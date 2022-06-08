Пилот на пенсии перевозит животных, которым нужна помощь

Дэвид начал заниматься перевозкой животных в 2012 году. С тех пор он перевез из разных мест примерно 360 собак, 23 кошки, а также козлов, поросят, и даже одну летучую мышь! Он сотрудничает с организацией Pilots N Paws на волонтёрской основе, и помогает перевозить животных в приюты, центры спасения, или к новым хозяевам, если они живут далеко и не могут приехать за питомцем.