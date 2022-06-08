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Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь

Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь

Автор:
08 июня 2022 20:56
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   добро   домашние животные   животные   истории   истории спасения   пилот   собака   собаки   фото   
633
16
Выйдя на пенсию, бывший пилот по имени Дэвид Тэн из США не перестал летать на самолёте. Он решил заняться добрым делом - перевозить на своём лёгком самолёте животных, которые нуждаются в помощи. Мужчина с большим сердцем!
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Источник:

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Метки: Питомцы   добро   домашние животные   животные   истории   истории спасения   пилот   собака   собаки   фото   
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4  комментария
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Евгений Панкратов 2 часа назад
Ну думаю у нас таких пилотов просто быть не может....
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BiZ 55 минут назад
да просто уволили по возрасту, летать охота, а людей возить уже нельзя. придумал, кто за горючку заплатит.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Потрясающий хайп и бред. Вот ведь реальный маразм.
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