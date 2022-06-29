FISHKINET
Сообщество RealFishki 591 пост • 47 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Сада-Абэ: безумная куртизанка-убийца

Сада-Абэ: безумная куртизанка-убийца

Автор:
29 июня 2022 16:04
Сообщество : RealFishki
Метки: Япония   биография   интересное   история   преступления   события   факты   
945
8
Судья откровенно признавался потом, что когда Сада рассказывала о своих действиях он был возбуждён и с ему было трудно оставаться беспристрастным при вынесении приговора.
×
×
Первое свидание их длилось четыре дня. Они провели их не выходя из отеля, не прекращая любовные ласки даже когда горничные входили в номер. Вот только маленький нюанс: Исиде был женат.
Сада требовала развода, уходила от Китидзо, возвращалась, скандалила. Как-то раз даже решила испугать любимого ножом, но того это только возбудило. С той поры пара стала экспериментировать в БДСМ-практиках. Они применяли асфиксию друг другу, чтобы достичь более яркого оргазма.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Япония   биография   интересное   история   преступления   события   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Dema 22 минуты назад
Афтор,пограмотнее тексты сочинять не пробовал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир 46 минут назад
Так вот о ком тот самый фильм времен СССР...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя_чувствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Империя_чувств
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
сеньор Леонсио 55 минут назад
По сравнению с ней,Эмбер Хёрд насравшая в постель практически нормальная женщина!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112265



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря
"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря
Тяжёлая подготовка к кино: знаменитые актёры, показавшие, как нужно подходить к своим ролям
Тяжёлая подготовка к кино: знаменитые актёры, показавшие, как нужно подходить к своим...
События на Украине 28- 29 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 28- 29 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как прятали тело Ленина во время ВОВ
Как прятали тело Ленина во время ВОВ
Интересный манёвр привёл к ДТП на Ярославском шоссе
Интересный манёвр привёл к ДТП на Ярославском шоссе
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Но магия не возвращается

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#в мире#дтп#история#аварии#Приколы#новости#Жизнь#полиция
#интересно#животные#люди#факты#интересное#искусство#автомир#авто аварии#комментарии#маразм
#фото#подборка#картинки#Разное#позитив#кино#автомобили#Ynews#сарказм#вещи
«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль «Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль "Бульдог, бегущий у ног Христа": на что способна женщина с топором "Бульдог, бегущий у ног Христа": на что способна женщина с топором Иркутский монстр: история, шокировавшая СССР Иркутский монстр: история, шокировавшая СССР "Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок "Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок Что стало с Линой Бракните, сыгравшей Суок в "Трёх толстяках" Что стало с Линой Бракните, сыгравшей Суок в "Трёх толстяках" Забевение великого бегуна Владимира Куца Забевение великого бегуна Владимира Куца

На что жалуетесь?

Вернуться