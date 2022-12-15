Домашняя крыса спасла жизнь хозяйке

606
4
Героический грызун спас жизнь своей владелице! Когда женщина задремала с сигаретой в руках и нечаянно подожгла свою одежду, ее крыса спасла хозяйке жизнь, разбудив ее.
Домашняя крыса по кличке Рэтти спасла свою хозяйку, Кэролайн Дэвис, когда та задремала с сигаретой в руках и подожгла таким образом свой халат.
Женщина задремала, одурманенная лекарством, не успев погасить сигарету, но подбежавшая крыса быстро привела ее в себя. Мать двоих детей считает, что крыса-спасатель подобрала сигарету, упавшую ей на колени, и передвинула ее, потому что остатки сигареты нашли в паре метров от нее.
Она утверждает, что Рэтти разбудил ее, вцепившись в нее когтями, когда халат уже тлел, обжигая ее ногу. 64-летний муж женщины, Малькольм, спал наверху.
61-летняя Кэролайн, жительница Питерборо, уверена: "Если бы не Рэтти, мы могли бы потерять наш дом, а может быть, даже жизнь".
Она утверждает, что Рэтти разбудил ее, вцепившись в нее когтями, когда халат уже тлел, обжигая ее ногу. 64-летний муж женщины, Малькольм, спал наверху.
61-летняя Кэролайн, жительница Питерборо, уверена: "Если бы не Рэтти, мы могли бы потерять наш дом, а может быть, даже жизнь".
«Она спасла нас. Мне нравится думать, что это ее способ отплатить мне за ее спасение», - говорит Кэролайн. Рэтти появилась в доме полтора года назад: ее поймал кот Кэролайн по кличке Пэдди и принес хозяйке как трофей. Но Кэролайн решила выходить полуживую крыску. «Я не думала, что она переживет ту ночь, - говорит женщина. - Я кормила и поила ее, просто чтобы дать ей умереть в комфорте, но, к моему удивлению, она выжила и с каждым днем становилась все сильнее и сильнее. Что ж, она отплатила мне сторицей».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Садовник рискнул собой, чтобы спасти пса из потока
- 30 снимков о том, как хозяева и питомцы друг на друга похожи
- Собака спасла хозяину жизнь, согрев его своим телом
- 30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
- 8 удивительных животных, у которых есть собственная статуя
Новости партнёров