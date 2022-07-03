8 удивительных животных, у которых есть собственная статуя

В 1961 году Гарри Гудридж, дайвер из Рокпорта, штат Мэн, США, нашел на берегу брошенного детеныша тюленя. Он понимал, что малыш не выживет без защиты матери и пары дней, а потому забрал тюленя себе, дав ему имя Андре. Гарри любил и заботился о тюлене, и тот вырос в большого и дружелюбного друга.



Они плавали вместе, и Гарри все ждал, когда же тюленю захочется на волю, когда он покинет его. Но Андре так нравилось общество людей, что он решил остаться с хозяином, и после каждого заплыва следовал за ним. Эта история привлекла СМИ. Сначала о Гарри и Андре писали в газетах, потом снимали документальные фильмы, а затем последовало художественное семейное кино и несколько книг. Андре не стало в 1986 году, после чего в гавани Рокпорта установили статую тюленя.