Стрижка не удалась: животные, у которых был неудачный поход к грумеру

Каждый достоин хорошей стрижки. И совсем не важно, человек ли ты, котик или весёлый пёс. Но закон вселенной гласит, что выбирать парикмахера нужно словно жену. И в этих словах заключена немалая истина, ведь неправильно выбранный мастер может натворить немалых дел! Вы только взгляните на этих мохнатых ребят, причёска которых отзывается болью в сердце. Слишком драматично? Ладно! Не только болью, но и приступами неконтролируемого смеха, потому что даже если стрижка и неудачная, то звери своего очарования всё равно не потеряли ни на сантиметр!