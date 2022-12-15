Домашняя крыса спасла жизнь хозяйке

«Она спасла нас. Мне нравится думать, что это ее способ отплатить мне за ее спасение», - говорит Кэролайн. Рэтти появилась в доме полтора года назад: ее поймал кот Кэролайн по кличке Пэдди и принес хозяйке как трофей. Но Кэролайн решила выходить полуживую крыску. «Я не думала, что она переживет ту ночь, - говорит женщина. - Я кормила и поила ее, просто чтобы дать ей умереть в комфорте, но, к моему удивлению, она выжила и с каждым днем становилась все сильнее и сильнее. Что ж, она отплатила мне сторицей».