на Бретань, так как герцог Бретани покушался на жизнь одного из королевских мармузетов (советников) Оливье де Клиссона. Во время похода, в жаркий день 5 августа король внезапно обнажил меч и с криком "Вперёд на предателей!" атаковал своих людей. Прежде чем короля повалили на землю и обезвредили, безумец зарезал четверых. Первым пал от меча короля его паж. Этот паж уснул и выпустил из рук копьё, которое со звоном ударилось о шлем рыцаря. Вроде бы этот звук и пробудил в короле зверя.
"Навоевавшись", Карл впал в кому. Его дяди-регенты были уверены, что король не выкарабкается, однако уже через несколько дней Карл VI очнулся, а через месяц полностью поправился. Карл горевал о том, что убил ни в чём неповинных людей, и назначил их семьям солидные пенсии. После приступа безумия Карл впал в уныние и вновь передал власть регентам, фактически устранившись от дел.
В январе 1393 года королева решила развеселить своего мужа весёлым балом-маскарадом. Королева Изабелла Баварская поднимала Карлу настроение вычурными гигантскими причёсками и замысловато украшенными платьями, она надеялась, что бал, на котором все будут в подобных нарядах, порадует короля. Однако маскарад лишь усугубил болезнь.
На балу Карл и пятеро его приближённых нарядились дикарями. Они оделись в лохмотья, обмазанные воском и покрытые пенькой. В полутьме гости должны были угадать, что за дикие люди пляшут перед ними. Присутствующим было строго-настрого запрещено близко подходить к дикарям с факелами или свечами. Но тут в зал вошёл брат короля Людовик Орлеанский со своей свитой. Желая рассмотреть танцоров, он подошёл к ним с факелом (по другой версии, он в шутку кинул в одного из танцоров факелом). Воск загорелся, дикарь заметался по комнате, пытаясь сбить пламя, и поджёг других ряженых.
Тётка Карла VI Жанна II спасла короля и потушила на нём пламя. Летописцы, описывая бал через много лет, писали, что у загоревшихся дикарей якобы отваливались гениталии, из них фонтанами хлестала кровь. Кроме Карла выжил лишь ещё один вельможа в костюме дикаря. Он прыгнул в чан с водой. Остальные четверо скончались от ожогов. Многие гости в суматохе и давке также получили серьёзные ожоги.
Первое время после бала дикарей Карл совсем расклеился. Он не узнавал жену и не мог поверить в то, что он король. А потом опять пришёл в себя. Здоровый король был способен полноценно заниматься королевскими делами, а больной король бегал на четвереньках, боялся мыться и есть, думал, что сделан из стекла, не узнавал близких и пытался соскоблить королевский герб с тарелок. В дальнейшем Карл, когда чувствовал, что скоро начнётся новый приступ безумия, уходил в добровольное заточение. Так, Карл обычно 2-3 месяца сидел на троне и 2-3 месяца проводил за решёткой, чтобы кому-нибудь не навредить в приступе безумия.
В какой-то момент королева Изабелла переехала из дворца, боясь за себя и за детей, потому что во время безумства она становилась чуть ли не главным врагом Карла. Успокоить короля могла лишь его сиделка и любовница Одетта де Шамдивер. Она 16 лет была рядом с Карлом. Иногда она могла привести его в чувство лишь одним своим строгим взглядом. Карл обожал играть с Одеттой в карты на раздевание с последующим соитием, тем более Одетта всегда поддавалась.
Правление Карла закончилось распадом Франции. Карл скончался от малярии 21 октября 1422 года на 54-м году жизни. У смертного одра неотлучно дежурила Одетта и её дочь от Карла Маргарита. Говорят, что перед смертью сознание обезумевшего короля прояснилось, и он обратился к верной сиделке и её дочери:
Моя дочь… я тебе отдаю… отдаю… а! Я позабыл, у короля Франции ничего нет… Благословение, вот и всё, чем он может одарить… Одетта!… Одетта!..
У короля Карла VI было два прозвища: Безумный и Возлюбленный. Несмотря на то, что ничем хорошим долгое правление Карла не закончилось, народ любил его, жалел и искренне оплакивал его кончину.
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АНТИФИШКИ
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