8 удивительных животных, у которых есть собственная статуя

664
9
Преданные животные на протяжении всей истории вдохновляли на создание статуй и мемориалов. Вот некоторые памятники, которые все еще существуют сегодня.
Хатико
После одноименного фильма с Ричардом Гиром только ленивый не знает о самом верном псе в мире. История собаки, которая долгие годы на станции ждала своего хозяина после его кончины вдохновила не только голливудского режиссера, но и японский народ.
В Токио увековечили Хатико в бронзе и поставили на одной из улиц. Если вы тоже решили пересмотреть фильм, то не забудьте запастись носовыми платками.
В Токио увековечили Хатико в бронзе и поставили на одной из улиц. Если вы тоже решили пересмотреть фильм, то не забудьте запастись носовыми платками.
×
×
Виннипег
Канадский офицер Гарри Колборн в далеком 1914 году купил медвежонка у охотника и назвал ее Виннипегом в честь родного города, или просто Винни. Медведица жила вместе с ним в британском корпусе, где Гарри служил ветеринаром, и стала любимицей всех солдат.
Когда же Колборна отправили на фронт, он передал Винни в лондонский зоопарк. Там медведица прожила 19 лет и пользовалась вниманием посетителей. Именно ее однажды заприметил писатель А. Милн, сделав героем своей книжки о Винни-Пухе.
Когда же Колборна отправили на фронт, он передал Винни в лондонский зоопарк. Там медведица прожила 19 лет и пользовалась вниманием посетителей. Именно ее однажды заприметил писатель А. Милн, сделав героем своей книжки о Винни-Пухе.
Балто
В 1925 году в небольшом городе Номе на Аляске разгорелась эпидемия дифтерии, и врачам требовалась сыворотка для лечения. Из-за погодных условий лекарство не могли доставить по воздуху, и на помощь пришли ездовые собаки. Сменяя друг друга, ездовые упряжки прошли больше 1000 км в снежный буран. Тогда эту миссию назвали «Гонкой милосердия», ведь управлять собаками брались не профессиональные ездоки, а те, кто мог стоять на ногах.
Одной из собак был Балто, сибирский хаски, который вел свою упряжку во главе с норвежским путешественником Гуннаром Каасеном. Им досталась финальная, самая тяжелая часть пути, преодолев которую и человек и пес удостоились награды. Интересно, что сами гонщики были не рады такой славе — в миссии участвовали больше 150 собак, но вся популярность досталась одному Балто.
Одной из собак был Балто, сибирский хаски, который вел свою упряжку во главе с норвежским путешественником Гуннаром Каасеном. Им досталась финальная, самая тяжелая часть пути, преодолев которую и человек и пес удостоились награды. Интересно, что сами гонщики были не рады такой славе — в миссии участвовали больше 150 собак, но вся популярность досталась одному Балто.
Томбили
Однажды в Стамбуле на одной из улиц в квартале Зивербей кто-то сфотографировал уличную кошку. Упитанная и вальяжная, она полулежа сидела на тротуаре. Этот снимок стал вирусным и быстро облетел свет, а гости города искали Томбили и хотели с ней сфотографироваться. Жаль, но кошка покинула этот мир в 2016 году, после чего турки собрали 17 000 подписей под петицией с просьбой увековечить Томбили.
Трим
Этот кот заработал себе сразу несколько памятников: в австралийском Сиднее и английском Лондоне. Его хозяин, британский офицер Мэтью Флиндерс, был капитаном корабля, и именно он отправился к берегам Австралии, чтобы узнать, насколько огромен этот континент. Он же первым нанес Австралию на карты мира. Но причем же тут кот?
В своих дневниках Мэтью писал, что умнее и добрее кота он не видел: однажды животное упало в море, но смогло доплыть до судна и по веревке забраться на борт. После такой тяги к жизни коту рукоплескала вся команда. Трим всегда был рядом с капитаном, и никто не представлял Мэтью без этого мурлыки.
В своих дневниках Мэтью писал, что умнее и добрее кота он не видел: однажды животное упало в море, но смогло доплыть до судна и по веревке забраться на борт. После такой тяги к жизни коту рукоплескала вся команда. Трим всегда был рядом с капитаном, и никто не представлял Мэтью без этого мурлыки.
Фала
Шотландский терьер Франклина Рузвельта Фала был настолько популярен, что у него был личный секретарь, который отвечал на письма собачьих поклонников. Когда же делали мемориал Рузвельта в Вашингтоне, решили добавить и терьера. Стоит ли говорить, что с собакой фотографируются в разы чаще, чем с ее хозяином?
Сержант Реклесс
В конном парке Кентукки в Лексингтоне установлены статуи нескольких лошадей, в том числе сержанта Реклесс, монгольской кобылы, которая перевозила боеприпасы для морской пехоты США в Корее. Она получила военные ордена, в том числе два пурпурных сердца.
Андре
В 1961 году Гарри Гудридж, дайвер из Рокпорта, штат Мэн, США, нашел на берегу брошенного детеныша тюленя. Он понимал, что малыш не выживет без защиты матери и пары дней, а потому забрал тюленя себе, дав ему имя Андре. Гарри любил и заботился о тюлене, и тот вырос в большого и дружелюбного друга.
Они плавали вместе, и Гарри все ждал, когда же тюленю захочется на волю, когда он покинет его. Но Андре так нравилось общество людей, что он решил остаться с хозяином, и после каждого заплыва следовал за ним. Эта история привлекла СМИ. Сначала о Гарри и Андре писали в газетах, потом снимали документальные фильмы, а затем последовало художественное семейное кино и несколько книг. Андре не стало в 1986 году, после чего в гавани Рокпорта установили статую тюленя.
Они плавали вместе, и Гарри все ждал, когда же тюленю захочется на волю, когда он покинет его. Но Андре так нравилось общество людей, что он решил остаться с хозяином, и после каждого заплыва следовал за ним. Эта история привлекла СМИ. Сначала о Гарри и Андре писали в газетах, потом снимали документальные фильмы, а затем последовало художественное семейное кино и несколько книг. Андре не стало в 1986 году, после чего в гавани Рокпорта установили статую тюленя.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Мохнатые воришки во всей красе
- "Это не мой кот!": 20+ котеек, которые неожиданно заявились к людям
- Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь
- Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу
- Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец
Новости партнёров
Памятник Барри, Париж, Франция
Памятник Грейфрайерсу Бобби, Эдинбург, Великобритания
Этот скай-терьер на протяжении четырнадцати лет – до собственной смерти в 1872 году – охранял могилу своего умершего хозяина – ночного обходчика эдинбургской полиции.
Памятник Грейфрайерсу Бобби установили еще при жизни пса, хотя до открытия он так и не дожил. Статуя, выполненная в натуральную величину, стоит перед баром Greyfriars Bobby.
Памятник кошке Таузер, Крифф, Великобритания
Еще один мемориал в Шотландии увековечивает память кошки Таузер, прославившейся рекордным количеством пойманных мышей – почти 29 тысяч за 24 года жизни. Ее "трудовой подвиг" не остался незамеченным и был внесен "Книгу рекордов Гиннесса".
На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которые были завезены из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8.
Комментарий не нужен...
Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно.