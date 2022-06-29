Сада-Абэ: безумная куртизанка-убийца

В школе Саде не нравилось: с утра до ночи нужно было учится танцам, живописи, музыке, искусству икебаны. Девушка представлялась жизнь гейши совсем иначе - мужчины исполняют её желания, а не она им угождает. Вскоре Сада сбежала из школы и оказалась в борделе. Там у неё была скандальная репутация...

Грубила клиентам, воровала у них деньги. Но ей повезло - она познакомилась с Кинносукэ Касахарой и он сделал её своей содержанкой. Но Абэ не хотела быть любовницей, она требовала, чтобы Кинносукэ ушёл от своей жены. Результат был предсказуем: мужчина с ней порвал и ей пришлось искать нового покровителя.