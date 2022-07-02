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Стрижка не удалась: животные, у которых был неудачный поход к грумеру

Стрижка не удалась: животные, у которых был неудачный поход к грумеру

Автор:
02 июля 2022 10:02
Сообщество : Животные
Метки: грумер   домашние животные   животные   прическо   собака   стрижка   
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Иногда в жизни у вас бывает плохой день. Вы опаздываете на поезд, проливаете свой напиток, а иногда делаете ужасную стрижку. Животные обычно выглядят симпатичными, несмотря ни на что, поэтому, когда собачке делают по-настоящему ужасную стрижку, трудно понять, как такое вообще могло случиться.
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Источник:

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Метки: грумер   домашние животные   животные   прическо   собака   стрижка   
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