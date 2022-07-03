FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12416 постов • 1323 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
8 удивительных животных, у которых есть собственная статуя

8 удивительных животных, у которых есть собственная статуя

Автор:
03 июля 2022 14:21
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   памятник   преданность   статуя   
664
9
Преданные животные на протяжении всей истории вдохновляли на создание статуй и мемориалов. Вот некоторые памятники, которые все еще существуют сегодня.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   памятник   преданность   статуя   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Corvus Corax 3 часа назад
Мальчик
Мальчик Памятник Барри, Париж, Франция Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции. Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby. Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса". На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8. Комментарий не нужен... Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.


Памятник Барри, Париж, Франция
Мальчик Памятник Барри, Париж, Франция Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции. Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby. Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса". На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8. Комментарий не нужен... Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.


Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания
Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции.
Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby.
Мальчик Памятник Барри, Париж, Франция Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции. Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby. Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса". На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8. Комментарий не нужен... Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.


Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания
Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса".
Мальчик Памятник Барри, Париж, Франция Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции. Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby. Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса". На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8. Комментарий не нужен... Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.


На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8.
Мальчик Памятник Барри, Париж, Франция Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции. Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby. Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса". На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8. Комментарий не нужен... Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.


Комментарий не нужен...
Мальчик Памятник Барри, Париж, Франция Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции. Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby. Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса". На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8. Комментарий не нужен... Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.


Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.
Мальчик Памятник Барри, Париж, Франция Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции. Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby. Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса". На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8. Комментарий не нужен... Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Corvus Corax 3 часа назад
Плюс. Но пост сделан на отъепись...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
818
Виктор Глущенко 5 часов назад
Что то больше на Гитлера похож .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

350721



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров
Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров
"Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за свое поведение
"Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала,...
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Практичный и функциональный привет из прошлого
Практичный и функциональный привет из прошлого
"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе
"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#факты
#история#подборка#сарказм#фотографии
#картинки#интересно#сатира#памятник
Как активировать Windows 10 Professional от $5,77 Как активировать Windows 10 Professional от $5,77 Эти питомцы так сильно любят своих хозяев, что становится завидно Эти питомцы так сильно любят своих хозяев, что становится завидно Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь "Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям "Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу Собака уже три года ждет бросившего ее хозяина Собака уже три года ждет бросившего ее хозяина

На что жалуетесь?

Вернуться