Стрижка не удалась: животные, у которых был неудачный поход к грумеру

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Иногда в жизни у вас бывает плохой день. Вы опаздываете на поезд, проливаете свой напиток, а иногда делаете ужасную стрижку. Животные обычно выглядят симпатичными, несмотря ни на что, поэтому, когда собачке делают по-настоящему ужасную стрижку, трудно понять, как такое вообще могло случиться.
Каждый достоин хорошей стрижки. И совсем не важно, человек ли ты, котик или весёлый пёс. Но закон вселенной гласит, что выбирать парикмахера нужно словно жену. И в этих словах заключена немалая истина, ведь неправильно выбранный мастер может натворить немалых дел! Вы только взгляните на этих мохнатых ребят, причёска которых отзывается болью в сердце. Слишком драматично? Ладно! Не только болью, но и приступами неконтролируемого смеха, потому что даже если стрижка и неудачная, то звери своего очарования всё равно не потеряли ни на сантиметр!
У моего пса была первая стрижка, и теперь он выглядит так, будто продаёт амулеты и гадает по ладони на углу улицы
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Жизненный урок усвоен
Будьте очень конкретны, когда объясняете, как вы хотите, чтобы вашу собаку постригли. Отдали ши-тцу, а забрали ламу!
Мой приятель сделал из своего кота миниатюрного панк-льва
К слову, не только хвостатые могут стать обладателями забавной стрижки. Например, вот тут мы показываем, какие причёски выбирали мужчины прошлого.
Кот в сапогах
Я спас этого котика из канавы возле дороги. Сегодня Такеру сделали первую профессиональную стрижку.
Я отвела собаку родственников на стрижку, и она вернулась с бакенбардами, словно она генерал Гражданской войны в США
Источник:
АНТИФИШКИ
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