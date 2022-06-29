Сада-Абэ: безумная куртизанка-убийца

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Судья откровенно признавался потом, что когда Сада рассказывала о своих действиях он был возбуждён и с ему было трудно оставаться беспристрастным при вынесении приговора.
В 1905 году родилась Сада Абэ. Младшая, самая балованная в семье девочка, которая с самого детства хотела стать гейшей. Вот только попасть на обучение в школу гейш было непросто. Когда её отец накопил нужную сумму, то ей исполнилось уже 17 лет.
В школе Саде не нравилось: с утра до ночи нужно было учится танцам, живописи, музыке, искусству икебаны. Девушка представлялась жизнь гейши совсем иначе - мужчины исполняют её желания, а не она им угождает. Вскоре Сада сбежала из школы и оказалась в борделе. Там у неё была скандальная репутация...
Грубила клиентам, воровала у них деньги. Но ей повезло - она познакомилась с Кинносукэ Касахарой и он сделал её своей содержанкой. Но Абэ не хотела быть любовницей, она требовала, чтобы Кинносукэ ушёл от своей жены. Результат был предсказуем: мужчина с ней порвал и ей пришлось искать нового покровителя.
Грубила клиентам, воровала у них деньги. Но ей повезло - она познакомилась с Кинносукэ Касахарой и он сделал её своей содержанкой. Но Абэ не хотела быть любовницей, она требовала, чтобы Кинносукэ ушёл от своей жены. Результат был предсказуем: мужчина с ней порвал и ей пришлось искать нового покровителя.
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Сада работала официанткой, когда познакомилась с профессором и банкиров Горо Омия. Он её обожал: оплатил лечение от сифилиса на дорогущем курорте, предложил денег на открытие своего кафе. Саде понравилась мысль о владении собственным бизнесом и она устроилась стажёром в ресторане "Ёсида-я", которым владел Китидзо Исиде. Стоит ли говорить, что у них начался роман.
Первое свидание их длилось четыре дня. Они провели их не выходя из отеля, не прекращая любовные ласки даже когда горничные входили в номер. Вот только маленький нюанс: Исиде был женат.
Сада требовала развода, уходила от Китидзо, возвращалась, скандалила. Как-то раз даже решила испугать любимого ножом, но того это только возбудило. С той поры пара стала экспериментировать в БДСМ-практиках. Они применяли асфиксию друг другу, чтобы достичь более яркого оргазма.
Сада требовала развода, уходила от Китидзо, возвращалась, скандалила. Как-то раз даже решила испугать любимого ножом, но того это только возбудило. С той поры пара стала экспериментировать в БДСМ-практиках. Они применяли асфиксию друг другу, чтобы достичь более яркого оргазма.
И вот как-то раз Сада переборщила: сняв повязку с шеи любовника и он начал жаловаться на сильную боль. Исида выпил примерно 30 таблеток успокоительного и в полузабытьи просил девушку его душить во сне. Абэ исполнила его просьбу и убила Китидзо.
Сада несколько часов лежала рядом с трупом. Потом отсекла ему детородный орган и яички, положила их в сумочку, написала кровью на простынях "Сада и Кити вместе", надела на себя нижнее бельё любовника и ушла. Она хотела покончить с собой, но успела - её нашла полиция.
Сада заявила на суде: убила она Исиду, чтобы больше к нему не могла прикоснуться ни одна женщина. В мельчайших и живописных подробностях она описывала как она занималась любовью с Китидзо и судья говорил, что в этот момент у него была эрекция. Только потом она пропала, когда в также живописно Сада стала рассказывать, что брала в рот отрезанный пенис и пыталась засунуть его себе во влагалище.
Сада настойчиво просила для себя смертной казни, но её (почему-то!) приговорили только к шести годам. На свободу она вышла раньше, через четыре года, и первым делом нашла себе обеспеченного любовника. Вот только долго не продлилась их связь, как только мужчина узнал, что спит с женщиной-богомолом, то моментально с ней расстался.
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя_чувствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Империя_чувств