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Домашняя крыса спасла жизнь хозяйке

Домашняя крыса спасла жизнь хозяйке

Автор:
15 декабря 2022 17:40
Сообщество : Животные
Метки: геройский грызун   домашние животные   животные   крыса   пожар   преданность   спасение   хозяева   
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Героический грызун спас жизнь своей владелице! Когда женщина задремала с сигаретой в руках и нечаянно подожгла свою одежду, ее крыса спасла хозяйке жизнь, разбудив ее.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: геройский грызун   домашние животные   животные   крыса   пожар   преданность   спасение   хозяева   
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3  комментария
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1k
naf-naf 39 минут назад
Почему то крыса выглядит лучше чем хозяйка
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102
Nosl 11 секунд назад
Нехрен купить в постели.
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9k
Shtoppi 19 минут назад
Че тупые что ли!??? Эта крыса не хозяйку спасала, а свой образ жизни. Если бы эта алкашка крысу не содержала на довольствии, она бы просто покинула "корабль" по быстрому.
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