Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь

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Выйдя на пенсию, бывший пилот по имени Дэвид Тэн из США не перестал летать на самолёте. Он решил заняться добрым делом - перевозить на своём лёгком самолёте животных, которые нуждаются в помощи. Мужчина с большим сердцем!
Американец по имени Дэвид Тэн (David Tan) 40 лет работал пилотом самых разных самолетов. Но даже выйдя на пенсию он не перестал летать. Мужчина решил заняться добрым делом - на своем небольшом Aermacchi SF-260, итальянском двухместном самолете, он перевозит спасенных животных в безопасные места или новые дома.
Дэвид начал заниматься перевозкой животных в 2012 году. С тех пор он перевез из разных мест примерно 360 собак, 23 кошки, а также козлов, поросят, и даже одну летучую мышь! Он сотрудничает с организацией Pilots N Paws на волонтёрской основе, и помогает перевозить животных в приюты, центры спасения, или к новым хозяевам, если они живут далеко и не могут приехать за питомцем.
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По словам Дэвида, однажды он случайно увидел статью об этой организации в журнале, и с тех пор начал помогать нуждающимся пушистикам. Его целью стало спасать жизни и помогать братьям нашим меньшим, чем он может. А его любимая часть - когда для животных находят хозяев, и он доставляет пушистика в новый дом.
Все мохнатые подопечные пилота обычно спокойны и любопытны во время полёта, и Дэвид их мастерски успокаивает. Иногда хозяева или сотрудники пытаются отблагодарить Дэвида деньгами, но он ничего не принимает - а просит людей пожертвовать деньги на оплату медицинских счетов приютов. Спасибо этому мужчине - у него действительно большое сердце!
Источник:
АНТИФИШКИ
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